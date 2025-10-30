En la previa de Halloween, ¿cuáles son los disfraces más originales y los más "hot"?

A un día, los locales de cotillón, tiendas online y redes sociales se llenan de ideas para celebrar Halloween. La fiesta de los disfraces se consolida año a año, y las búsquedas en internet confirman que los argentinos apuestan por la originalidad, el humor y el toque sexy.
Este año, la creatividad manda. Entre los más buscados aparecen personajes y temas que marcaron la cultura pop reciente:
- Barbie y Ken “post verano”: inspirados en la película pero con versiones irónicas o adaptadas al invierno porteño.
- Inteligencia Artificial o ChatGPT: algunos se disfrazan de “robot asesor”, con cajas plateadas y frases automáticas.
- Los virales del año: desde el “bebé gritando en el avión” hasta referencias a memes locales, las ideas caseras con humor argentino arrasan.
- Disfraces ecológicos o reciclados: hechos con cartón, papel y telas viejas, ganan terreno entre quienes buscan ser originales sin gastar demasiado.
Los disfraces más “hot” y sexys que dominan la noche
Halloween también es sinónimo de atreverse. Las tendencias “hot” para 2025 combinan sensualidad y estilo, sin perder la temática oscura de la fecha.
Los clásicos “diabla”, “enfermera” o “gatita” siguen vigentes, pero se renuevan con telas brillantes, corsets y transparencias. También se imponen las versiones glam de personajes de ficción, como Harley Quinn, Catwoman o Lara Croft.
En el caso de los hombres, triunfan los disfraces de vampiro elegante, bombero o villano de película, con accesorios y maquillaje que suman atractivo sin caer en lo básico.
Tendencia 2025: el disfraz compartido
Otra moda en alza es el “couple costume” o disfraz en pareja, ideal para redes sociales. Ejemplos populares este año:
- Bruja y hechicero.
- Mario y Peach versión terror.
- Fantasma glam y cazafantasmas.
- Influencer y su seguidor.
- El objetivo es destacar en las fotos y generar impacto visual, clave para la estética de TikTok e Instagram.
Halloween 2025: una noche para mostrar estilo y humor
Según datos de Google Trends, las búsquedas de “disfraces Halloween Argentina” crecieron más de un 40% respecto al año pasado. La tendencia muestra que los argentinos no solo quieren asustar, sino también divertirse, reírse de sí mismos y mostrarse originales.
Este 31 de octubre, entre máscaras, luces y redes sociales encendidas, Halloween promete una noche llena de creatividad, humor y sensualidad a la argentina.