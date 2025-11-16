domingo 16 de noviembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
El folklore del fútbol

Descenso de San Martín: una 'cargada puyutana' se roba el protagonismo en Facebook

En la página 'Hinchada Puyutana' compartieron una imagen -aparentemente creada por IA- que desató distintos comentarios y reacciones de cientos de usuarios.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Captura de pantalla 2025-11-16 121056

Las 'gastadas' forman parte del folklore con el que los hinchas argentinos viven el fútbol. En San Juan esa realidad también existe y en las últimas horas apareció un posteo en la cuenta 'Hinchada Puyutana' de Facebook que da fe de ello.

Lee además
Alegrías y tristezas de 10 meses pintados de verde y negro.
El peor final

Del sueño al golpe: el fugaz paso de San Martín por Primera, en medio de cambios, reacciones tardías y un descenso anunciado
Tras el descenso, una tormenta desvió el vuelo que traía de regreso a San Juan al plantel de San Martín.
Noche interminable

Un desperfecto mecánico provocado por la tormenta desvió el vuelo de San Martín hacia Neuquén

Según se puede ver, en dicho rincón de la reconocida red social, aparece una imagen -aparentemente creada con inteligencia artificial- en la que se lee una bandera 'Chau San Martín QEPD', en clara alusión al descenso que sufrió el conjunto del Pueblo Viejo tras perder en su visita a Aldosivi por 4-2.

Dicho 'trapo' está colgado en el guardarrail del puente ubicado en Av. Circuvalación a la altura de Av. José Ignacio de la Roza.

El posteo disparó un puñado interesante de 'Me Gusta' y también comentarios, en los que los hinchas dejaron plasmados diferentes puntos de vista.

Captura de pantalla 2025-11-16 121056

Temas
Seguí leyendo

En fotos, la tarde negra del descenso de San Martín

El gol que le ahogaron al Pulpo y el 'guante' del pibe Barrera, la luz de esperanza que se fue apagando en los 90 minutos

¡Descendió San Martín!

'Los Borgognos', presentes en el Minella: hicieron kilómetros para seguir al arquero en otra final

Entrenamiento matutino, vuelo chárter, posible once y el tic tac para el duelo crucial en la Perla del Atlántico

"Por nuestra historia, por nuestros colores": el emocionante video que subió San Martín en la previa a la 'final' en el Minella

La Liga Sanjuanina apoya a San Martín de cara al duelo decisivo ante Aldosivi

Sin pelos en la lengua, Caruso Lombardi habló sobre el arbitraje de Aldosivi-San Martín: "A San Juan lo van ayudar"

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
La muerte del piloto Alejandro Frangioli conmocionó al automovilismo argentino.
Conmoción

El automovilismo argentino, de luto: un tricampeón murió en plena pista una carrera en La Plata

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Video e imágenes inéditas que complican al conductor acusado de atropellar intencionalmente a un motociclista en San Martín
Exclusivo

Video e imágenes inéditas que complican al conductor acusado de atropellar intencionalmente a un motociclista en San Martín

El hotel, un encanto añejo de La Laja. Foto: Leandro Porcel. video
El drone de Tiempo

Lugares abandonados: el paraíso termal de Albardón con mucha historia y un futuro en suspenso

Se espera un domingo nublado y ventoso en San Juan, con probabilidad de algunas lluvias, según indica el Servicio Meteorológico Nacional.
Pronóstico

Parte de San Juan sigue bajo alerta este domingo: se espera viento y, ¿llega finalmente la lluvia?

Qué pasó con la mujer que ocasionó destrozos en un conocido sanatorio de Capital
Imágenes

Qué pasó con la mujer que ocasionó destrozos en un conocido sanatorio de Capital

Un ciclista rawsino sufrió un accidente con un colectivo de la Red Tulum y murió horas después, en el hospital.
Siniestro fatal

Un ciclista rawsino de 75 años chocó con un colectivo y falleció horas después

Te Puede Interesar

Metamorfosis en pleno centro sanjuanino: cómo avanza la reforma del edificio 9 de julio para convertirlo en tribunales video
Recorrido exclusivo

Metamorfosis en pleno centro sanjuanino: cómo avanza la reforma del edificio 9 de julio para convertirlo en tribunales

Por Miriam Walter
El Concejo Deliberante de Caucete, envuelto en denuncias y problemas para sesionar: el mapa del conflicto
Polémica

El Concejo Deliberante de Caucete, envuelto en denuncias y problemas para sesionar: el mapa del conflicto

El tiktoker que recorre las canchas sanjuaninas para entrevistar y hacer viral a los jugadores
De Caucete a las redes

El tiktoker que recorre las canchas sanjuaninas para entrevistar y hacer viral a los jugadores

Alegrías y tristezas de 10 meses pintados de verde y negro.
El peor final

Del sueño al golpe: el fugaz paso de San Martín por Primera, en medio de cambios, reacciones tardías y un descenso anunciado

De la radio a los escenarios: el locutor que anima a los yeyeros y se ganó un lugar en el cuarteto sanjuanino
Historias

De la radio a los escenarios: el locutor que anima a los "yeyeros" y se ganó un lugar en el cuarteto sanjuanino