lunes 1 de diciembre 2025

Con el 10, no...

Insólito: le cortaron las piernas a una estatua de Messi en Mar del Plata

El hecho se registró en plena madrugada y es la segunda vez que sucede. Se dio en medio de las manifestaciones por las últimas decisiones de la AFA.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Una estatua de Lionel Messi ubicada en Mar del Plata sufrió destrozos durante la madrugada del domingo.

Un inesperado hecho se registró durante la madrugada de este domingo, cuando personas desconocidas destrozaron una estatua de Lionel Messi, ubicada en la esquina de Moreno y Santa Fe en pleno centro de Mar del Plata. El monumento, que representa al capitán de la Selección Argentina levantando la Copa del Mundo, apareció con las piernas cortadas y evidentes signos de haber sido golpeado, quedando destrozado frente al restaurante y cafetería El Nuevo Mundial.

No es la primera vez que la estatua de Messi sufre un ataque. Según señala Infobae hace poco más de un año, el busto ya había sido decapitado en un episodio anterior de vandalismo. El reconocimiento fue instalado originalmente en 2018 por el restaurante como un guiño en tiempos difíciles para la Selección -que sufrió en el Mundial de Rusia bajo la conducción de Jorge Sampaoli-, y fue reconstruido en 2024 tras la consagración argentina en el Mundial de Qatar, reafirmando su valor simbólico para la ciudad y los fanáticos.

El ataque se produjo en un contexto de alta tensión en el fútbol argentino, marcado por una disputa pública entre el Gobierno Nacional y la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Las polémicas arbitrales en Primera y en el Ascenso, la consagración de Rosario Central como campeón de Liga y la sanción a Estudiantes por el repudio en el pasillo al Canalla han generado críticas hacia la AFA y su conducción, situación que el Gobierno ha aprovechado para intensificar su enfrentamiento con la dirigencia del fútbol. Aunque no existe una relación directa confirmada entre el ataque a la estatua y la disputa institucional, el hecho se inscribe en un escenario de manifestaciones públicas de descontento.

image

De hecho, hace una semana, la imagen de Ángel Di María en el ingreso del club El Torito, en Rosario, volvió a ser objeto de agresiones: también de madrugada, desconocidos arrojaron pintura sobre el mural y escribieron la frase “ladrón mercenario”. Fideo fue uno de los representantes de Central que viajaron a la Ciudad de Buenos Aires para recibir en las oficinas de la Liga el trofeo de campeón, por haber sido el equipo que obtuvo mayor cantidad de puntos en el año. La controversia se originó porque la entrega de la estrella se dio con la competencia aún en marcha y sin que haya sido estipulada en el reglamento.

No se identificaron responsables del hecho vinculado a la estatua. El homenaje, que buscaba celebrar la figura de Messi y su impacto en el deporte nacional, enfrenta nuevamente el desafío de la intolerancia y el vandalismo, mientras la comunidad local expresa su indignación ante la destrucción de un símbolo querido.

Fuente y fotos: Infobae / 0223

