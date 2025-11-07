viernes 7 de noviembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Seguridad digital

Alerta con el uso del ChatGPT: las búsquedas están mostrando links peligrosos para tu celular

Un informe de seguridad revela que las búsquedas en ChatGPT pueden devolver enlaces manipulados que conducen a páginas peligrosa

Por Redacción Tiempo de San Juan
El uso del ChatGPT puede acarrear peligros para la seguridad de los celulares.

El uso del ChatGPT puede acarrear peligros para la seguridad de los celulares.

La firma de ciberseguridad Tenable encendió alertas globales tras identificar que la herramienta de búsqueda integrada en ChatGPT puede llevar al usuario a páginas maliciosas. El hallazgo no solo implica un riesgo para personas que usan el modelo para informarse, sino también para empresas y periodistas que lo emplean como herramienta de consulta.

Lee además
La presentación de la Orquesta Filarmónica de Israel en París, una batalla campal
¿Primer mundo?

Batalla campal, bengalas y detenidos durante el concierto de la Orquesta Filarmónica de Israel en París
Hay personas que están en constante estado de alerta y se despiertan antes de que suena la alarma.
Vida diaria

¿Te despertás antes de que suene la alarma?: expertos te explican qué representa

Según la auditoría, existen fallas que permiten que, al pedirle a ChatGPT que busque algo en internet, el modelo termine mostrando enlaces manipulados que podrían exfiltrar información o instalar malware con apenas un clic.

El reporte subraya que estas vulnerabilidades afectan funciones clave de la plataforma, particularmente las relacionadas a consultas web. El peligro radica en que el usuario cree que la navegación es segura porque ocurre dentro de un entorno supuestamente protegido.

Sin embargo, Tenable demuestra que este entorno puede ser manipulado mediante técnicas modernas de ingeniería social y “inyecciones” de instrucción que engañan al modelo para ejecutar acciones invisibles para la persona que está frente a la pantalla.

Una de las fallas más críticas identificadas consiste en que ChatGPT puede terminar visitando contenido infectado mientras busca información en internet. Si ese contenido contiene órdenes ocultas en su código —aunque parezca un artículo normal— el modelo podría procesar dichas instrucciones como si fueran parte legítima de la tarea. Eso permitiría a un atacante tomar el control de la sesión o forzar que el modelo genere enlaces que llevan a sitios controlados por criminales. En ese escenario, el usuario no vería ningún tipo de advertencia.

Tenable explica que otra modalidad de ataque no necesita que la víctima haga clic en nada: basta con pedir una búsqueda. Si el modelo navega hacia un sitio construido para explotar esta debilidad, esa simple consulta podría desencadenar una fuga de datos o el despliegue de instrucciones pensadas para alterar el comportamiento del chat. Dicho de forma simple: encontrar un link peligroso podría ocurrir incluso aunque el usuario no abra ese enlace.

El informe también describe técnicas más tradicionales —como enlaces maliciosos que parecen seguros— pero que ahora cuentan con un plus, pues se aprovechan de la confianza que un usuario tiene en el propio ChatGPT. Es decir, en lugar de sospechar al ver un link enviado por un desconocido, el usuario confía porque el enlace se lo presentó el modelo en una búsqueda legítima. Esta es una de las razones por las que los investigadores consideran la situación preocupante.

Las vulnerabilidades reportadas pueden encadenarse entre sí. Si eso ocurre, los atacantes podrían no solo obtener historiales pasados, sino también influir en respuestas futuras o activar órdenes maliciosas más adelante. Lo inquietante es que, según Tenable, parte de estas fallas siguen activas incluso después de que OpenAI aplicó correcciones iniciales.

Dentro del escenario técnico, una vector especialmente sensible es aquel capaz de escribir código oculto en formato markdown. Para el usuario, ese texto se ve normal. Para el modelo, es una instrucción. De esta forma, un atacante podría esconder en un bloque de texto “inocente” una orden capaz de manipular el comportamiento interno del sistema.

Los investigadores recuerdan que esto no significa que el usuario esté infectado apenas inicia sesión. Sin embargo, sí representa un cambio en el paradigma de confianza: ahora la propia herramienta que supuestamente filtra y resume la web puede actuar como vehículo para la amenaza.

