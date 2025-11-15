Rawson: un intento de robo terminó con un policía herido y el delincuente descontrolado en la comisaría

Un hombre de 42 años , identificado como Raúl Ariel Giménez Morales , fue aprehendido en Rawson tras intentar robar un teléfono celular y agredir a un efectivo policial , según informaron desde la Comisaría 2° .

El hecho ocurrió sobre calle General Acha , cuando Giménez Morales fue sorprendido en plena maniobra mientras intentaba arrebatarle el celular a un conductor de un Peugeot 207 . Al ser descubierto, intentó huir , pero un policía logró alcanzarlo tras una breve persecución.

WhatsApp Image 2025-11-15 at 10.37.33 AM

Durante la detención, el agresor lastimó al efectivo, quien resultó con lesiones en el brazo derecho. Al revisarlo, los uniformados encontraron en su poder un cuchillo y el teléfono sustraído.

Sin embargo, el episodio no terminó allí: una vez en la dependencia policial, Giménez Morales intentó escapar nuevamente y llegó a dañar una ventana, por lo que tuvo que ser reducido otra vez. Fue asistido por personal médico para constatar su estado.

WhatsApp Image 2025-11-15 at 10.37.32 AM (1)

El detenido quedó a disposición de la UFI Flagrancia, imputado por robo agravado por el uso de arma blanca, lesiones y daño agravado.