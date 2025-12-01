Dos sanjuaninas se quedaron con el oro en un torneo de padel en Mendoza

Las sanjuaninas Macarena Gómez y Agostina Dalmónego, continúan sumando experiencia y elevando su nivel de juego cerca del final de la temporada y ya pensando en el 2026 donde pretenden dar continuidad a su presencia en los torneo de la Liga Deportiva Profesional de la Asociación de Jugadoras de Padel Profesional (AJPP).
Luego de la experiencia vivida hace pocos días en San Juan en el plano nacional y el interprovincial que ganaron, este fin de semana viajaron a Mendoza para participar del torneo del circuito Kondor Club.
En el primer partido, jugado el viernes 28 de noviembre, las sanjuaninas vencieron a la dupla de Mía López – Noelia Alanis por 6/1 – 7/6. El sábado lograron otra contundente victoria ante las mendocinas Flavia Martínez – Karina Piazza por 6/1 – 6/0.
El domingo fue el día de mayor esfuerzo, ya que debieron jugar tres partidos, iniciando a las 10:15 el partido de cuartos de final ante Julieta Marín y Eliana Liberal, con victoria de las sanjuaninas por 6/3 – 6/3.
En semifinales, Agostina y Macarena jugaron Ana Guimaraes y María Verónica Casasola, logrando el pase a la final tras vencer por un doble 6/3.
La final ante Angie Rubiales (una de las rivales de la final en San Juan) y Florencia Vargas fue un partido sumamente disputado, donde Gómez y Dalmónego mostraron superioridad en el juego, llevándose el primer set por 6/3 y parecían encaminarse a un triunfo sin inconvenientes; sin embargo, bajaron el ritmo de juego y las mendocinas aprovecharon el momento para llevarse el segundo set por 6/4.
Fue en ese momento en que nuestras representantes reaccionaron y se propusieron volver a poner las cosas en su lugar, jugando por momentos en forma más agresiva y también con paciencia, sin apuros por definir los puntos, cuando la situación lo ameritaba. De ese modo construyeron un sólido set que finalizó 6/3 y el título que viajó a San Juan.