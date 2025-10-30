En la previa de Halloween, ¿cuáles son los disfraces más originales y los más "hot"?

A un día, los locales de cotillón, tiendas online y redes sociales se llenan de ideas para celebrar Halloween . La fiesta de los disfraces se consolida año a año, y las búsquedas en internet confirman que los argentinos apuestan por la originalidad, el humor y el toque sexy.

Este año, la creatividad manda. Entre los más buscados aparecen personajes y temas que marcaron la cultura pop reciente:

Barbie y Ken “post verano”: inspirados en la película pero con versiones irónicas o adaptadas al invierno porteño.

Inteligencia Artificial o ChatGPT: algunos se disfrazan de “robot asesor”, con cajas plateadas y frases automáticas.

Los virales del año: desde el “bebé gritando en el avión” hasta referencias a memes locales, las ideas caseras con humor argentino arrasan.

Disfraces ecológicos o reciclados: hechos con cartón, papel y telas viejas, ganan terreno entre quienes buscan ser originales sin gastar demasiado.

Los disfraces más “hot” y sexys que dominan la noche

Halloween también es sinónimo de atreverse. Las tendencias “hot” para 2025 combinan sensualidad y estilo, sin perder la temática oscura de la fecha.

Los clásicos “diabla”, “enfermera” o “gatita” siguen vigentes, pero se renuevan con telas brillantes, corsets y transparencias. También se imponen las versiones glam de personajes de ficción, como Harley Quinn, Catwoman o Lara Croft.

En el caso de los hombres, triunfan los disfraces de vampiro elegante, bombero o villano de película, con accesorios y maquillaje que suman atractivo sin caer en lo básico.

Tendencia 2025: el disfraz compartido

Otra moda en alza es el “couple costume” o disfraz en pareja, ideal para redes sociales. Ejemplos populares este año:

Bruja y hechicero.

Mario y Peach versión terror.

Fantasma glam y cazafantasmas.

Influencer y su seguidor.

El objetivo es destacar en las fotos y generar impacto visual, clave para la estética de TikTok e Instagram.

Halloween 2025: una noche para mostrar estilo y humor

Según datos de Google Trends, las búsquedas de “disfraces Halloween Argentina” crecieron más de un 40% respecto al año pasado. La tendencia muestra que los argentinos no solo quieren asustar, sino también divertirse, reírse de sí mismos y mostrarse originales.

Este 31 de octubre, entre máscaras, luces y redes sociales encendidas, Halloween promete una noche llena de creatividad, humor y sensualidad a la argentina.