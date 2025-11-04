martes 4 de noviembre 2025

Finanzas

Por qué el Bitcoin lleva una semana de caída

El Bitcoin no logró escapar al escenario negativo que presentan las criptomonedas.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

El bitcoin cayó 6% este martes en la bolsa de Wall Street y cotizaba por debajo de los US$ 100.000 por primera vez desde junio.

LLegó a bajar a 99.966 dólares, aunque luego limitó su descenso y pasó a cotizar apenas por encima de los 101.344 dólares.

La caída lleva el descenso de los últimos siete días a un rojo del 11,38%.

En el mercado lo adjudican a la preocupación de los inversores sobre la sostenibilidad de las valoraciones bursátiles, impulsadas por el sector de la inteligencia artificial (IA).

Según Forbes, el movimiento a la baja comenzó a mediados de octubre, luego de que la Reserva Federal redujo las tasas de interés.

A esa situación se suma la incertidumbre sobre lo que hará el banco central de Estados Unidos con las tasas en diciembre.

Para Katie Stockton, fundadora y socia directora de la firma Fairlead Strategies, el impulso a largo plazo del bitcoin sigue siendo positivo.

Así, fijó como posible precio de la criptomoneda a largo plazo los 134.500 dólares.

La dinámica negativa de bitcoin es similar a la que experimentan en los últimos días las otras criptomonedas.

Ehereum caía 10,96%, por lo que acumulaba un rojo de 21% en la última semana.

Solana, en tanto, se precipitaba un 6,7% en las últimas 24 horas, extendiendo el rojo semanal a 20,5%.

El movimiento de las otras cripto era similar: Dogecoin caía un 4,2% (20,25% semanal), Cardano lo hacía un 6,5% (21,2% en la semana) y Tron se derrumbaba caída un 0,2%, llevando su movimiento a la baja hasta un 6m7% en la semana.

Entre las stablecoins, Tether USDt cotizaba apenas en rojo (un 0,04% a las 18 de Argentina) y USDC mostraba un leve verde de 0,04%.

