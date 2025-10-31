viernes 31 de octubre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Nuevos tiempos

El papa León XIV planteó un llamativo desafío a las universidades católicas: de qué se trata

Con motivo del Jubileo del Mundo Educativo, León XIV recibió en audiencia a representantes de la Organización de Universidades Católicas de América Latina y el Caribe.

Por Redacción Tiempo de San Juan
El papa León XIV planteó un interesante desafío a las universidades católicas.

El papa León XIV planteó un interesante desafío a las universidades católicas.

El Papa hizo un llamado este viernes a las universidades católicas latinoamericanas a formar “inteligencias con sentido crítico” y “ciudadanos comprometidos con el bien común” durante una audiencia con representantes de la Organización de Universidades Católicas de América Latina y el Caribe, la ODUCAL.

Lee además
Aumenta la tensión militar entre Estados Unidos y Venezuela.
Tensión en la zona

Estados Unidos se prepara para bombardear instalaciones militares en Venezuela, "en cuestión de días u horas"
el verdadero origen de halloween y sus tradiciones mas populares
Interesante

El verdadero origen de Halloween y sus tradiciones más populares

Con motivo del Jubileo este fin de semana del Mundo Educativo, el Papa afirmó en el encuentro celebrado en el Palacio Apostólico Vaticano, que “la propuesta de la educación superior católica no es otra que buscar el desarrollo integral de la persona humana, formando inteligencias con sentido crítico, corazones creyentes y ciudadanos comprometidos con el bien común”.

León XIV destacó el valor de las más de cien instituciones agrupadas en ODUCAL, que contribuyen “al progreso de la educación superior católica y al servicio de la sociedad, creando espacios de encuentro entre fe y cultura”.

“La universidad católica, como afirmó el Papa Francisco”, dijo citando a su predecesor el pontífice argentino, “sigue siendo uno de los mejores instrumentos que la Iglesia ofrece a nuestra época”.

Robert Francis Prevost, que es estadounidense de nacimiento y peruano por adopción, destacó el papel histórico de la iglesia en la creación y desarrollo de las primeras universidades del continente, como las de Santo Domingo, San Marcos de Lima y México.

León recordó las palabras del Papa Juan Pablo II en su constitución apostólica “Ex Corde Ecclesiae” sobre la identidad y misión de las universidades católicas a nivel mundial y recordó que éstas nacieron en el seno de la Iglesia como “un centro de creatividad y de irradiación del saber para el bien de la humanidad”.

La organización ODUCAL fue creada en 1957. Reúne a universidades y centros de educación superior en toda América Latina y el Caribe con el objetivo de fomentar la cooperación académica y la investigación en el ámbito educativo.

El jueves, el Papa se reunió por la tarde con miles de estudiantes de todo el mundo en el Aula Pablo VI y en la plaza de San Pedro, debido a que la cantidad de jóvenes desbordó el lugar del encuentro, obligándolo a desplazarse.

León XIV lucía muy contento y recordó los años en que enseñaba matemáticas. Animó a los jóvenes a ser “un faro de la esperanza en las horas oscuras de la historia”.

“Qué bonito sería algún día que su generación sea reconocida como la generación plus, recordada por el impulso que sabrán dar a la Iglesia y el mundo”, animó el pontífice, destacando el entusiasmo de los miles de jóvenes que lo ovacionaban.

"No se detengan a mirar el teléfono"

También les pidió que “sean portadores de la verdad y constructores de paz” e involucren a sus coetáneos en la búsqueda de la verdad y en el cultivo de la paz, expresando estas dos pasiones con su vida, sus palabras y sus gestos cotidianos”. Recordando a Galileo Galilei, les indicó la necesidad de “mirar más allá” y no se detengan al mirar el teléfono, miren al cielo, hacia lo alto”.

Subrayó que detrás “de los episodios de malestar, violencia, acoso, opresión” hay un vacío excavado por una sociedad incapaz de educar la dimensión espiritual por estar centrada solamente en el ámbito técnico, social o moral de la persona humana”.

León insistió en uno de los temas que están marcando su comienzo de pontificado: el uso de la tecnología. “Ustedes viven en ella y eso no es lo malo, hay enormes oportunidades de estudio y comunicación. ¡Pero no dejen que sea el algoritmo el que escriba su historia! Sean ustedes los autores, utilicen la tecnología con sabiduría pero no dejen que la tecnología los utilice a ustedes”, enfatizó.