Expertos insisten en que el riesgo aumenta cuando se usan enlaces sugeridos de forma automática sin validar su dominio, sin pasar el cursor, sin mirar la URL real, o sin abrirlos en una ventana aislada. Esa lógica aplica tanto para celulares como para computadoras.

A nivel social, el caso vuelve a demostrar que la IA no elimina los riesgos clásicos de internet, sino que los hace más invisibles. Porque si un usuario piensa que “ChatGPT ya revisó todo”, su percepción de peligro se reduce, lo cual le deja más indefenso ante posibles ataques.

FUENTE: Infobae

Temas
Seguí leyendo

Frío o calor: qué aconsejan los médicos para aliviar lesiones y dolores crónicos

Hallaron decapitado a un ex alcalde mexicano que había sido secuestrado

¿Qué haría México si Estados Unidos interviene en su territorio? La respuesta de Claudia Sheinbaum no dejó dudas

Sombras que revelan secretos: nuevas imágenes muestran distintos tipos de agujeros negros

Nicolas Sarkozy, preso, tiene miedo de que lo envenenen y come sólo una cosa

Esta fue la mujer más "rata" de la historia: las anécdotas que catapultaron a "La Bruja de Wall Street" como la reina de las tacañas

Sos amante del terror: estos son los destinos más 'embrujados' del mundo

Un trabajador recibió el sueldo de 34 compañeros por error y se niega a devolver el dinero

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Hay personas que están en constante estado de alerta y se despiertan antes de que suena la alarma.
Vida diaria

¿Te despertás antes de que suene la alarma?: expertos te explican qué representa

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Dos menores robaron un auto, escaparon a gran velocidad y volcaron en Chimbas: en video, así quedó el vehículo
Comisaría 17°

Dos menores robaron un auto, escaparon a gran velocidad y volcaron en Chimbas: en video, así quedó el vehículo

Con el reclamo de una familia y el apoyo de los médicos, arrancó el juicio por mala praxis a una obstetra
En Tribunales

Con el reclamo de una familia y el apoyo de los médicos, arrancó el juicio por mala praxis a una obstetra

Una de las pocas fotos que se tienen de José Gabriel Mattar, el denunciado por estafas reiteradas.
Caso José Mattar

Un presunto embaucador sanjuanino que vuelve a escena con tres estafas millonarias

Tras la tormenta del jueves, cómo sigue el tiempo en San Juan
El clima

Tras la tormenta del jueves, cómo sigue el tiempo en San Juan

Las nenas atropelladas en una plaza de Chimbas, víctimas de un conocido delincuente que salió del Penal hace 2 meses
Qué prontuario...

Las nenas atropelladas en una plaza de Chimbas, víctimas de un conocido delincuente que salió del Penal hace 2 meses

Te Puede Interesar

El Parque Nacional El Leoncito estrenará por primera vez un sendero alternativo de trekking que podrá ser recorrido por los visitantes.
San Juan al natural

Por primera vez, abren un sendero alternativo para redescubrir el Parque Nacional El Leoncito: cómo es

Por Redacción Tiempo de San Juan
Nadia Barrionuevo fue la primera en testificar ante el juez Alberto Caballero y el equipo fiscal, en el juicio por supuesta mala praxis. Su relato se remonta a las casi 24 horas que precedieron al nacimiento forzado de su primer hijo.
Juicio por mala praxis

"Eran tres personas arriba de mi vientre": el estremecedor relato de la madre que acusa a la obstetra por la muerte de su bebé

Diego Santilli se reunirá con Marcelo Orrego y otros gobernadores con el Presupuesto 2026 como eje central
Acciones anticipadas

Diego Santilli se reunirá con Marcelo Orrego y otros gobernadores con el Presupuesto 2026 como eje central

Se viene la esperada refuncionalización de una escuela en un paraíso sanjuanino
Obra pública

Se viene la esperada refuncionalización de una escuela en un paraíso sanjuanino

Robaron en la casa de un chef de la provincia: el detenido podría no recibir pena por inimputable
Será evaluado

Robaron en la casa de un chef de la provincia: el detenido podría no recibir pena por inimputable