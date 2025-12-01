lunes 1 de diciembre 2025

Vóley

Entrada libre y gratuita para alentar a UPCN en el Tour 3 de la Liga Argentina

El equipo sanjuanino será local entre el 4 y 7 de diciembre. Los 10 equipos de la LVA protagonizarán un total 14 partidos en cuatro días

Por Redacción Tiempo de San Juan
UPCN San Juan Vóley será anfitrión del Tour 3 de la Liga de Vóleibol Argentina entre el 4 y 7 de diciembre. Los 10 equipos de la LVA protagonizarán un total 14 partidos en cuatro días y para que el público sanjuanino pueda acceder al evento es que la entrada será libre y gratuita.

El Tour 3 se desarrollará íntegramente en el estadio de UPCN de calle General Acha (a metros de República del Líbano). A su vez, el complejo Velódromo Chancay será sede de entrenamiento.

Un Tour de Liga Argentina volverá a hacerse presente en el estadio de UPCN luego de tres años, por lo que el club dispuso que la entrada sea gratis (sin necesidad de ticket ni acreditación previa) para facilitar la cercanía del público con los equipos.

Los 14 partidos estarán distribuidos en días de cuatro y tres juegos cada uno. El jueves y el domingo la actividad iniciará a las 11 y los otros encuentros se disputarán a las 15; 18 y 21.

El viernes y sábado, habrá partidos a las 15; 18 y 21.

UPCN disputará sus tres cotejos en horario central:

-Jueves 4/12 a las 21 vs Vélez Sarsfield

-Sábado 6/12 a las 21 vs Defensores de Banfield

-Domingo 7/12 a las 21 vs San Lorenzo

Luego de esta etapa, que completará la primera rueda, la fase regular de la Liga Argentina retomará el 15 de enero.

No obstante, la acción continuará con la Copa ACLAV, que se jugará del 12 al 17 de diciembre en Buenos Aires.

