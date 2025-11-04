martes 4 de noviembre 2025

Tensión

México descartó que Trump intervenga militarmente contra narcotraficantes

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, salió al cruce de versiones mediáticas que señalaban la posibilidad de que tropas norteamericanas actuaran contra el narcotráfico en territorio mexicano.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum descartó este martes una potencial intervención armada de Estados Unidos en México, luego de la publicación de reportes de prensa que aseguran que su par estadounidense Donald Trump estaría contemplando enviar tropas para combatir a los carteles de droga.

"Eso no va a ocurrir", dijo la mandataria izquierdista tras ser interrogada en rueda de prensa. "No estamos de acuerdo" con ninguna intervención, agregó.

Sheinbaum afirmó que se trabajó con Washington una estrategia de seguridad durante meses que fue firmada en la visita del secretario de Estado estadounidense Marco Rubio a la capital mexicana en septiembre.

Sheinbaum asegura que Trump le ofreció ayuda militar

El acuerdo refrendó "respeto a nuestra soberanía, a nuestra territorialidad y colaboración y coordinación sin subordinación", afirmó Sheinbaum. También aseguró que Trump le ofreció apoyo militar en llamadas telefónicas.

"Siempre le he dicho 'muchas gracias presidente Trump, pero no'", afirmó Sheinbaum, al subrayar que su gobierno se opone a "injerencismos (sic) e intervencionismos".

Estas informaciones de prensa sobre una eventual intervención de Estados Unidos en México se conocen luego mientras el gobierno de Trump realiza operaciones contra lanchas cargadas de droga que transitan por el Pacífico y el Caribe.

