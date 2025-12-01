Hockey sobre patines: comenzó la inscripción para la primera Escuela de Iniciación Deportiva

La Dirección de Deporte Federado del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte puso en marcha la inscripción para la primera Escuela de Iniciación Deportiva de hockey sobre patines , un programa gratuito que permitirá a jóvenes sanjuaninos sumarse a un deporte tan representativo para la provincia.

Esta propuesta formativa surge como parte del legado deportivo que dejaron en la provincia los Juegos Panamericanos y los Mundiales de Clubes, consolidando al hockey sobre patines como uno de los deportes emblemáticos del territorio sanjuanino. San Juan, reconocida internacionalmente como la capital mundial del hockey sobre patines y cuna de los mejores jugadores de la disciplina, continúa fortaleciendo su tradición a través de espacios que promueven el desarrollo de nuevas generaciones.

Para garantizar el adecuado funcionamiento de la escuela, desde la Dirección de Deporte Federado se entregaron elementos esenciales para la práctica de la disciplina. Entre ellos, palos de hockey, patines, bochas, conos y demás materiales que permitirán un entrenamiento seguro, dinámico y adaptado a los primeros pasos de los niños y niñas.

La escuela funcionará en las instalaciones del Club Colón Junior, ubicado en Sargento Cabral Oeste 1290, y estará destinada a niñas y niños de 6 a 12 años, en ramas masculina y femenina. Las clases se dictarán los días martes y jueves, de 18:45 a 20:30.

La inscripción ya se encuentra abierta y los interesados pueden acercarse al club en los días y horarios mencionados para formalizar su registro. Desde el Ministerio destacaron la importancia de seguir generando espacios accesibles y seguros donde los más pequeños puedan iniciarse en el deporte, desarrollar habilidades y fortalecer valores vinculados al trabajo en equipo y la vida saludable.