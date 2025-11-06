jueves 6 de noviembre 2025

¿Vos qué harías?

Un trabajador recibió el sueldo de 34 compañeros por error y se niega a devolver el dinero

El insólito hecho sucedió en Rusia y el trabajador recibió en total 7 millones de rublos. No solo se niega a devolver el dinero, sino que ya gastó gran parte del mismo en un auto y una casa.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Lo que parecía ser un suculento pago extra sin justificación terminó siendo un error de software y ahora un trabajador de Rusia enfrenta una fuerte demanda tras quedarse con el sueldo de sus 34 compañeros, luego de haber recibido la transferencia por error. El hombre no solo se niega a devolver el dinero en su totalidad, sino que además ya gastó gran parte del mismo.

Vladimir Rychagov es un empleado de una fábrica en Khanty-Mansiysk, y durante el último deposito salarial descubrió que además de los 46.954 rublos, que equivalen a 581 dólares, correspondientes a la liquidación de vacaciones, también había recibido una “megabonificación” de 7.112.254 rublos (87.000 dólares). Si convertimos el monto total a pesos argentinos, estamos hablando de un aproximado de $127.988.066.

Si bien medios de Rusia aseguran que había un fuerte rumor entre los trabajadores sobre una generosa compensación de parte de la fábrica, el monto era por demás exagerado y las llamadas no demoraron en llegar. Desde la empresa, al detectar el error administrativo tras una falla en el software, se comunicaron con Vladimir para que devolviera el dinero, pero el hombre decidió no hacerlo.

“Tras consultar internet descubrí que, si se trataba de un error técnico, dependía de mí devolverlo, pero si era un error de facturación, estaba obligado a devolverlo”, declaró Rychagov a Canal 5. “Más tarde, supe que se trataba de un error técnico y decidí que tenía derecho a quedarme con el dinero”.

Según los documentos judiciales presentados por el empleador del hombre, el dinero estaba destinado al pago de los salarios de 34 empleados de una sucursal completamente distinta, indica Odditycentral.

Las solicitudes cordiales luego se convirtieron en amenazas, de acuerdo a lo que señaló el trabajador, por lo que no dudó en hacer uso del dinero, ya que la decisión de no devolverlo estaba firme. Se compró un auto 0Km e incluso de mudó de ciudad con su familia comprando una casa.

Ante este panorama, directivos de la fábrica tomaron acciones legales y presentaron una demanda contra Vladimir, congelando las cuentas bancarias. Acusaciones, pruebas y apelaciones de por medio. "No hubo ningún pago extra; fue una transferencia errónea. Tenemos una orden judicial; actuamos dentro del marco legal a través de nuestro departamento jurídico. Su interpretación es extraña, pero repito, resolveremos esto por la vía legal", fueron las únicas declaraciones que emitieron desde la fábrica el director general interino, Roman Tudachkov.

Si estuvieras en la misma situación, ¿devolverías el dinero o te lo quedarías?

Temas
