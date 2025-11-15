sábado 15 de noviembre 2025

Peligroso

Rawson: un intento de robo terminó con un policía herido y el delincuente descontrolado en la comisaría

El delincuente fue sorprendido cuando intentaba sustraer un teléfono a un automovilista. Llevaba un cuchillo y terminó rompiendo una ventana al intentar escapar en la comisaría.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Un hombre de 42 años, identificado como Raúl Ariel Giménez Morales, fue aprehendido en Rawson tras intentar robar un teléfono celular y agredir a un efectivo policial, según informaron desde la Comisaría 2°.

El hecho ocurrió sobre calle General Acha, cuando Giménez Morales fue sorprendido en plena maniobra mientras intentaba arrebatarle el celular a un conductor de un Peugeot 207. Al ser descubierto, intentó huir, pero un policía logró alcanzarlo tras una breve persecución.

WhatsApp Image 2025-11-15 at 10.37.33 AM

Durante la detención, el agresor lastimó al efectivo, quien resultó con lesiones en el brazo derecho. Al revisarlo, los uniformados encontraron en su poder un cuchillo y el teléfono sustraído.

Sin embargo, el episodio no terminó allí: una vez en la dependencia policial, Giménez Morales intentó escapar nuevamente y llegó a dañar una ventana, por lo que tuvo que ser reducido otra vez. Fue asistido por personal médico para constatar su estado.

WhatsApp Image 2025-11-15 at 10.37.32 AM (1)

El detenido quedó a disposición de la UFI Flagrancia, imputado por robo agravado por el uso de arma blanca, lesiones y daño agravado.

Tragedia

Muere un motociclista tras protagonizar un fuerte choque en Pocito

