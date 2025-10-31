viernes 31 de octubre 2025

Interesante

El verdadero origen de Halloween y sus tradiciones más populares

Cada 31 de octubre se celebra Halloween. Si bien hay quienes no comparten el espíritu de la festividad, es cada vez más popular. El verdadero origen de la fecha.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Llegó 31 de octubre y algunos países esta fecha solo significa una cosa: Halloween. Si bien hay quienes confunden la festividad con el Día de los Muertos, tradicional celebración mexicana, esta festividad se celebra un día diferente y su origen en se remontan al pueblo celta.

También conocido como “Noche de Brujas”, esta fecha representa celebración en países como Estados Unidos, Canadá, Irlanda y Reino Unido, aunque también está llegando con mayor o menor presencia a otras regiones. En Argentina, por ejemplo, años atrás solo pasaba como una fecha más, pero desde un tiempo a esta parte se llevan a cabo distintas actividades en torno a la fecha.

Pero, ¿cuál es el origen de Halloween? Según National Greographic, hay que remontarse hasta los tradicionales rituales del pueblo celta, a más de 2.000 años. Las comunidades ubicadas en Irlanda, Escocia y el norte de Francia seguían el ritmo de las estaciones: para ellos, el 31 de octubre marcaba el fin de la cosecha y el inicio del invierno, una etapa asociada con la oscuridad y la incertidumbre. Para señalar este cambio, los celtas celebraban el Samhain, una festividad fundamental en su calendario.

image

Durante Samhain, se creía que la frontera entre el mundo de los vivos y los muertos se volvía difusa. Muchos pensaban que algunos espíritus regresaban para visitar a sus familias o ajustar cuentas pendientes. Para protegerse, los habitantes encendían hogueras, organizaban banquetes y dejaban ofrendas de alimentos en las puertas, como acto de respeto y para evitar el enojo de las fuerzas desconocidas.

Con la expansión del cristianismo, el Papa Gregorio III trasladó el Día de Todos los Santos del 13 de mayo al 1 de noviembre, buscando integrar las celebraciones paganas de los difuntos. Así, la noche previa, conocida como “All Hallows’ Eve”, fue abreviándose hasta convertirse en Halloween.

image

La festividad cruzó el Atlántico y llegó a América principalmente gracias a los inmigrantes irlandeses del siglo XIX. Allí, se transformó en una tradición con nuevas influencias culturales y del cine, hasta consolidarse como una celebración central dedicada a la diversión y el misterio.

10 tradiciones populares de Halloween

Hoy, Halloween es sinónimo de diversión y creatividad. Entre las costumbres más populares se destacan:

  • Disfrazarse de personajes de terror, héroes o villanos.
  • Pedir dulces con la frase “¡Truco o trato!”.
  • Tallado de calabazas o “Jack-o’-lanterns”.
  • Fiestas temáticas con decoración de terror.
  • Maratones de películas de miedo.
  • Visitar casas embrujadas o atracciones temáticas.
  • Juegos de terror y competencias de disfraces.
  • Lectura de historias de miedo o leyendas urbanas.
  • Decoración de hogares con calaveras, murciélagos y telarañas.
  • Compartir fotos o videos en redes sociales mostrando los disfraces más originales.

En Argentina, cada año más personas se suman a esta fecha con fiestas, eventos, ferias temáticas y desfiles de disfraces, especialmente en las grandes ciudades. Halloween ya no es solo una noche de miedo, sino también una oportunidad para celebrar la creatividad, la diversión y la imaginación colectiva.

