viernes 28 de noviembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Polémica

Recién asumida, Bullrich ya le marcó a cancha a Villarruel en el Senado

La flamante senadora mileísta se cruzó con la presidenta del Senado porque no le dejaron tomar la palabra. Más tarde trató de aclarar qué pasó, y buscó bajar el tono.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

La calma dentro del espacio de La Libertad Avanza (LLA) se rompió rápidamente cuando la futura jefa de bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich, y la vicepresidenta de la Nación y titular del cuerpo, Victoria Villarruel, protagonizaron su primer cruce público. El incidente, ocurrido durante el final de la sesión especial en la que juraron los legisladores electos, expuso las primeras fricciones institucionales entre dos figuras clave del oficialismo.

Lee además
mafia y casta: el ataque de patricia bullrich al chiqui tapia tras la sancion a estudiantes
Polémica

"Mafia y casta": El ataque de Patricia Bullrich al Chiqui Tapia tras la sanción a Estudiantes
el gobierno se involucra: voy a estudiar la transparencia de la afa desde el senado, anticipo patricia bullrich
Conflicto en el fútbol argentino

El Gobierno se involucra: "Voy a estudiar la transparencia de la AFA desde el Senado", anticipó Patricia Bullrich

El cortocircuito se desató mientras concluía la jura de los 23 de los 24 senadores. Pese a que los bloques habían acordado no realizar discursos políticos durante la sesión, Bullrich pidió la palabra. La senadora electa intentó activar su micrófono tocando la pantalla, pero Villarruel, a cargo de la presidencia, le indicó que no podía habilitarlo.

Bullrich, insistente, habló con el micrófono cerrado y solicitó que su intervención quedara asentada “por escrito”.

Una vez terminada la sesión, Bullrich se acercó a Villarruel para reclamarle el criterio utilizado para controlar el acceso de invitados y familiares al recinto. Según explicó la futura jefa del bloque libertario a la prensa, el reclamo se centró en la disparidad de las normas de ingreso.

“Le dije que sea pareja para todos. Que empecemos bien”, relató Bullrich a los periodistas acreditados. Apuntó específicamente contra la senadora de Tierra del Fuego, Cándida López, quien supuestamente llevó a nueve familiares a pesar de que solo se permitían tres invitados por legislador. (Cabe destacar que López juró “por las Islas Malvinas y por los 30.000 desaparecidos,” un momento observado con silencio y "gesto adusto" por parte de la cúpula presidencial presente, incluyendo a Karina Milei y Manuel Adorni).

Relación “institucional” y prioridad legislativa

Días después del incidente, Bullrich reiteró que su vínculo con la vicepresidenta es meramente “institucional”. Bullrich señaló que la titular del Senado "se planteó por encima de los partidos”.

No obstante, Bullrich remarcó que, dado que Villarruel fue electa por LLA, debería existir una “relación distinta”, similar a la que mantiene Martín Menem en la Cámara de Diputados. La ministra de Seguridad añadió que, pese al cruce, “todo transcurrió en orden”.

El incidente se produjo apenas unas horas después de reuniones internas donde Bullrich, reconocida como la figura fuerte de Milei en la Cámara alta, enfatizó que la reforma laboral será una prioridad en las sesiones extraordinarias que el Gobierno planea convocar a partir del 10 de diciembre. Sin embargo, se reconoce dentro de LLA que la aprobación de dicha reforma será "muy difícil" este año, y podría tener chances reales de avanzar recién en el primer trimestre de 2026.

Temas
Seguí leyendo

Operaron del corazón a Juan Schiaretti: ¿Cuál es su estado?

Fuerte rechazo del PJ a la "precarización laboral del FMI" que impulsa Javier Milei

Allanan y embargan al financista ligado al "Chiqui Tapia"

Orrego participó de la apertura de la Noche de la Casa de San Juan en Buenos Aires

Causa Pacto con Irán: Cristina Kirchner sumó como abogado a Juan Grabois

Javier Milei no irá al sorteo del Mundial

Se viene un recambio de funcionarios en las dependencias que comanda el mileísmo en San Juan

A una semana de la asunción: qué pasó con el nuevo Fiscal General tras su desembarco

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Ariel Vallejo y Claudio Chiqui Tapia
Justicia

Allanan y embargan al financista ligado al "Chiqui Tapia"

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Perseguían a un sospechoso y terminaron desbaratando un desarmadero ilegal de motos en Chimbas
Con las manos en la masa

Perseguían a un sospechoso y terminaron desbaratando un desarmadero ilegal de motos en Chimbas

Conoce al empleado infiel que estafó a Alumetal con $85.200.000 y se salvó de ir a la cárcel
Increíble

Conoce al empleado infiel que estafó a Alumetal con $85.200.000 y se salvó de ir a la cárcel

La paritaria docente se reabrió el viernes 7 de noviembre y se continúa el 5 de diciembre, con los gremios UDAP, UDA y AMET.- 
Negociación

Bono de fin de año para estatales sanjuaninos: qué dijo el ministro de Economía sobre concederlo

A una semana de la asunción: qué pasó con el nuevo Fiscal General tras su desembarco
Nueva era

A una semana de la asunción: qué pasó con el nuevo Fiscal General tras su desembarco

El alerta amarilla por tormenta apunta principalmente a los departamentos del este sanjuanino.
Pronóstico

Alerta amarilla por tormenta para cinco departamentos de San Juan

Te Puede Interesar

Otra Avelín que rompe esquemas: quién es la primera mujer que presidirá el Consejo de Ciencias Económicas
Renovación

Otra Avelín que rompe esquemas: quién es la primera mujer que presidirá el Consejo de Ciencias Económicas

Por Florencia García
La temporada 3 de Envidiosa y el regreso a la serie original que permite reírse y repensarse al mismo tiempo. video
Tiempo para Ver

Vicky, una "Envidiosa" más real y con traumas compartidos

Denuncian a un gendarme de Barreal por abuso sexual y otra vez las autoridades son señaladas por encubrimiento
Nuevo escándalo

Denuncian a un gendarme de Barreal por abuso sexual y otra vez las autoridades son señaladas por encubrimiento

Rachas en TikTok: qué son, cómo funcionan y por qué los jóvenes y adolescentes de San Juan hablan de ellas
La tendencia del momento

Rachas en TikTok: qué son, cómo funcionan y por qué los jóvenes y adolescentes de San Juan hablan de ellas

Carlos Guberman junto a Roberto Gutiérrez en San Juan.
Funcionario nacional

Las picantes definiciones del secretario de Hacienda de Milei sobre la relación con San Juan