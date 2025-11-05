El "lamento sanmartiniano" de Gioja: un meme patriótico para cuestionar la relación de Milei con Trump

Como buen sanmartiniano, José Luis Gioja posteó a José de San Martín en su estado de WhatsApp con un sugerente mensaje. El ex gobernador apeló a la figura máxima de los próceres nacionales que lucharon para forjar la independencia argentina, para expresar su profundo malestar ante la dirección de la política exterior del presidente Javier Milei . Lejos de un comunicado formal, el sanjuanino mostró un meme de un San Martín cabizbajo que se agarra la cabeza y sentencia: "tanto laburo al pedo, qué hijos de puta". Más que un insulto, el dirigente tradujo este gráfico como un profundo lamento frente a la relación entre Argentina y Estados Unidos.

El contexto en el que se da este curioso "lamento sanmartiniano" es conocido por todos. La Casa Rosada vestida de libertaria viene estrechando un vínculo sin precedentes con Washington y, particularmente, con el sector ultraconservador representado por Donald Trump. En solo 22 meses de gestión, Milei ya cuenta 14 viajes a Estados Unidos, convirtiendo al país norteamericano en su destino principal, muy por delante incluso de aliados como Italia o Israel. Lo llamativo es que la mayoría de estas visitas no han sido misiones oficiales, sino participaciones repetidas en cumbres ultraconservadoras como la CPAC, recepciones de premios o encuentros con personalidades del ámbito judío, marcando un estilo muy alejado de la agenda bilateral protocolar que caracterizaba incluso a las recordadas "relaciones carnales" de los noventa. En la antesala de las legislativas del 26 de octubre, el presidente norteamericano advirtió que “ Si Milei no gana, no seremos igual de generosos ”, en relación a la ayuda financiera a la gestión del libertario.

image

Para Gioja, esta intensificación del vínculo no es más que una dolorosa pérdida de identidad nacional. El exgobernado explicó a TIEMPO DE SAN JUAN el significado de su posteo: "¿Qué quise decir? Que todos los patriotas, especialmente el Padre de la Patria, don José de San Martín, están azorados desde el cielo mirando cómo se entrega nuestra soberanía, cómo nos humillamos ante Estados Unidos, cómo somos capaces de aguantar semejantes ofensas, que nos digan que nos morimos de hambre, que nos digan que nos van a quitar la plata y todo. Que vayan a votar porque le van a quitar la plata de Estados Unidos. Que haya una dependencia directa, que se vote contra Cuba, que se vote contra todas tres o cuatro naciones donde Estados Unidos el único responsable de lo que pide que son medidas catastróficas en la ONU, por ejemplo, este loco de Milei las apoya. Entonces, ante esa pérdida de soberanía, de identidad, de patriotismo, de celeste y blanco, porque estamos perdiendo, San Martín está diciendo 'tanto laburo al pedo, qué hijos de puta que son'. Eso".

Esta crítica se da justo después de las elecciones legislativas en las que a LLA no le fue mal pese a los actos de corrupción que se denunciaron en la previa a los comicipos. Y también, en momentos en que la provincia de San Juan es testigo de cómo el alineamiento completo de la Casa Rosada con Washington llevó a la suspensión de un proyecto científico fundamental. Se trata del Radiotelescopio Argentino-Chino (CART), una obra avanzada en un 80% y fruto de un acuerdo de cooperación iniciado en 2011. Según trascendió, la decisión de frenar el convenio con China se tomó después de que el comandante del Comando Sur de Estados Unidos, Alvin Holsey, advirtiera sobre la "incursión" de China en América Latina, en medio de versiones de que el proyecto podría ser utilizado para espionaje militar. Aunque científicos como la astrónoma Carolina del Valle Garay insisten en que CART es "un proyecto 100% científico" y un símbolo de que Argentina "puede cooperar con el mundo sin perder soberanía", el peso de la geopolítica y el alineamiento con EEUU parecen haber detenido una obra estratégica.