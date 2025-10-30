jueves 30 de octubre 2025

¡Qué miedo!

En la previa de Halloween, ¿cuáles son los disfraces más originales y los más "hot"?

Halloween 2025 llega con nuevas tendencias en disfraces que marcan la diferencia. Desde propuestas ingeniosas inspiradas en series y memes virales, hasta los clásicos sensuales que nunca pasan de moda, así se preparan los argentinos para una de las noches más esperadas del año.

Por Redacción Tiempo de San Juan
disfraces halloween (1)

A un día, los locales de cotillón, tiendas online y redes sociales se llenan de ideas para celebrar Halloween. La fiesta de los disfraces se consolida año a año, y las búsquedas en internet confirman que los argentinos apuestan por la originalidad, el humor y el toque sexy.

Este año, la creatividad manda. Entre los más buscados aparecen personajes y temas que marcaron la cultura pop reciente:

  • Barbie y Ken “post verano”: inspirados en la película pero con versiones irónicas o adaptadas al invierno porteño.
  • Inteligencia Artificial o ChatGPT: algunos se disfrazan de “robot asesor”, con cajas plateadas y frases automáticas.
  • Los virales del año: desde el “bebé gritando en el avión” hasta referencias a memes locales, las ideas caseras con humor argentino arrasan.
  • Disfraces ecológicos o reciclados: hechos con cartón, papel y telas viejas, ganan terreno entre quienes buscan ser originales sin gastar demasiado.

Los disfraces más “hot” y sexys que dominan la noche

Halloween también es sinónimo de atreverse. Las tendencias “hot” para 2025 combinan sensualidad y estilo, sin perder la temática oscura de la fecha.

Los clásicos “diabla”, “enfermera” o “gatita” siguen vigentes, pero se renuevan con telas brillantes, corsets y transparencias. También se imponen las versiones glam de personajes de ficción, como Harley Quinn, Catwoman o Lara Croft.

En el caso de los hombres, triunfan los disfraces de vampiro elegante, bombero o villano de película, con accesorios y maquillaje que suman atractivo sin caer en lo básico.

Tendencia 2025: el disfraz compartido

Otra moda en alza es el “couple costume” o disfraz en pareja, ideal para redes sociales. Ejemplos populares este año:

  • Bruja y hechicero.
  • Mario y Peach versión terror.
  • Fantasma glam y cazafantasmas.
  • Influencer y su seguidor.
  • El objetivo es destacar en las fotos y generar impacto visual, clave para la estética de TikTok e Instagram.

Halloween 2025: una noche para mostrar estilo y humor

Según datos de Google Trends, las búsquedas de “disfraces Halloween Argentina” crecieron más de un 40% respecto al año pasado. La tendencia muestra que los argentinos no solo quieren asustar, sino también divertirse, reírse de sí mismos y mostrarse originales.

Este 31 de octubre, entre máscaras, luces y redes sociales encendidas, Halloween promete una noche llena de creatividad, humor y sensualidad a la argentina.

