Orrego celebró los avances con la Zona Franca de Jáchal: "paso histórico"

"Hoy damos un paso histórico por el desarrollo de San Juan . La Cámara de Diputados aprobó el proyecto de expropiación del predio para la Zona Franca de Jáchal , un polo estratégico que atraerá inversiones, fortalecerá el comercio exterior y generará empleo. Jáchal tiene futuro y lo construimos juntos", destacó Marcelo Orrego en sus redes sociales, ante el avance que se acaba de dar en la Legislatura local.

Estratégico Un avance histórico para la Zona Franca de Jáchal, un sueño de más de 30 años con color minero

Este jueves, la Cámara de Diputados dio sanción a ley que declara de utilidad pública y sujeto a expropiación el terreno donde se desarrollará la Zona Franca San Juan en Jáchal, una política impulsada por el gobernador.

Con apoyo unánime, los diputados sanjuaninos sancionaron la ley que declara de utilidad pública y sujeto a expropiación el terreno destinado a la Zona Franca San Juan en Jáchal, un paso clave para garantizar la viabilidad de un proyecto estratégico para el desarrollo del norte sanjuanino.

La iniciativa forma parte de una política central del gobernador Marcelo Orrego y permitirá avanzar ante las autoridades nacionales en un derecho que estaba en riesgo de perderse. Gracias a las gestiones impulsadas desde el Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación, se logró recuperar el proceso y encaminarlo nuevamente hacia su concreción.

El predio seleccionado cuenta con 110 hectáreas y reúne condiciones consideradas ideales para el desarrollo industrial y logístico. Se encuentra con acceso directo a la Ruta Nacional N° 150, cercano a líneas de alta tensión, protegido por defensas aluvionales y a una distancia adecuada de los núcleos habitacionales del departamento, lo que garantiza que su funcionamiento no afecte la vida cotidiana de los vecinos.

La elección del terreno fue resultado de un exhaustivo análisis realizado por la Comisión de Evaluación y Selección, presidida por el ministro de Producción, Trabajo e Innovación, Gustavo Fernández, que evaluó distintas alternativas antes de definir un polígono por su aptitud superior para impulsar la productividad de la futura zona franca.

Al presentar el tema, la diputada Alejandra Leonardo destacó que se trata de un punto estratégico con múltiples impactos positivos, ya que garantiza acceso a zonas urbanas sin interferir en la vida diaria y permite saldar una deuda histórica. “Hoy estar hablando de esto es de máxima importancia no solo para Jáchal, sino para todo San Juan”, remarcó.

Además, subrayó que los jachalleros “merecen este reconocimiento” tras años de lucha por el proyecto. Por su parte el diputado departamental Miguel Vega manifestó su apoyo a la iniciativa.

La Zona Franca en Jáchal estuvo frenada durante más de 30 años debido a la imposibilidad de la provincia de obtener el dominio del terreno de la ex estación del Ferrocarril Belgrano, ya que este era un requisito exigido por las autoridades nacionales para avanzar en el proceso. Por ello se decidió cambiar el lugar a este nuevo terreno que ya cuenta con aval legislativo. El equipo de la Secretaría de Coordinación para el Desarrollo Económico del Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación a cargo de Alfredo Aciar acompañó en el recinto durante el tratamiento del tema.