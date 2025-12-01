lunes 1 de diciembre 2025

Uno a uno

El Campeonato Argentino de Motocross cerró su año en San Juan

Con 18 sanjuaninos participando y gran concurrencia de público, el circuito MX Park de Santa Lucía fue escenario de la última fecha.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Luego de 9 años regresó el campeonato nacional a San Juan, esta vez al circuito MX Park Santa Lucía, escenario que recibió por primera vez a una competencia de estas características, donde vinieron los mejores pilotos del país y se cerró la temporada 2025, coronando a los campeones en cada una de las categorías. Allí hubo 18 motociclistas de nuestra provincia, con la actividad que se realizó el sábado con entrenamientos y clasificaciones, y el domingo con las dos mangas de cada categoría.

La organización del evento estuvo a cargo de los responsables del predio y tuvo el apoyo del Gobierno de San Juan, a través del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte, llegando hasta el lugar el gobernador de la Provincia, Marcelo Orrego, el ministro de Turismo, Cultura y Deporte, Guido Romero, y el intendente de Santa Lucía, Juan José Orrego, entre otras autoridades provinciales.

El público, que asistió en gran número, pudo acceder al parque cerrado para ver de cerca cómo trabajan los equipos y los mecánicos en las motos de alta competencia. En un esfuerzo grande tanto de la organización como del gobierno, la entrada, válida para ambos días, tuvo un costo de 10.000 pesos por persona.

Resultados de los motociclistas sanjuaninos por categoría:

50CC B

2° Catalina Rodríguez (subcampeona)

8° Joaquín Vargas

65CC

7° Feliciano Senatore

8° Camilo Ruarte

9° Paula Aguilar

85CC A

9° Pedro Gil

WMX

4° Delfina Rodríguez

5° Ana Paula Morales

MX3 B

11° Gustavo Agüero

MX3 C

3° Gastón Senatore

7° Ricardo Mira

10° Oscar Oro

11° Javier Salinas

MX2 B

4° Francisco Bernardini

6° Tomás Bolzonella

S/T Nahuel Senatore

S/T Joaquín Carbajal

MX1 B

8° David Vargas

S/T Alejandro Telles

