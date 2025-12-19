viernes 19 de diciembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Redes sociales

Orrego celebró los avances con la Zona Franca de Jáchal: "paso histórico"

El gobernador festejó la aprobación de la expropiación del terreno en el que se hará el megaproyecto jachallero postergado durante tres décadas.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

"Hoy damos un paso histórico por el desarrollo de San Juan. La Cámara de Diputados aprobó el proyecto de expropiación del predio para la Zona Franca de Jáchal, un polo estratégico que atraerá inversiones, fortalecerá el comercio exterior y generará empleo. Jáchal tiene futuro y lo construimos juntos", destacó Marcelo Orrego en sus redes sociales, ante el avance que se acaba de dar en la Legislatura local.

Lee además
un avance historico para la zona franca de jachal, un sueno de mas de 30 anos con color minero
Estratégico

Un avance histórico para la Zona Franca de Jáchal, un sueño de más de 30 años con color minero
la zona franca de jachal, mas cerca: aprobaron la expropiacion del terreno, tras 30 anos de espera
Legislatura

La Zona Franca de Jáchal, más cerca: aprobaron la expropiación del terreno, tras 30 años de espera

Este jueves, la Cámara de Diputados dio sanción a ley que declara de utilidad pública y sujeto a expropiación el terreno donde se desarrollará la Zona Franca San Juan en Jáchal, una política impulsada por el gobernador.

Con apoyo unánime, los diputados sanjuaninos sancionaron la ley que declara de utilidad pública y sujeto a expropiación el terreno destinado a la Zona Franca San Juan en Jáchal, un paso clave para garantizar la viabilidad de un proyecto estratégico para el desarrollo del norte sanjuanino.

La iniciativa forma parte de una política central del gobernador Marcelo Orrego y permitirá avanzar ante las autoridades nacionales en un derecho que estaba en riesgo de perderse. Gracias a las gestiones impulsadas desde el Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación, se logró recuperar el proceso y encaminarlo nuevamente hacia su concreción.

El predio seleccionado cuenta con 110 hectáreas y reúne condiciones consideradas ideales para el desarrollo industrial y logístico. Se encuentra con acceso directo a la Ruta Nacional N° 150, cercano a líneas de alta tensión, protegido por defensas aluvionales y a una distancia adecuada de los núcleos habitacionales del departamento, lo que garantiza que su funcionamiento no afecte la vida cotidiana de los vecinos.

La elección del terreno fue resultado de un exhaustivo análisis realizado por la Comisión de Evaluación y Selección, presidida por el ministro de Producción, Trabajo e Innovación, Gustavo Fernández, que evaluó distintas alternativas antes de definir un polígono por su aptitud superior para impulsar la productividad de la futura zona franca.

Al presentar el tema, la diputada Alejandra Leonardo destacó que se trata de un punto estratégico con múltiples impactos positivos, ya que garantiza acceso a zonas urbanas sin interferir en la vida diaria y permite saldar una deuda histórica. “Hoy estar hablando de esto es de máxima importancia no solo para Jáchal, sino para todo San Juan”, remarcó.

Además, subrayó que los jachalleros “merecen este reconocimiento” tras años de lucha por el proyecto. Por su parte el diputado departamental Miguel Vega manifestó su apoyo a la iniciativa.

La Zona Franca en Jáchal estuvo frenada durante más de 30 años debido a la imposibilidad de la provincia de obtener el dominio del terreno de la ex estación del Ferrocarril Belgrano, ya que este era un requisito exigido por las autoridades nacionales para avanzar en el proceso. Por ello se decidió cambiar el lugar a este nuevo terreno que ya cuenta con aval legislativo. El equipo de la Secretaría de Coordinación para el Desarrollo Económico del Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación a cargo de Alfredo Aciar acompañó en el recinto durante el tratamiento del tema.

image
Temas
Seguí leyendo

Orrego celebró el avance de una agenda para que provincias como San Juan recuperen el control de sus recursos naturales

En Iglesia, Orrego entregó las viviendas del barrio Ampliación Cuesta del Viento

El triunfo de Kast en Chile renueva la ilusión de San Juan por un "buen nexo" con Milei

En Las Casuarinas, Orrego inauguró la ampliación y refacción del CAPS Domingo Cejas

Ojo estatales de San Juan: Orrego anunció un bono de fin de año y se analiza asueto para las Fiestas

Orrego se reunió con Adorni en la previa del debate por la Ley de Glaciares en el Congreso

Orrego, en su segundo cumpleaños como gobernador, con el horizonte en la minería y la energía solar

Orrego volvió a hablar sobre el nuevo Código Electoral en San Juan e insistió con que sea "sencillo y económico"

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
en san juan, asumieron los miembros del organismo que juzga y destituye jueces
Para el 2026

En San Juan, asumieron los miembros del organismo que juzga y destituye jueces

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Imagen ilustrativa
Exclusivo

Escándalo entre policías de Chimbas: la despedida de fin de año terminó a las piñas y con una denuncia

Fotos prohibidas y $1.300.000: qué hay detrás de la condena por chantaje de la chica trans con un menor sanjuanino
Judiciales

Fotos prohibidas y $1.300.000: qué hay detrás de la condena por chantaje de la chica trans con un menor sanjuanino

Fuentes del caso señalaron que este es el empresario detenido.
Presunta estafa

Un empresario sanjuanino fue detenido por vender un contenedor en dólares y no entregarlo

La inusual declaración de un juez por un ¿error? de la parte querellante en pleno juicio
Insólito

La inusual declaración de un juez por un ¿error? de la parte querellante en pleno juicio

Castigan a la sanjuanina acusada de crear cuentas mulas para estafas virtuales
Zafó de la prisión

Castigan a la sanjuanina acusada de crear "cuentas mulas" para estafas virtuales

Te Puede Interesar

Presunta estafa con módulos habitables: imputaron a un empresario, pero quedó libre con embargo por $8 millones
Judicial

Presunta estafa con módulos habitables: imputaron a un empresario, pero quedó libre con embargo por $8 millones

Por Juan Ortiz
Reparto de ATN. Manuel Adorni y Diego Santilli junto a los gobernadores de San Juan y Catamarca.
Plata nacional

Los ATN de Milei: San Juan recibió el doble de fondos que Mendoza

Habló el árbitro brutalmente agredido en la Liga Universitaria: Me pegaron por adicionar tiempo, no sé qué se les pasó por la cabeza
Violencia en el fútbol

Habló el árbitro brutalmente agredido en la Liga Universitaria: "Me pegaron por adicionar tiempo, no sé qué se les pasó por la cabeza"

Guillermo Baigorrí asumió el 19 de noviembre como Fiscal General de la Corte. 
Tarea conjunta

En San Juan arman una comisión entre fiscales y funcionarios para definir una actuación penal "sin discrecionalidad"

Conocido ciclista fue condenado por amenazas contra sus hermanas y su exsuegro
De la ruta a Tribunales

Conocido ciclista fue condenado por amenazas contra sus hermanas y su exsuegro