Con un héroe del ascenso: una a una, todas las bajas confirmadas en San Martín para el 2026

San Martín inició esta semana una etapa de recambio y las primeras decisiones no se hicieron esperar: Marco Iacobellis y Rodrigo Cáseres no continuarán en el club. Ambos rescindieron su contrato y este martes se despidieron del plantel en el Hilario Sánchez . La partida de Cáseres , titular en la histórica campaña de la Primera Nacional que terminó en ascenso, representa una baja de peso.

Tanto el defensor y el mediocampista se suman a los cinco futbolistas que ya habían sido informados como bajas para la próxima temporada: Federico Anselmo, Diego González, Horacio Tijanovich, Nicolás Watson y Jonathan Menéndez. En total, San Martín acumula siete salidas confirmadas, y no se descarta que en los próximos días se agreguen más nombres a la lista, ya que la mayoría de los contratos vencen en diciembre.

Mientras tanto, el plantel continúa con los entrenamientos hasta el 12 de diciembre, bajo la conducción provisoria del preparador físico Javier Cerdán, el entrenador de arqueros Fabián “Tato” González y el analista de videos Ernesto Ceballos, quienes quedaron al frente tras la salida de Leandro Romagnoli. Las prácticas son a puertas cerradas y con la presencia de todos los jugadores, incluidos aquellos que están definiendo su futuro.

En contraste con las bajas, el club mantiene un pequeño grupo con contrato vigente hasta 2026: Pablo García, Matías Orihuela, Julián Marchio, Ignacio Maestro Puch y Santiago Salle, aunque los dos últimos podrían regresar a Independiente por cláusula de repesca. Borgogno también tiene vínculo hasta fines del próximo año, aunque su futuro es incierto. Enb tanto que Velazco y el sanjuanino Santiago Barrera continuarán y forman parte del nuevo ciclo.

Con el mercado interno en pleno movimiento y la elección del próximo entrenador como prioridad, San Martín atraviesa el inicio de una etapa clave para rearmarse y volver a competir por el ascenso.