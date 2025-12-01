Tres del interior y dos de la Liga Sanjuanina: los cinco clasificados que siguen en carrera por el ascenso al Federal A

La sexta fecha del Torneo Regional Amateur dejó un panorama claro y, a la vez, repleto de expectativas: cinco equipos sanjuaninos lograron meterse en la próxima instancia, mientras otros seis quedaron en el camino en una jornada cargada de tensión y sorpresas

Vóley Entrada libre y gratuita para alentar a UPCN en el Tour 3 de la Liga Argentina

La noticia del día la dio Peñaflor , que protagonizó el batacazo más resonante. El Canario derrotó a Desamparados y lo dejó sin chances de avanzar. El gol de Rodrigo Giménez, apenas iniciado el segundo tiempo, selló un triunfo histórico para los de Chimbas y les permitió adueñarse del primer lugar de la Zona 10. En ese mismo grupo, Alianza hizo lo propio en Santa Lucía: venció por 1-0 a Colón con un tanto de Gonzalo Avellaneda a los 32 minutos y aseguró su clasificación desde el segundo puesto tras sostener el resultado con solidez.

En la Zona 8, Árbol Verde de Jáchal ganó un duelo clave en Jáchal frente a General Belgrano. Un gol en contra de Román Oropel definió el partido y dejó al conjunto jachallero como líder del grupo. A pesar de la caída, el elenco de Media Agua también avanzó como escolta, completando así la lista de clasificados de ese sector.

La contracara estuvo en el sur provincial, donde Paso de Los Andes logró un 3-1 sobre General Sarmiento -doblete de Martín Alaniz y gol de Lucas Dilelio- pero quedó eliminado por los resultados ajenos. Lo mismo ocurrió con Sarmiento, Desamparados, Colón Jr., Atenas y Marquesado, que también finalizaron su participación.

Con el cierre de la fase, San Juan ya tiene a sus cinco representantes: Peñaflor y Alianza (Zona 10), Unión (Zona 9), Árbol Verde y General Belgrano (Zona 8).

Ahora, todas las miradas apuntan al Consejo Federal, que durante la semana oficializará los cruces de la próxima ronda. La expectativa es alta. Además de ordenar a los sanjuaninos, deberán acomodar a los siete clasificados de Mendoza y a los cuatro de San Luis.