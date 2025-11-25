A puertas cerradas y con tres bajas confirmadas, San Martín regresó a los entrenamientos

Pasaron exactamente diez días de aquel golpe en el Minella. San Martín todavía sufre la herida del descenso, pero ahora la historia es otra y hay que comenzar de nuevo. Este martes, el plantel regresó a los entrenamientos y desde el club confirmaron las tres bajas para la próxima temporada. ¿Quiénes son?
Ante la pronta salida de Leandro Romagnoli consumado el descenso, la CD buscó alternativas para las prácticas del plantel y al frente estuvo el preparador físico Javier Cerdán, el entrenador de arqueros Fabián 'Tato' González y el analista de videos Ernesto Ceballos.
Con estos tres hombres de la estructura del ascenso, el Verdinegro arrancó con los entrenamientos sobre las 17hs y a puertas cerradas. Vale destacar que este martes se tuvieron que presentar todos, incluso los que finalizan contrato en diciembre, que son prácticamente la mayoría: Diego y Sebastián González, Molina, Cáceres, Álvarez, Pelaitay, y los refuerzos que llegaron en enero como Anselmo, Cavallaro, Adín, Menéndez, Watson, Toloza, Recalde, López, Jaurena, Diarte, Lecanda y Burgos.
Con respecto a las bajas confirmadas a Tiempo de San Juan: no continuarán en el Verdinegro Horacio Tijanovich, Diego González y Nicolás Watson, que ya usó las redes sociales para despedirse de Concepción.
¿Quiénes tienen contrato hasta el 2026?
-Pablo García, Matías Orihuela, Julián Marchio, Ignacio Maestro Puch y Santiago Salle, aunque dos dos últimos llegaron desde Independiente y tienen cláusula de repesca, por lo que podrían regresar al Rojo.
-Borgogno también tiene contrato hasta fines del próximo año, pero no sería extraño que emigre.
-Velazco y el pibe Santiago Barrera, el único sanjuanino con rodaje sostenido durante el semestre, también siguen en el Verdinegro y seguramente también retomen las prácticas.