lunes 1 de diciembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Gran oportunidad

Hockey sobre patines: comenzó la inscripción para la primera Escuela de Iniciación Deportiva

Un programa gratuito que permitirá a jóvenes sanjuaninos sumarse a un deporte tan representativo para la provincia.

Por Redacción Tiempo de San Juan
97f08b27da901274818a66eb5b10ab66_L
54951737836_cc9b619dd5_c
54952037010_96cda9de23_c

La Dirección de Deporte Federado del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte puso en marcha la inscripción para la primera Escuela de Iniciación Deportiva de hockey sobre patines, un programa gratuito que permitirá a jóvenes sanjuaninos sumarse a un deporte tan representativo para la provincia.

Lee además
entrada libre y gratuita para alentar a upcn en el tour 3 de la liga argentina
Vóley

Entrada libre y gratuita para alentar a UPCN en el Tour 3 de la Liga Argentina
bomba en racing: la sorpresiva decision de gabriel arias que nadie vio venir
Nadie lo esperaba

Bomba en Racing: la sorpresiva decisión de Gabriel Arias que nadie vio venir

Esta propuesta formativa surge como parte del legado deportivo que dejaron en la provincia los Juegos Panamericanos y los Mundiales de Clubes, consolidando al hockey sobre patines como uno de los deportes emblemáticos del territorio sanjuanino. San Juan, reconocida internacionalmente como la capital mundial del hockey sobre patines y cuna de los mejores jugadores de la disciplina, continúa fortaleciendo su tradición a través de espacios que promueven el desarrollo de nuevas generaciones.

54952037010_96cda9de23_c

Para garantizar el adecuado funcionamiento de la escuela, desde la Dirección de Deporte Federado se entregaron elementos esenciales para la práctica de la disciplina. Entre ellos, palos de hockey, patines, bochas, conos y demás materiales que permitirán un entrenamiento seguro, dinámico y adaptado a los primeros pasos de los niños y niñas.

La escuela funcionará en las instalaciones del Club Colón Junior, ubicado en Sargento Cabral Oeste 1290, y estará destinada a niñas y niños de 6 a 12 años, en ramas masculina y femenina. Las clases se dictarán los días martes y jueves, de 18:45 a 20:30.

54951737836_cc9b619dd5_c

La inscripción ya se encuentra abierta y los interesados pueden acercarse al club en los días y horarios mencionados para formalizar su registro. Desde el Ministerio destacaron la importancia de seguir generando espacios accesibles y seguros donde los más pequeños puedan iniciarse en el deporte, desarrollar habilidades y fortalecer valores vinculados al trabajo en equipo y la vida saludable.

Seguí leyendo

Rodrigo Díaz voló en la Doble Chepes y le dio a Pocito un triunfo contundente

La Selección Argentina, a semifinales del Mundial femenino de futsal Indonesia 2025

Tres del interior y dos de la Liga Sanjuanina: los cinco clasificados que siguen en carrera por el ascenso al Federal A

Insólito: le cortaron las piernas a una estatua de Messi en Mar del Plata

De un potrero de Chimbas al ascenso del fútbol italiano: quién es el Picante Galván, el delantero que se muda con sus goles al viejo continente

De ser salvajemente agredidos por ganar en semis, a perder la final y aplaudir a su rival: el gesto a imitar de Villa Hipódromo

La emoción del presidente de Defensores y el recuerdo de sus fundadores, fallecidos en pandemia: "Daría lo que fuese porque estuvieran acá"

Boca, de fiesta: le ganó a Argentinos, sumó su sexto triunfo al hilo y pasó a semis del Clausura

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Foto: Prensa Alianza.
Fútbol

Tres del interior y dos de la Liga Sanjuanina: los cinco clasificados que siguen en carrera por el ascenso al Federal A

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

A la derecha, Miguel Sosa, el más afectado.
Reacciones

"Bestia inhumana": qué dijo la familia de los motociclistas atropellados violentamente en Rawson

Imágenes sensibles: filmaron a un hombre agrediendo a una chica en Caucete
Video

Imágenes sensibles: filmaron a un hombre agrediendo a una chica en Caucete

De un potrero de Chimbas al ascenso del fútbol italiano: quién es el Picante Galván, el delantero que se muda con sus goles al viejo continente
Su historia

De un potrero de Chimbas al ascenso del fútbol italiano: quién es el Picante Galván, el delantero que se muda con sus goles al viejo continente

Buena ruta: los mensajes de despedida al motociclista que murió tras chocar contra un poste en Pocito
Dolor

"Buena ruta": los mensajes de despedida al motociclista que murió tras chocar contra un poste en Pocito

Una mujer sanjuanina murió en Mendoza tras volcar en su auto. Su pareja, quedó gravemente herida.
Tragedia

Una pareja sanjuanina volcó en Mendoza: la mujer falleció y el hombre está grave

Te Puede Interesar

Como cada fin de año, cientos de alumnos sanjuaninos se reunieron para rendir los exámenes de ingreso a los colegios dependientes de la UNSJ. Los padres y madres, los grandes compañeros.
Este lunes

Abrazos y mensajes de aliento, en la salida del primer examen de alumnos que buscan ingresar a los preuniversitarios

Por Redacción Tiempo de San Juan
Choque frontal de un auto y tres motos en Rawson: el grave parte médico de los protagonistas
Lo último

Choque frontal de un auto y tres motos en Rawson: el grave parte médico de los protagonistas

Entrada libre y gratuita para alentar a UPCN en el Tour 3 de la Liga Argentina
Vóley

Entrada libre y gratuita para alentar a UPCN en el Tour 3 de la Liga Argentina

El Gobierno de San Juan asiste a familias vulnerables en la provincia con alimentos.
Compra

El Gobierno de San Juan asegura ayuda alimentaria para 120 mil familias sanjuaninas

Batalla campal en la Liguilla de Rawson: dos bandos se enfrentaron en las canchas del Bosque
Este domingo

Batalla campal en la Liguilla de Rawson: dos bandos se enfrentaron en las canchas del Bosque