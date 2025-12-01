lunes 1 de diciembre 2025

Ciclismo

Rodrigo Díaz voló en la Doble Chepes y le dio a Pocito un triunfo contundente

El ciclista de la Municipalidad de Pocito se quedó con la 53ª edición de la clásica sanjuanina tras cuatro intensas etapas .

Por Redacción Tiempo de San Juan
El regreso del ciclismo de ruta a San Juan tuvo como gran protagonista a Rodrigo Díaz, quien brilló en la tradicional Doble Chepes y se adueñó de la clasificación general con un registro acumulado de 9h 18m 29s. En un cierre vibrante, dejó atrás a su compañero de escuadra, Valentín Castro, que finalizó a solo 13 segundos, mientras que Máximo Gómez Ortuño, de Chimbas Te Quiero, se subió al tercer escalón.

La prueba, que celebró su 53ª edición, presentó un dominio evidente de la Municipalidad de Pocito. La formación mostró solidez táctica durante todas las jornadas, manteniendo el control del pelotón y protagonizando el desenlace que terminó en un histórico 1-2 para el equipo.

589037986_18085273628061688_187608702335470748_n

Para la escuadra pocitana, la actuación significa un arranque de temporada inmejorable. Con autoridad y consistencia, sus ciclistas impusieron el ritmo desde el inicio hasta el final, sellando una de las victorias más firmes de los últimos años en la clásica carrera sanjuanina.

