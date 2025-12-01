lunes 1 de diciembre 2025

El detalle

San Martín mira de reojo el arranque de la Primera Nacional: fechas, formato y un campeonato pesado para volver a Primera

Tras el descenso, el Verdinegro comienza a planificar su retorno a la elite en un torneo que repetirá el formato de 36 equipos, con dos zonas, Reducido y un calendario apretado que se jugará incluso durante el Mundial.

Por Redacción Tiempo de San Juan
San Martín ya se mentaliza en la Primera Nacional.&nbsp;

San Martín ya se mentaliza en la Primera Nacional. 

Mientras la AFA termina de pulir detalles, la Primera Nacional ya tiene su hoja de ruta marcada y San Martín empieza a acomodarse mentalmente para una temporada que promete ser durísima. El 22 de diciembre se llevará a cabo el sorteo que definirá la composición de las dos zonas y, con ello, el camino que deberá enfrentar el Verdinegro tras su reciente descenso.

Foto: Prensa San Martín. 
El certamen mantendrá la estructura de este año: 36 equipos divididos en dos grupos de 18, con un fixture extenso de 34 jornadas, ida y vuelta dentro de cada zona. Para San Martín, será clave el armado inicial, ya que los viajes, las canchas complicadas y las rachas anímicas suelen marcar el pulso de un campeonato siempre áspero.

En cuanto a la pelea grande, nada cambia: los punteros de cada grupo disputarán la final por el primer ascenso, mientras que el segundo boleto a la Liga Profesional surgirá del Reducido, al que accederán los ocho mejores de cada zona más el perdedor de esa final. Un camino largo, desgastante y que suele premiar a los equipos más equilibrados, algo que el conjunto sanjuanino deberá reconstruir desde cero y con un nuevo plantel de jugadores.

Los descensos también mantienen la misma lógica: los últimos de cada grupo perderán la categoría y caerán a la Primera B o al Federal A. Un recordatorio permanente de que la competencia no otorga margen para quedarse dormido.

El torneo comenzará el primer fin de semana de febrero y se jugará incluso durante el Mundial, lo que obligará a los planteles a sostener la intensidad sin interrupciones prolongadas. Habrá, eso sí, un pequeño respiro: dos semanas de receso entre la primera y la segunda rueda. Además, la AFA evalúa un mini certamen para los equipos que queden afuera del Reducido, con la posibilidad de otorgar cupos para la Copa Argentina 2027, aunque esa idea aún no fue confirmada.

Para San Martín, que buscará rearmarse anímicamente y en lo futbolístico, la Primera Nacional será más que un desafío: será una prueba de carácter. El Verdinegro deberá ajustar rápido, sumar nombres y rodaje, y familiarizarse nuevamente con una categoría donde cada punto pesa.

SAN MARTÍN YA SUFRIÓ 7 BAJAS EN EL PLANTEL: UNA A UNA

San Martín inició esta semana una etapa de recambio y las primeras decisiones no se hicieron esperar: Marco Iacobellis y Rodrigo Cáseres no continuarán en el club. Ambos rescindieron su contrato y este martes se despidieron del plantel en el Hilario Sánchez. La partida de Cáseres, titular en la histórica campaña de la Primera Nacional que terminó en ascenso, representa una baja de peso.

Tanto el defensor y el mediocampista se suman a los cinco futbolistas que ya habían sido informados como bajas para la próxima temporada: Federico Anselmo, Diego González, Horacio Tijanovich, Nicolás Watson y Jonathan Menéndez. En total, San Martín acumula siete salidas confirmadas, y no se descarta que en los próximos días se agreguen más nombres a la lista, ya que la mayoría de los contratos vencen en diciembre.

Mientras tanto, el plantel continúa con los entrenamientos hasta el 12 de diciembre, bajo la conducción provisoria del preparador físico Javier Cerdán, el entrenador de arqueros Fabián “Tato” González y el analista de videos Ernesto Ceballos, quienes quedaron al frente tras la salida de Leandro Romagnoli. Las prácticas son a puertas cerradas y con la presencia de todos los jugadores, incluidos aquellos que están definiendo su futuro.

En contraste con las bajas, el club mantiene un pequeño grupo con contrato vigente hasta 2026: Pablo García, Matías Orihuela, Julián Marchio, Ignacio Maestro Puch y Santiago Salle, aunque los dos últimos podrían regresar a Independiente por cláusula de repesca. Borgogno también tiene vínculo hasta fines del próximo año, aunque su futuro es incierto. Enb tanto que Velazco y el sanjuanino Santiago Barrera continuarán y forman parte del nuevo ciclo.

Por Redacción Tiempo de San Juan

Por Redacción Tiempo de San Juan
