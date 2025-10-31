El verdadero origen de Halloween y sus tradiciones más populares

Llegó 31 de octubre y algunos países esta fecha solo significa una cosa: Halloween . Si bien hay quienes confunden la festividad con el Día de los Muertos, tradicional celebración mexicana, esta festividad se celebra un día diferente y su origen en se remontan al pueblo celta.

También conocido como “Noche de Brujas”, esta fecha representa celebración en países como Estados Unidos, Canadá, Irlanda y Reino Unido, aunque también está llegando con mayor o menor presencia a otras regiones. En Argentina, por ejemplo, años atrás solo pasaba como una fecha más, pero desde un tiempo a esta parte se llevan a cabo distintas actividades en torno a la fecha.

Pero, ¿cuál es el origen de Halloween? Según National Greographic, hay que remontarse hasta los tradicionales rituales del pueblo celta, a más de 2.000 años. Las comunidades ubicadas en Irlanda, Escocia y el norte de Francia seguían el ritmo de las estaciones: para ellos, el 31 de octubre marcaba el fin de la cosecha y el inicio del invierno, una etapa asociada con la oscuridad y la incertidumbre. Para señalar este cambio, los celtas celebraban el Samhain, una festividad fundamental en su calendario.

image

Durante Samhain, se creía que la frontera entre el mundo de los vivos y los muertos se volvía difusa. Muchos pensaban que algunos espíritus regresaban para visitar a sus familias o ajustar cuentas pendientes. Para protegerse, los habitantes encendían hogueras, organizaban banquetes y dejaban ofrendas de alimentos en las puertas, como acto de respeto y para evitar el enojo de las fuerzas desconocidas.

Con la expansión del cristianismo, el Papa Gregorio III trasladó el Día de Todos los Santos del 13 de mayo al 1 de noviembre, buscando integrar las celebraciones paganas de los difuntos. Así, la noche previa, conocida como “All Hallows’ Eve”, fue abreviándose hasta convertirse en Halloween.

image

La festividad cruzó el Atlántico y llegó a América principalmente gracias a los inmigrantes irlandeses del siglo XIX. Allí, se transformó en una tradición con nuevas influencias culturales y del cine, hasta consolidarse como una celebración central dedicada a la diversión y el misterio.

10 tradiciones populares de Halloween

Hoy, Halloween es sinónimo de diversión y creatividad. Entre las costumbres más populares se destacan:

Disfrazarse de personajes de terror, héroes o villanos.

Pedir dulces con la frase “¡Truco o trato!”.

Tallado de calabazas o “Jack-o’-lanterns”.

Fiestas temáticas con decoración de terror.

Maratones de películas de miedo.

Visitar casas embrujadas o atracciones temáticas.

Juegos de terror y competencias de disfraces.

Lectura de historias de miedo o leyendas urbanas.

Decoración de hogares con calaveras, murciélagos y telarañas.

Compartir fotos o videos en redes sociales mostrando los disfraces más originales.

En Argentina, cada año más personas se suman a esta fecha con fiestas, eventos, ferias temáticas y desfiles de disfraces, especialmente en las grandes ciudades. Halloween ya no es solo una noche de miedo, sino también una oportunidad para celebrar la creatividad, la diversión y la imaginación colectiva.