Descenso de San Martín: una 'cargada puyutana' se roba el protagonismo en Facebook

Las 'gastadas' forman parte del folklore con el que los hinchas argentinos viven el fútbol. En San Juan esa realidad también existe y en las últimas horas apareció un posteo en la cuenta 'Hinchada Puyutana' de Facebook que da fe de ello.

Según se puede ver, en dicho rincón de la reconocida red social, aparece una imagen -aparentemente creada con inteligencia artificial- en la que se lee una bandera 'Chau San Martín QEPD', en clara alusión al descenso que sufrió el conjunto del Pueblo Viejo tras perder en su visita a Aldosivi por 4-2.

Dicho 'trapo' está colgado en el guardarrail del puente ubicado en Av. Circuvalación a la altura de Av. José Ignacio de la Roza.

El posteo disparó un puñado interesante de 'Me Gusta' y también comentarios, en los que los hinchas dejaron plasmados diferentes puntos de vista.