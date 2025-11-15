Parte de San Juan sigue bajo alerta este domingo: se espera viento y, ¿llega finalmente la lluvia?

Se espera un domingo nublado y ventoso en San Juan, con probabilidad de algunas lluvias, según indica el Servicio Meteorológico Nacional.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene para este domingo un alerta por viento para varios departamentos de San Juan, mientras anticipa la posible llegada de chaparrones durante la tarde. Aunque las chances de precipitación no son altas, el tiempo podría complicarse en algunas zonas con ráfagas fuertes y tormentas aisladas.

Según el pronóstico oficial, durante la jornada parte de la provincia podría experimentar condiciones adversas, especialmente durante la mañana, cuando rige un alerta amarilla por viento para los departamentos de 25 de Mayo, Angaco, Caucete, San Martín y Valle Fértil.

El SMN advierte que, "el área será afectada por vientos del sector sur con velocidades entre 30 y 55 km/h, y ráfagas que pueden superar los 70 km/h".

image

En cuanto al pronóstico por franjas horarias, el tiempo se presentará cambiante:

Madrugada: parcialmente nublado, sin probabilidad de precipitaciones. Viento del Sur de entre 32 y 41 km/h, con ráfagas de 42 a 50 km/h. Temperatura mínima de 17°C.

Mañana: mayormente nublado y viento. Probabilidad de lluvia entre 0 y 10%. El viento continuará del Sur, con intensidad similar pero ráfagas más fuertes, entre 51 y 59 km/h. Temperatura de 18°C.

Tarde: se esperan chaparrones, con una probabilidad de precipitación que sube al 10–40%. El viento rotará al sudeste, entre 23 y 31 km/h, con ráfagas de hasta 59 km/h. La temperatura llegará a los 26°C.

Noche: nuevamente parcial nublada, sin chances de lluvia. El viento continuará desde el sudeste a velocidades moderadas y ráfagas de 42 a 50 km/h. La temperatura descenderá a 22°C.

image

Aunque la inestabilidad será protagonista, especialmente en la región este de la provincia, las precipitaciones no están garantizadas para todo el territorio. ¿Llegará finalmente la lluvia? El panorama indica que existe una posibilidad moderada, pero el viento será, sin dudas, el principal factor climático de la jornada.