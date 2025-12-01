El Campeonato Argentino de Motocross cerró su año en San Juan

Luego de 9 años regresó el campeonato nacional a San Juan, esta vez al circuito MX Park Santa Lucía, escenario que recibió por primera vez a una competencia de estas características, donde vinieron los mejores pilotos del país y se cerró la temporada 2025, coronando a los campeones en cada una de las categorías. Allí hubo 18 motociclistas de nuestra provincia, con la actividad que se realizó el sábado con entrenamientos y clasificaciones, y el domingo con las dos mangas de cada categoría.

La organización del evento estuvo a cargo de los responsables del predio y tuvo el apoyo del Gobierno de San Juan, a través del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte, llegando hasta el lugar el gobernador de la Provincia, Marcelo Orrego, el ministro de Turismo, Cultura y Deporte, Guido Romero, y el intendente de Santa Lucía, Juan José Orrego, entre otras autoridades provinciales.

El público, que asistió en gran número, pudo acceder al parque cerrado para ver de cerca cómo trabajan los equipos y los mecánicos en las motos de alta competencia. En un esfuerzo grande tanto de la organización como del gobierno, la entrada, válida para ambos días, tuvo un costo de 10.000 pesos por persona. Resultados de los motociclistas sanjuaninos por categoría: 50CC B 2° Catalina Rodríguez (subcampeona) 8° Joaquín Vargas 65CC 7° Feliciano Senatore 8° Camilo Ruarte 9° Paula Aguilar 85CC A 9° Pedro Gil WMX 4° Delfina Rodríguez 5° Ana Paula Morales MX3 B 11° Gustavo Agüero MX3 C 3° Gastón Senatore 7° Ricardo Mira 10° Oscar Oro 11° Javier Salinas MX2 B 4° Francisco Bernardini 6° Tomás Bolzonella S/T Nahuel Senatore S/T Joaquín Carbajal MX1 B 8° David Vargas S/T Alejandro Telles

