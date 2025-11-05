miércoles 5 de noviembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Alerta de expertos

¿Conectás tu celular al puerto USB del auto?: conocé la razón por la que no debés hacerlo

Los fabricantes incorporaron puertos USB como estándar, pero no tuvieron presente características que pueden afectar a tu celular. La explicación completa

Por Redacción Tiempo de San Juan
Conectar el celular al cargador USB del auto no es una buena idea.

Conectar el celular al cargador USB del auto no es una buena idea.

Una advertencia técnica está ganando espacio entre fabricantes, mecánicos especializados y expertos en electrónica automotriz: no es recomendable conectar cualquier celular o dispositivo al puerto USB integrado en el coche.

Lee además
se delato sola: tomaron fotos con un celular robado y los allanaron, una mujer detenida
B° Pie de Palo

Se delató sola: tomaron fotos con un celular robado y los allanaron, una mujer detenida
el rincon del celular que tiene mas germenes que un inodoro y casi nadie limpia
Atención

El rincón del celular que tiene más gérmenes que un inodoro y casi nadie limpia

Aunque estos puertos se han convertido en estándar en prácticamente todos los vehículos nuevos, no todos están diseñados para soportar los mismos consumos eléctricos, y el uso inadecuado podría generar daños tanto en la batería del teléfono como en la del propio automóvil. La recomendación —que ya circula en talleres, foros técnicos y publicaciones de seguridad— apunta a un hábito aparentemente inocente, pero que puede generar consecuencias costosas.

La discusión cobra relevancia ahora que el volumen de accesorios y equipos portátiles ha crecido. En el mismo lugar donde muchos conductores conectan sus celulares para usar Apple CarPlay o Android Auto, también solemos conectar tablets, consolas portátiles o más de un smartphone simultáneamente. Y ahí está el problema, no todos los puertos del auto están preparados para suministrar la energía que estos equipos demandan.

Diferencias de potencia, la raíz del riesgo

La industria automotriz ha incorporado puertos USB desde hace años, pero no todos son iguales. Muchos autos de gama media llegan al mercado con USB estándar (2.0 o 3.0), formatos que fueron creados originalmente para transferencia de datos, no para cargas rápidas. Los USB 2.0 ofrecen 5 V con una intensidad de 500 mA, mientras que los USB 3.0 pueden llegar a 900 mA. Es decir, entre 2,5 W y 4,5 W.

Ese nivel puede servir para mantener un teléfono mientras reproduce música o mientras se ejecuta un sistema de navegación, pero no para alimentar equipos de alto consumo. Si un usuario conecta directamente un dispositivo que exige más energía —como una tablet moderna o un smartphone con carga rápida— el auto no será capaz de compensar la diferencia, lo que puede hacer que la batería del teléfono se degrade y que el sistema eléctrico del vehículo quede forzado.

La presencia del Power Delivery cambia todo

Otra de las claves tecnológicas de este debate tiene nombre concreto: USB Power Delivery (PD), un estándar que no solo permite cargado rápido, sino que modifica el voltaje según lo que cada dispositivo necesita. Esa tecnología puede manejar hasta 20 V y corrientes de 5 A, lo que permite cargas de hasta 240 W.

Pero solo funciona de forma segura cuando el automóvil incorpora esta compatibilidad. Si el auto no está preparado y el usuario conecta un dispositivo que sí lo está, los riesgos aumentan porque el teléfono intentará “pedir” más energía de la que el auto puede entregar.

Los técnicos coinciden, en los vehículos sin Power Delivery integrado, lo más seguro es evitar conectar teléfonos con carga rápida directamente al puerto del vehículo.

La recomendación más segura

La solución propuesta por los especialistas es sencilla y barata: usar un adaptador para el conector del encendedor del auto (mechero). Esos adaptadores están preparados para gestionar mayor potencia. Muchos vienen etiquetados con potencias de 12 W, 18 W o incluso 45 W, y sí son compatibles con tecnologías como QuickCharge o Power Delivery.

