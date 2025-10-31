viernes 31 de octubre 2025

Tensión en la zona

Estados Unidos se prepara para bombardear instalaciones militares en Venezuela, "en cuestión de días u horas"

Así lo indicaron fuentes cercanas a la Administración de Donald Trump al Miami Herald y al Wall Street Journal. La ofensiva busca presionar a Maduro para que abandone el poder.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Aumenta la tensión militar entre Estados Unidos y Venezuela.

Aumenta la tensión militar entre Estados Unidos y Venezuela.

Estados Unidos se prepara para bombardear en cualquier momento instalaciones militares dentro de Venezuela en una escalada contra el Gobierno de Nicolás Maduro, según reportaron este viernes el Miami Herald y The Wall Street Journal con base en fuentes cercanas a la Administración de Donald Trump.

Los ataques desde el aire podrían ocurrir "en cuestión de días o, incluso, horas", señaló el diario miamense, mientras que el medio neoyorquino matizó que "el presidente no ha tomado una decisión final sobre ordenar bombardeos en tierra".

La ofensiva busca presionar a Maduro para que abandone el poder, de acuerdo con los funcionarios citados por los medios, que también afirman que el ataque es para desmantelar al Cartel de Los Soles y las redes de narcotráfico de Venezuela.

"Los potenciales blancos bajo consideración incluyen puertos y aeropuertos controlaos por los militares que presuntamente se usan para traficar drogas, entre ellos instalaciones navales y pistas aéreas, de acuerdo con uno de los funcionarios", informó el Wall Street Journal.

En tanto, el Miami Herald citó a una fuente que dijo que el tiempo de Maduro "se está agotando", pues ahora "hay más de un general dispuesto a capturarlo y entregarlo", aunque los funcionarios rechazaron aclarar si el gobernante venezolano sería uno de los objetivos de los bombardeos.

Trump reiteró, el pasado martes, que detendrá la entrada de drogas "por tierra", tras casi dos meses de bombardeos a quince lanchas en el Pacífico y el Caribe, que han dejado 61 persona muertas y tres sobrevivientes desde el pasado 1 de septiembre.

Una guerra como nunca antes

"Por fin estamos librando una guerra contra los carteles. Estamos librando una guerra como nunca antes la han visto, y vamos a ganar esa batalla. Ya la estamos ganando en el mar", declaró el mandatario republicano en un discurso a tropas estadounidenses en Japón.

La información de los bombardeos en tierra trasciende el mismo día en el que la ONU acusó al Gobierno estadounidense de "violar el derecho internacional" con sus ataques contra embarcaciones en el mar, pues señaló que las personas a bordo fueron víctimas de "ejecuciones extrajudiciales".

"Estos ataques, y su creciente costo humano, son inaceptables. Estados Unidos debe ponerles fin", exigió el alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk.

FUENTE: Clarín con información de EFE

