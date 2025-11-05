miércoles 5 de noviembre 2025

Investigación

Conmoción en una isla francesa: un conductor atropelló a distintos peatones al grito de "Alá es grande"

Cerca de las 9:30 de la mañana (hora local), un hombre, al volante de su vehículo, atropelló sucesivamente a varias personas, entre dos pueblos. Hay heridos graves.

Por Redacción Tiempo de San Juan
La isla de Oléron, frente a la región de Charente Marítimo en Francia.

¿Ataque terrorista o un caso psiquiátrico? Un conductor atropelló deliberadamente a varias personas en la Île d'Oléron, frente a la región de Charente Marítimo en Francia, dejando diez heridos, cinco de ellos en estado grave. Gritó "Allahu Akbar" (“Alá es grande”) al embestirlos.

Eran las nueve y media de la mañana cuando el hombre, al volante de su vehículo, atropelló sucesivamente a varias personas, entre dos pueblos de la Île d'Oléron: Dolus-d'Oléron y Saint-Pierre-d'Oléron.

Fue detenido sin incidentes por la policía cuando intentaba incendiar su vehículo. Fue puesto inmediatamente bajo custodia.

Atropelló deliberadamente a peatones y un ciclista. "Cinco de ellas resultaron heridas, tres de gravedad", informó la Gendarmería Nacional. El conductor fue detenido y puesto bajo custodia.

Varias víctimas fueron trasladadas en helicóptero al Hospital Universitario de Poitiers. Se ha habilitado una unidad de apoyo psicológico en el Castillo de Oléron.

Según las primeras conclusiones de la investigación, el conductor habría gritado "Allahu Akbar" antes de atropellar a varias personas. Sin embargo, esta información aún debe ser confirmada. En esta etapa, los investigadores también están explorando la posibilidad de que el conductor padezca trastornos psiquiátricos.

Tras ser detenidos, se encontraron garrafas de gas en su coche, que solo se incendió parcialmente. Fue puesto inmediatamente bajo custodia en la comisaría de Saint-Pierre-d’Oléron.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ceanmedia/status/1986027993878114788?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1986027993878114788%7Ctwgr%5E4a67775ec7c6762f6baa0fa11eb639b251db3742%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.clarin.com%2Fmundo%2Festupor-isla-francesa-oleron-atropello-peatones-atacante-gritado-ala-grande_0_PoTV5fR1Mi.html&partner=&hide_thread=false

Según Le Parisien, se trata de un ciudadano francés de unos treinta años, residente en La Cotinière, un pueblo de la costa oeste de la isla de Oléron, frente al puerto de La Rochelle.

"Es conocido por sus numerosas transgresiones, sobre todo por su consumo habitual de drogas y alcohol", declaró el alcalde de Saint-Pierre-d’Oléron, Christophe Sueur.

El hombre no figura en el archivo de denuncias para la prevención de la radicalización con fines terroristas (FSPRT).

En un mensaje publicado en X, el ministro del Interior, Laurent Nuñez, indicó que se desplazaría al lugar este miércoles.

FUENTE: Clarín

