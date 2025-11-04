Elecciones en Nueva York: hubo récord de participación para elegir alcalde

Más de un millón de neoyorquinos habían emitido su voto hasta la tarde de este martes para elegir alcalde, según la Junta Electoral de la ciudad de Nueva York, donde los principales candidatos son el demócrata Zohran Mamdani y el independiente Andrew Cuomo.

Tiroteo Pánico en Nueva York: un adolescente de 17 años empezó a disparar en pleno Times Square y dejó al menos tres heridos

Media Hora Entre Preguntas Rubén González, la semilla cuyana que germinó en Nueva York y se renueva cada año con una impronta especial

La cifra incluye más de 735.000 registros de votantes durante el período de votación anticipada de la semana pasada, que marcó un récord de participación para una elección no presidencial en la ciudad, indicó la cadena CNN.

Algunos de los mayores niveles de participación se registraron en Brooklyn —el distrito más poblado de la ciudad—, donde más de 395.000 personas han sufragado hasta la media tarde.

Tres encuestas publicadas el 30 de octubre mostraban a Mamdani con ventaja, aunque otras realizadas a principios de la semana indicaban un repunte en el apoyo a Cuomo, según publicó CBS News.

Si Mamdani, de 34 años, gana, se convertirá en el segundo alcalde más joven en la historia de la ciudad de Nueva York, así como en el primer alcalde musulmán. Fue elegido por primera vez para la Asamblea Estatal en 2020, representando a Astoria, Queens, una de las zonas más progresistas de la ciudad de Nueva York.

Andrew Cuomo fue gobernador de Nueva York en tres ocasiones (entre 2011 y 2021) antes de dimitir en medio de acusaciones de acoso sexual. Su padre, Mario Cuomo, fue gobernador de Nueva York durante tres mandatos (1983-1994).

Completan la lista de aspirantes Curtis Sliwa (republicano), Irene Estrada (conservadora) y Joseph Hernández (independiente).