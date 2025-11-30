lunes 1 de diciembre 2025

Comunicado

Patricia Bullrich presentó su renuncia como ministra de Seguridad y agradeció a Milei por "la confianza y el respaldo"

Se espera que a partir del 10 de diciembre, Bullrich encabece el bloque de senadores de La Libertad Avanza. En las últimas semanas, ya mantuvo reuniones preparativas con sus compañeros de bancada de cara a las sesiones extraordinarias de diciembre, donde el oficialismo intentará avanzar con el Presupuesto 2026 y reformas importantes.

Por Redacción Tiempo de San Juan
La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, presentó su renuncia a su cargo en el Poder Ejecutivo este domingo, antes de su asunción como senadora nacional el próximo 10 de diciembre. En su lugar asumirá la actual secretaria de la cartera, Alejandra Monteoliva.

A través de un mensaje publicado en su cuenta de X, la funcionaria le agradeció al presidente Javier Milei por "la confianza y el respaldo para sostener y ejecutar la doctrina de seguridad y orden que hoy prevalece en el país".

Patricia Bullrich se despidió del Poder Ejecutivo y destacó su rol en Seguridad

Bullrich además compartió la carta dirigida al Presidente, donde oficializó la renuncia, y aseguró que en sus dos años en el Gobierno su accionar estuvo marcado por las responsabilidades que le había encomendado Milei en su llegada al Gobierno: "Cuidar a los argentinos, cuidar a quienes nos cuidan, enfrentar al crimen con decisión y recuperar el orden en las calles. Esa responsabilidad marcó cada una de las acciones que llevamos adelante", sostuvo.

No sólo le agradeció la confianza al mandatario sino que también destacó "el respaldo de todo el equipo que me acompañó en cada operativo, cada decisión y cada batalla que dimos juntos por el país".

De cara a su nueva función en el Poder Ejecutivo, Bullrich aseguró que seguirá "defendiendo con la misma convicción los valores" que comparte con el Presidente y que impulsará "las reformas que el país necesita: instituciones fuertes, ley, orden y un país donde los argentinos de bien puedan vivir y progresar en libertad".

Para cerrar el comunicado, la futura senadora le deseó "el mayor de los éxitos" a su sucesora en Seguridad y consideró que, "si hay alguien capaz de continuar con la doctrina que hoy logró el orden en el país, es ella". En ese sentido, destacó: "Su capacidad, experiencia y compromiso serán fundamentales para profundizar el camino que iniciamos y consolidar una política de seguridad firme, seria y eficaz".

Fuente: Ámbito

