jueves 6 de noviembre 2025

Temor

Nicolas Sarkozy, preso, tiene miedo de que lo envenenen y come sólo una cosa

El ex presidente francés Nicolas Sarkozy está preso desde el 21 de octubre, por financmiento ilegal de su campaña en 2005 y 2007, con fondos del ex lider libio Muammar Gaddafi.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

El expresidente de Francia, Nicolas Sarkozy, se encuentra recluido en la prisión de La Santé, en París, desde el 21 de octubre, cumpliendo una condena de cinco años de prisión. Su encarcelamiento se produce después de que un tribunal parisino determinara que el exmandatario, de 70 años, participó en un esquema de financiación ilegal de su campaña presidencial.

Los motivos específicos de la condena se remontan al periodo entre 2005 y 2007, cuando Sarkozy fue hallado culpable de utilizar fondos provenientes del gobierno del entonces líder libio, Muammar Gaddafi, para financiar su campaña.

image

Temor a la hostilidad y régimen de aislamiento

Aunque Sarkozy fue condenado en septiembre, su ingreso en la prisión ha estado marcado por extremas medidas de seguridad y un notable temor personal.

Para garantizar su protección y "evitar cualquier incidente" e "impedir que se reúna con otros reclusos," una fuente de la prisión informó que Sarkozy sería recluido bajo un régimen de aislamiento. Además, se ha reportado que cuenta con dos agentes del servicio de protección en la celda contigua.

A pesar de estas medidas, el antiguo jefe de Estado francés teme por su seguridad alimentaria. Una fuente cercana al político citada por la revista Le Point indicó que Sarkozy es "consciente de la hostilidad que le profesan muchos de sus compañeros de prisión".

La dieta de yogur

Debido a este temor, el expresidente se niega a probar ni un solo plato de la comida que le sirven en su celda. La razón es el miedo a que alguien haya "escupido en su comida o algo peor", insinuando un posible envenenamiento o sabotaje.

Ante esta situación, Sarkozy se ha autoimpuesto una "dieta peculiar". Desde la fecha de su encarcelamiento, el exmandatario "se alimenta exclusivamente de yogures".

Sarkozy también ha rechazado la única alternativa disponible para la alimentación en prisión: comprar en la cantina y cocinar por su cuenta. La razón es la inexperiencia culinaria del político, ya que, según los reportes, "no sabe ni freír un huevo".

