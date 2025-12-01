Dos sanjuaninas se quedaron con el oro en un torneo de padel en Mendoza

Las sanjuaninas Macarena Gómez y Agostina Dalmónego, continúan sumando experiencia y elevando su nivel de juego cerca del final de la temporada y ya pensando en el 2026 donde pretenden dar continuidad a su presencia en los torneo de la Liga Deportiva Profesional de la Asociación de Jugadoras de Padel Profesional (AJPP).

Un viaje hacia una misma Las sanjuaninas y una llamativa cita con la sensualidad

Luego de la experiencia vivida hace pocos días en San Juan en el plano nacional y el interprovincial que ganaron, este fin de semana viajaron a Mendoza para participar del torneo del circuito Kondor Club.

En el primer partido, jugado el viernes 28 de noviembre, las sanjuaninas vencieron a la dupla de Mía López – Noelia Alanis por 6/1 – 7/6. El sábado lograron otra contundente victoria ante las mendocinas Flavia Martínez – Karina Piazza por 6/1 – 6/0.

El domingo fue el día de mayor esfuerzo, ya que debieron jugar tres partidos, iniciando a las 10:15 el partido de cuartos de final ante Julieta Marín y Eliana Liberal, con victoria de las sanjuaninas por 6/3 – 6/3.

En semifinales, Agostina y Macarena jugaron Ana Guimaraes y María Verónica Casasola, logrando el pase a la final tras vencer por un doble 6/3.

La final ante Angie Rubiales (una de las rivales de la final en San Juan) y Florencia Vargas fue un partido sumamente disputado, donde Gómez y Dalmónego mostraron superioridad en el juego, llevándose el primer set por 6/3 y parecían encaminarse a un triunfo sin inconvenientes; sin embargo, bajaron el ritmo de juego y las mendocinas aprovecharon el momento para llevarse el segundo set por 6/4.

Fue en ese momento en que nuestras representantes reaccionaron y se propusieron volver a poner las cosas en su lugar, jugando por momentos en forma más agresiva y también con paciencia, sin apuros por definir los puntos, cuando la situación lo ameritaba. De ese modo construyeron un sólido set que finalizó 6/3 y el título que viajó a San Juan.