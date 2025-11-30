domingo 30 de noviembre 2025

Un viaje hacia una misma

Las sanjuaninas y una llamativa cita con la sensualidad

‘Despertar el fuego’ es una propuesta introspectiva que se antoja más que interesante para aquellas mujeres que se sienten adormiladas en el terreno de lo sensual.

Por Jorge Balmaceda Bucci
Ani, con un top verde y una hermosa sonrisa en el centro de la imagen, durante uno de los encuentros que ha tenido con el programa Pantera.



San Juan se prepara para un encuentro singular que celebra la sensualidad y el empoderamiento femenino. Este movimiento, liderado por la reconocida bailarina y coreógrafa sanjuanina Ani Rodríguez Lara, está redefiniendo cómo las mujeres, especialmente las adultas, se relacionan con su cuerpo, su historia y su placer personal.

Tras una intensa trayectoria que la llevó a recorrer el mundo y vivir en lugares tan diversos como México y la India, Ani decidió regresar a Argentina este año. No volvió solo con experiencias de danza, sino con una misión muy especial.

Mi historia personal de sanación con estos estilos que tienen que ver con la sensualidad fue lo que me llevó a querer que más mujeres conozcan esto. Aunque no estén en el camino de ser bailarinas profesionales, sino que puedan experimentar el disfrute, el empoderamiento y la sanación de gustarse en su propio cuerpo”, afirmó Ani.

Durante 2025, Ani ha desarrollado con éxito el programa Pantera. Esta iniciativa, brindada de manera online, ofreció a mujeres de diversas edades un espacio seguro para adquirir herramientas y conocimientos orientados a sentirse sensuales y satisfechas con su figura.

El impacto del programa ha sido notable: “Hemos visto las transformaciones de estas mujeres que llegaron sumamente tímidas y con mucha curiosidad al respecto de qué es la sensualidad. Y hoy ven cambios concretos en su día a día y en cómo se vinculan primero con ellas mismas y después con el mundo, con sus trabajos, con otras personas”, subrayó la coreógrafa.

IMG_6492

Uno de los puntos más distintivos de Pantera es su enfoque en la mujer adulta. “Desde Pantera trabajamos actualmente con mujeres adultas. Tenemos alumnas de entre 40 a 60 años y creo que es una propuesta bastante revolucionaria para San Juan porque empezar a hablar de sensualidad en mujeres adultas no es algo tan común. Se habla mucho de estos temas en chicas jóvenes, en estos estilos de la sensualidad a los 20 años, pero no se abren tantos espacios para mujeres adultas,” explicó Ani.

Ella identifica que estas generaciones cargan con una fuerte historia de mandatos sociales y familiares, roles de haber sido solo esposa y madre y, en muchos casos, de haberse perdido a sí mismas: “Están en esa etapa de la vida en donde se preguntan ¿yo quién soy ahora?, mis 50 y yo como disfruto y yo que quiero, entonces es una etapa muy hermosa para recuperar ese poder”.

Cita de Despedida: ‘Despertar el fuego’

Para culminar el intenso año de trabajo, Ani llevará adelante un encuentro presencial y transformador denominado ‘Despertar el fuego’. Este evento servirá para poner en juego y experimentar todo lo brindado durante 2024 y, a la vez, funcionar como una agradable despedida del ciclo.

IMG_7706

Ani anticipó el objetivo del evento: “En ‘Despertar el fuego’ vamos a abrir espacios de diálogo, de reflexión y de, por supuesto, movimiento de pasar por el cuerpo toda esta información para no solo entenderlo desde la cabeza, sino vivirlo en cada célula y generar esto, un espacio amoroso, seguro, divertido de aprendizaje y exploración”.

Detalles del encuentro

  • Fecha: Domingo 14 de Diciembre
  • Lugar: Finca La Robertita (Santa Lucía)
  • Horario: 17:30 a 20:30 hs

Las interesadas en participar tienen una ventana de oportunidad para asegurar su lugar y acceder a un beneficio especial.

“Actualmente tenemos abierta la lista de espera. Las inscripciones abren el 1 de diciembre y solo las personas en lista de espera van a poder acceder a valor de preventa. Así que pueden ingresar a nuestro Instagram que ahí te lo compartí y van a encontrar el formulario de inscripción a la lista de espera”, concluyó Ani.

