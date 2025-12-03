miércoles 3 de diciembre 2025

Gestiones

Glaciares y Estados Unidos, en la agenda de Orrego en Buenos Aires

Orrego avanzará en Buenos Aires con un convenio sobre glaciares que reafirma la autoridad provincial sobre los recursos naturales. También tendrá reuniones con la Cámara Argentina de Empresarios Mineros y la Embajada de EEUU.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Marcelo Orrego habló de una agenda intensa en Buenos Aires.

Marcelo Orrego habló de una agenda intensa en Buenos Aires.

Marcelo Orrego tiene desde este miércoles una intensa agenda de trabajo en Buenos Aires para avanzar en temas cruciales para la economía provincial, especialmente en el ámbito minero y comercial. El mandatario confirmó que sus actividades incluyen encuentros con la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM) y autoridades nacionales.

El especialista Silvio Pastore se refirió a la Ley de Glaciares, los cambios que se analizan en la normativa y la situación de las formaciones de hielo en San Juan.
Josemaría es uno de los proyectos que está ubicado en el ojo de la tormenta. 
Uno de los principales ejes de las gestiones es avanzar en los cambios a la Ley de Glaciares, con la finalización y presentación de convenios clave que buscan elaborar un documento que sea de utilidad para toda la Argentina. El gobernador indicó que, aunque están "elaborando los borradores," la firma de los convenios es inminente. Este trabajo ha sido desarrollado en conjunto con la secretaría Legal y Técnica de la Nación y las distintas provincias, con San Juan "siempre atenta a esto", dijo.

El objetivo fundamental de este documento es la protección de la autonomía provincial en materia de recursos naturales, especialmente en relación con la regulación de glaciares. El gobernador, en rueda de prensa, destacó que le interesa "sobre todo la fundamentación de que todo lo que tiene que ver con un glaciario que sea la autoridad de aplicación cada provincia. Me parece muy significativo porque eso está por Constitución. Habida cuenta que los recursos naturales en la Constitución Nacional son de las provincias, distinto, por ejemplo, el caso del vecino país de Chile".

Estas reuniones de Orrego son claves en momentos de intenso debate sobre los glaciares. El gobierno de Javier Milei inició una movida para modificar o derogar la actual Ley de Glaciares (Ley 26.639), buscando transferir a las provincias la potestad de definir y regular las áreas periglaciares. El presidente busca que "cada provincia determine cuál es la zona periglaciar", lo que facilitaría el desarrollo de proyectos mineros y petroleros que actualmente están prohibidos en esas áreas por la ley vigente. La propuesta cuenta con el respaldo de los gobernadores de provincias con actividad minera significativa, como San Juan, que buscan destrabar inversiones en proyectos de cobre. Organizaciones ambientales y científicas se oponen firmemente, argumentando que la ley actual es indispensable para proteger las reservas hídricas estratégicas del país y que la minería es una industria altamente contaminante.

En este marco, respecto a la estrategia legislativa, Orrego explicó que la intención es elevar el convenio al Congreso Nacional lo antes posible. Se busca que este documento sea "elevado a la Cámara de Diputados y a la Cámara de Senadores por los gobernadores, en este caso, de las provincias mineras, y también probablemente iría con la firma del presidente a los efectos de que entre al Congreso de la Nación".

Debido a los plazos, la esperanza del gobernador es que la actividad pueda desarrollarse en el mes de diciembre, lo cual implicaría trabajar durante el periodo de sesiones extraordinarias, ya que "el 30 de noviembre terminó el periodo de sesiones ordinarias y vuelve a comenzar el primero de de marzo".

Además de las reuniones vinculadas a la legislación minera y federal, Orrego también mantendrá encuentros de alto nivel internacional. En su agenda figura una actividad con la Embajada de los Estados Unidos, la cual considera "muy importante". El objetivo de este encuentro es profundizar en las relaciones comerciales. Al respecto, afirmó que "tengo actividad también con la Embajada de los Estados Unidos que también es muy importante porque podemos hablar de distintos aspectos sobre todo en temas comerciales y que siempre es muy bueno tener este tipo de relaciones vinculantes".

