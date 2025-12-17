miércoles 17 de diciembre 2025

Ley de glaciares

Orrego celebró el avance de una agenda para que provincias como San Juan recuperen el control de sus recursos naturales

El gobernador Orrego celebró el ingreso al Congreso del proyecto para reformar la Ley de Glaciares y reforzar el rol de las provincias

Por Redacción Tiempo de San Juan
Marcelo Orrego habló del ingreso al Congreso del proyecto de reforma de la Ley de Glaciares durante un acto de entrega de viviendas en Iglesia.

Desde Iglesia, donde hay grandes proyectos mineros; y en un acto de gestión, el gobernador Marcelo Orrego volvió a poner sobre la mesa uno de los debates que hoy sigue de cerca San Juan: el ingreso al Congreso del proyecto que busca reformar la Ley de Glaciares.

San Juan fue una de las provincias que realizó aportes técnicos al proyecto de modificación de la Ley de Glaciares enviado por el presidente Javier Milei al Congreso.
Con un mensaje enfocado en el federalismo y el rol de las provincias, en una entrega de viviendas en el departamento, el gobernador celebró que la iniciativa haya comenzado su recorrido legislativo tras años de intentos fallidos.

Nueva agenda e intentos fallidos

Orrego calificó el avance legislativo como “positivo” y remarcó que, tras 15 años de intentos fallidos por parte de gestiones anteriores, las provincias mineras lograron consensuar una agenda común y ponerla a disposición del Poder Ejecutivo nacional para su tratamiento en sesiones extraordinarias. En ese marco, destacó la importancia de que el proyecto ya haya comenzado su recorrido parlamentario.

El gobernador consideró que la reforma es “realmente muy buena” y recordó que la Constitución establece que los recursos naturales pertenecen a las provincias, aun cuando la Nación perciba una parte significativa de los impuestos. Uno de los ejes centrales del proyecto, explicó, tiene que ver con la autoridad de aplicación de la Ley de Glaciares.

“Que la autoridad de aplicación empiece a ser de las provincias tiene que ver con lo federal”, afirmó el gobernador al referirse a uno de los cambios más relevantes que propone la iniciativa enviada al Congreso.

En busca de la ley aclaratoria

En su rol de presidente de la Mesa del Cobre -integrada por San Juan, Salta, Jujuy, Mendoza y Catamarca-, Orrego confirmó que el proyecto de reforma de la Ley de Glaciares avanzó y manifestó su expectativa de que complete el trámite legislativo. “Dios quiera que en el tiempo se transforme en ley”, expresó, en referencia a su paso por el Senado y la Cámara de Diputados.

Para San Juan, la modificación de la norma tiene una importancia estratégica. El gobernador recordó que el 83 por ciento del territorio provincial es montañoso y que la matriz productiva está fuertemente ligada a la minería, las energías renovables, el turismo y la economía del conocimiento, sectores que consideró fundamentales para el desarrollo local.

En ese contexto, Orrego vinculó la minería con el cuidado del ambiente y con los desafíos que plantea la transición energética a nivel global. Señaló que el mundo necesita minerales críticos para avanzar hacia modelos más sustentables, especialmente en materia de electromovilidad. Mencionó la demanda creciente de litio y, en particular, del cobre, al que definió como un recurso estratégico que “no se puede reemplazar por otro material”.

El gobernador concluyó que San Juan cuenta con todas las condiciones necesarias para aprovechar las oportunidades que se abren a partir de este escenario internacional, siempre bajo un esquema de reglas claras y con un rol protagónico de las provincias en la gestión de sus recursos naturales. (Fuente: Canal 13)

