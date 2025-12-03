miércoles 3 de diciembre 2025

Nuevo escenario

Javier Milei festejó que La Libertad Avanza alcanzó la primera minoría en Diputados: "Fin"

El presidente de la Nación, Javier Milei, celebró la incorporación de Francisco Morchio, quien llega desde el PRO, al bloque legislativo libertario.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Javier Milei celebró que La Libertad Avanza se haya convertido en la primera minoría de la Cámara de Diputados de la Nación.

Javier Milei celebró que La Libertad Avanza se haya convertido en la primera minoría de la Cámara de Diputados de la Nación.

A días de la renovación del Congreso, Javier Milei volvió a mostrarse eufórico en redes sociales. El Presidente celebró que La Libertad Avanza (LLA) esté en condiciones de ocupar el rol de primera minoría en la Cámara de Diputados a partir del 10 de diciembre, tras una serie de movimientos internos que reconfiguraron el mapa legislativo.

El mandatario publicó un escueto pero contundente mensaje en X: “Primer(a) minoría confirmado. VLLC! Fin”, acompañado de un posteo de Gabriel Bornoroni, jefe del bloque oficialista, quien fue el encargado de anunciar la última incorporación a las filas libertarias.

En su mensaje, Bornoroni dio la bienvenida al diputado entrerriano Francisco Morchio, quien llega desde el PRO. “Tu apoyo incondicional en estos dos años y tu compromiso inquebrantable para lo que viene fortalecen nuestro rumbo hacia un futuro de libertad y prosperidad”, expresó el legislador, mencionando al propio Milei, al presidente de la Cámara, Martín Menem, y a la cuenta institucional de Diputados de LLA.

image

El titular del bloque agregó que, con la incorporación de Morchio, el oficialismo lograría alcanzar la condición de primera minoría. “Con tu aporte valioso, estaríamos alcanzando la primera minoría, lo que nos permitirá seguir impulsando con fuerza las ideas de la libertad y dejar atrás el populismo kirchnerista que tanto daño le ha hecho a nuestro país. VLLC!!!”, afirmó.

Reacomodamientos

La noticia se consolidó luego de una intensa jornada de negociaciones políticas. Unión por la Patria (UxP), que hasta este martes mantenía 96 bancas, sufrió un desprendimiento clave: los tres diputados nacionales de Catamarca anunciaron su salida del espacio para conformar el nuevo bloque Elijo Catamarca, una movida avalada públicamente por el gobernador provincial, Raúl Jalil.

Con esa escisión, UxP quedó con 93 legisladores, mientras que LLA —que contaba con 94— pasó a 95 con la llegada de Morchio, quedando así en ventaja para ocupar el lugar de primera minoría durante el próximo período legislativo.

Este miércoles, cuando juren los 127 diputados electos en la tradicional sesión preparatoria, el oficialismo buscará exhibir su nuevo peso parlamentario, una pieza clave para negociar futuras reformas y avanzar con su agenda legislativa.

FUENTE: Crónica