Les pidió a los estudiantes que “en lugar de ser turistas de la red ¡sean profetas en el mundo digital!”.

Reiteró su pedido a todos de la necesidad “de una educación para la paz desarmada y desarmante”.

“De hecho, no basta con silenciar las armas, es necesario desarmar los corazones, renunciando a toda violencia y vulgaridad”, explicó.

Al final, recalcó la necesidad de una educación que reconozca “la misma dignidad de cada chico y chica sin dividir nunca los jóvenes entre unos pocos que tienen acceso a escuelas muy costosas y muchos que no tienen acceso a la educación”.

FUENTE: Clarín

Temas
Seguí leyendo

Doloroso episodio: mataron a balazos al ingeniero Osvaldo Cuellar

Los 3 trabajos que la inteligencia artificial no podrá reemplazar, según Bill Gates

Un argentino será candidato a secretario General de la ONU

Súper cumbre: Trump y Xi Jinping se reunieron para afianzar la relación entre China y EEUU

Ni pilates ni bicicleta: el ejercicio más eficaz para que las mujeres de 50 años quemen grasa abdominal y conserven la masa muscular

Reino Unido: el príncipe Andrés será despojado de sus títulos, y expulsado de su residencia

Tres argentinos murieron por un ataque de Rusia: se habían sumado al Ejército de Ucrania hace dos meses

Tras un operativo que dejó 130 muertos, el gobierno federal y el de Río de Janeiro unifican fuerzas

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
doloroso episodio: mataron a balazos al ingeniero osvaldo cuellar
Investigación

Doloroso episodio: mataron a balazos al ingeniero Osvaldo Cuellar

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

El ecografista sanjuanino que se viralizó en todo el país por su reacción al descubrir un embarazo múltiple
Video

El ecografista sanjuanino que se viralizó en todo el país por su reacción al descubrir un embarazo múltiple

El Señor de la Noche: murió un conocido empresario bolichero
Tristeza

El "Señor de la Noche": murió un conocido empresario bolichero

Condenan a los tíos del niño asesinado en el Valle Grande por amenazas e incitación a la violencia
Caso Emir Barboza

Condenan a los tíos del niño asesinado en el Valle Grande por amenazas e incitación a la violencia

Un motociclista está en grave estado al chocar con un auto en la conocida esquina negra de Rawson
Lamentable

Un motociclista está en grave estado al chocar con un auto en la conocida "esquina negra" de Rawson

Rivadavia: motochorros sorprenden a una mujer en un auto, le revientan una ventanilla y le roban todo
Ataque

Rivadavia: motochorros sorprenden a una mujer en un auto, le revientan una ventanilla y le roban todo

Te Puede Interesar

Según dijo Ricardo Coca de la UNSJ, desde el año 2000 a la fecha, la inversión por alumno cayó un 56% (foto ilustrativa).
Escenario

El 80% de los alumnos de la UNSJ trabaja y estudia: la compleja realidad estudiantil en medio del ajuste presupuestario

Por Redacción Tiempo de San Juan
Qué dijo la familia de Emir Barboza sobre los condenados por amenazas e incitación a la violencia en el Valle Grande
En las redes

Qué dijo la familia de Emir Barboza sobre los condenados por amenazas e incitación a la violencia en el Valle Grande

Llega a San Juan el gigante de 100 toneladas que promete 800.000 paneles anuales y que mira a Estados Unidos
Este viernes

Llega a San Juan el gigante de 100 toneladas que promete 800.000 paneles anuales y que mira a Estados Unidos

El año pasado el FNS Forum fue un éxito. Este 2025 vuelve para poner a San Juan en el centro de la agenda económica y productiva del país, con la presencia de líderes de la minería, la diplomacia, la innovación y el deporte.
Los nombres que brillarán en el Forum 2025

El lado empresarial de la Fiesta Nacional del Sol: Luciana Aymar, CEOs mineros, influencers del momento y embajadores; en San Juan

Confirmaron la tercera lista para el Foro de Abogados: de la mano de Gustavo Sánchez, Federico Morfil buscará la presidencia
Elecciones

Confirmaron la tercera lista para el Foro de Abogados: de la mano de Gustavo Sánchez, Federico Morfil buscará la presidencia