En esas condiciones, la energía proviene del sistema eléctrico principal del vehículo —el mismo que alimenta accesorios como el aire acondicionado— y no se fuerza el puerto de datos del tablero.

Un hábito cotidiano que merece reevaluarse

Para el usuario promedio, conectar un cable USB en el auto se ha vuelto tan natural como cambiar de estación en la radio. Pero las tecnologías han cambiado y los consumos se multiplicaron.

El teléfono moderno ya no es un accesorio liviano: es un equipo de cómputo que exige potencia para sostener pantalla, IA integrada, cámaras, apps y transmisión de datos.

Por eso los expertos concluyen: cargar el celular en el auto no es peligroso en sí mismo. El riesgo está en dónde se hace. Los puertos USB del tablero no fueron diseñados para soportar todo. El encendedor del auto —con un adaptador adecuado— sí.

FUENTE: Infobae

Temas
Seguí leyendo

La presidenta de México fue acosada por un hombre que la intentó besar y la tocó durante una caminata

Conmoción en una isla francesa: un conductor atropelló a distintos peatones al grito de "Alá es grande"

Por qué el Bitcoin lleva una semana de caída

Descubren en Australia fragmentos de vidrio originados por un impacto de asteroide hace 11 millones de años

Elecciones en Nueva York: hubo récord de participación para elegir alcalde

Además de Nueva York, 6 estados nortamericanos eligen hoy autoridades

Murió un ex presidente norteamericano, clave en la "guerra contra el terrorismo"

México descartó que Trump intervenga militarmente contra narcotraficantes

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, fue acosada por un hombre en la calle
Indignación

La presidenta de México fue acosada por un hombre que la intentó besar y la tocó durante una caminata

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

El penitenciario Alejandro Jofré, su novia Gabriela González, su padre Américo Jofré y su hermana Carla Jofré.
La familia es la familia

El penitenciario, su padre, su hermana y su novia quedaron imputados de 44 estafas por $206.000.000

Alejandro Alcayaga y Liliana Loyola, apodados Los Borges.
Justicia Federal

La novela de "Los Borges": hace un mes entregó al exmarido narco y ahora ella cayó presa con cocaína en Chimbas

Hospital Marcial Quiroga.
Video increíble

A un policía se le escapó un detenido del Hospital Marcial Quiroga por charlar con una colega

Los videos de un impactante operativo para desbaratar un kiosco de drogas en Chimbas
Cuatro detenidos

Los videos de un impactante operativo para desbaratar un kiosco de drogas en Chimbas

La ciencia, Señor Presidente, no es un lujo: la carta abierta de una astrónoma veinticinqueña a Milei, tras dar de baja el Radiotelescopio CART video
En las redes

"La ciencia, Señor Presidente, no es un lujo": la carta abierta de una astrónoma veinticinqueña a Milei, tras dar de baja el Radiotelescopio CART

Te Puede Interesar

Damián Ventura, presidente de la Bolsa de Comercio de San Juan, analizó el futuro económico de la provincia en el aniversario 65 de la institución y lanzó una advertencia para el empresariado.
Declaraciones picantes

Una voz empresaria respetada advirtió: "San Juan no está preparado para lo que viene"

Por Elizabeth Pérez
Los sanjuaninos Peluc y Chiconi participaron de una reunión encabezada por Milei
En Casa Rosada

Los sanjuaninos Peluc y Chiconi participaron de una reunión encabezada por Milei

Escuchá el capítulo XXV de Historias del Crimen en Spotify: Amores que matan
Podcast de Tiempo

Escuchá el capítulo XXV de Historias del Crimen en Spotify: Amores que matan

Silencio en el Hospital de Valle Fértil, tras el arribo de alumnos de la Escuela Industrial por intoxicación
Preocupación

Silencio en el Hospital de Valle Fértil, tras el arribo de alumnos de la Escuela Industrial por intoxicación

El leve sube y baja del dólar en San Juan: el blue se vende a $1.480, no tan lejos del oficial
Mercado cambiario

El leve sube y baja del dólar en San Juan: el blue se vende a $1.480, no tan lejos del oficial