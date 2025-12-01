La Selección Argentina, a semifinales del Mundial femenino de futsal Indonesia 2025

La Selección Argentina se quedará hasta el último día del primer Mundial femenino de futsal organizado por la FIFA. Este lunes, en Filipinas, el conjunto albiceleste se impuso con mucha autoridad a Colombia por 4-1 para avanzar a semifinales , donde espera para conocer a su rival que saldrá del duelo europeo entre Portugal e Italia , que se disputará el martes. Así, sumó su cuarto triunfo consecutivo en el certamen, después de haber ganado el grupo A que compartió con las locales, Marruecos y Polonia.

La mala noticia, como ya había ocurrido contra las polacas, fue la suspensión de Silvina Nava , la "10" y más desequilibrante jugadora del plantel, quien recibió la segunda amarilla acumulada y se perderá el cruce de semis, programado para el próximo viernes a las 7:00 (hora argentina) en el PhiSports Arena de la ciudad de Pasig, en la capital Manila.

Nava, precisamente, fue elegida como la MVP del encuentro pese a que en el cierre del primer tiempo bloqueó un lateral y fue amonestada. Después, en el complemento, fue la autora del cuarto tanto de Argentina, el que le dio la tranquilidad al equipo dirigido por Nicolás Noriega.

Fue una ráfaga brutal de la Selección Argentina, seis veces subcampeona de América detrás de Brasil, la que le permitió encarrilar el triunfo y la clasificación. Es que en un lapso de cuatro minutos, entre los 5 y los 9 de la primera etapa, convirtió tres golazos. Un doblete de la zurda rosarina Lucía Rossi de media distancia y una aparición de la capitana Carina Núñez para coronar una jugada colectiva pusieron por delante a la Albiceleste.

Antes del final del primer tiempo llegó el descuento de Colombia, que nunca supo cómo penetrar en la concentrada defensa de Argentina, que se sostuvo por las intervenciones de su arquera Trinidad D'Andrea.

La voz del entrenador de la Selección

"La clave es que estás chicas tienen un corazón y un amor por la disciplina enorme. Están concretando mucho, estamos bien, dimos otro paso que queríamos dar. El objetivo principal era quedarnos hasta el último día y lo vamos a hacer, hace muchos años que se vienen sacrificando. Estamos muy felices, tenemos que festejar mucho, descansar y prepararnos para la semifinal", analizó Noriega.

Por su parte, Rossi completó: "Creo que la clave está en el equipo, peleamos mucho y jugamos cada partido como el último, el partido lo sacamos todas adelante. La actitud es fundamental. Argentina tiene todo para poder estar entre las mejores cuatro, vamos a seguir, queremos jugar esa final, pero hay que seguir paso a paso. Le dedico a mis goles, a mi familia, a los que se levantan temprano para verlo"

