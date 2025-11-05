Tras su paso por el Sol, el misterioso cometa 3I/ATLAS reapareció más brillante: así se ve hoy

Después de su paso por detrás del Sol, el cometa 3I/ATLAS reapareció en el cielo . Tras varios días oculto por el resplandor solar, este misterioso objeto volvió a ser visible desde la Tierra y sorprendió a los astrónomos al sobrevivir el intenso calor de la estrella.

Su paso por el perihelio (el punto más cercano al Sol ) hizo que el cometa se muestre más brillante, lo que permitirá a los científicos estudiar con mayor detalle su composición y trayectoria .

Detectado por primera vez en 2024, el 3I/ATLAS es el tercer objeto interestelar conocido, luego de los famosos 1I/‘Oumuamua (descubierto en 2017) y 2I/Borisov (en 2019).

Su denominación 3I hace referencia precisamente a ese origen interestelar: no nació en nuestro sistema, sino que viaja entre las estrellas. En este momento, se encuentra en plena travesía por nuestro sistema solar.

Lo que hace único al 3I/ATLAS es su comportamiento atípico. A diferencia de otros cometas, su cola apunta hacia el Sol en lugar de alejarse de él, un fenómeno que desconcertó a los astrónomos y dio pie a múltiples hipótesis sobre su composición y estructura. Además, se desplaza a más de 220.000 kilómetros por hora, lo que lo convierte en uno de los cuerpos más veloces jamás observados.

Así se ve ahora el cometa 3I/ATLAS

Las primeras imágenes de su reaparición fueron obtenidas por Qicheng Zhang, investigador del Observatorio Lowell, en Arizona (Estados Unidos), quien logró registrar al cometa con un poderoso telescopio y, más tarde, incluso con su propio equipo personal.

Zhang utilizó el telescopio Discovery, un instrumento de gran apertura que permitió detectar al cometa como un tenue punto blanco desplazándose en la oscuridad del espacio. Días después, repitió la observación con su telescopio Ritchey-Chrétien de 152 milímetros, con el que confirmó la reaparición del 3I/ATLAS poco después de su paso por el perihelio, ocurrido el 29 de octubre.

image

A pesar de las condiciones difíciles, el astrónomo confirmó la detección y publicó las fotografías en sus redes sociales. Aunque no descarta que alguien más haya logrado una observación similar, sus imágenes serían las primeras pruebas ópticas del 3I/ATLAS tras su paso por el Sol.

Qué se espera de su acercamiento a la Tierra

A medida que el cometa se aleja del Sol, su superficie se enfría y libera gases, un proceso que permitirá obtener datos clave sobre su composición química. Según el propio Zhang, en los próximos días el cometa estará lo suficientemente alejado del resplandor solar como para ser seguido por telescopios en distintas partes del mundo.

De acuerdo con cálculos de la NASA, el 3I/ATLAS alcanzará su máximo acercamiento a la Tierra en diciembre de 2025, cuando se encuentre a unos 270 millones de kilómetros, lo que equivale a 1,8 unidades astronómicas. Si bien no será visible a simple vista, será el mejor momento para obtener observaciones detalladas.

La agencia espacial también aclaró que, pese a su origen interestelar y su enorme velocidad, el cometa no representa peligro alguno para nuestro planeta.

Su paso sigue siendo una oportunidad única para los astrónomos: el 3I/ATLAS no solo ayuda a comprender mejor cómo se comportan los objetos interestelares, sino que también ofrece una ventana hacia los confines del espacio, donde nacen y se transforman los cuerpos más antiguos del universo.