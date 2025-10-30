Recetas dulces de Halloween: 5 ideas fáciles y terroríficamente ricas para preparar en familia

Halloween está a la vuelta de la esquina y nada mejor que celebrarlo con una mesa dulce llena de sabor y creatividad. Si querés sorprender a tus invitados, o simplemente disfrutar en casa con los más chicos, estas recetas de Halloween son ideales : fáciles, económicas y con ese toque “espeluznante” que no puede faltar. Desde galletas en forma de momia hasta cupcakes sangrientos y fantasmitas de merengue, te contamos cómo preparar los dulces más aterradores (y deliciosos) para disfrutar la noche más tenebrosa del año.

12 galletitas dulces (pueden ser tipo vainilla o pepas sin relleno)

200 g de chocolate blanco

Ojitos de azúcar o chispas de chocolate

Preparación:

Derretí el chocolate blanco a baño maría o en microondas (de a 30 segundos).

Cubrí las galletas con una capa fina de chocolate.

Con una cuchara o manga, hacé líneas irregulares simulando las vendas de una momia.

Antes de que se endurezca, colocá los ojitos encima.

Llevá a la heladera 10 minutos y ¡listo!

Tip: si no tenés ojitos, podés usar pequeñas gotas de chocolate o confites blancos y negros.

2. Ojos monstruosos de chocolate

image

Ingredientes:

200 g de chocolate cobertura

1 paquete de confites de colores

Glaseado rojo o mermelada de frutilla

Preparación:

Derretí el chocolate y formá pequeñas esferas del tamaño de una nuez.

Colocá un confite en el centro de cada una (será el “iris”).

Con glaseado rojo o mermelada, dibujá pequeñas venas alrededor del “ojo”.

Dejá enfriar hasta que el chocolate solidifique.

Tip: si los servís en cápsulas de papel o vasitos, quedan más prolijos y festivos.

3. Cupcakes sangrientos

image

Ingredientes:

1 caja de mezcla para cupcakes (o tu receta básica)

100 g de crema chantilly o buttercream

2 cucharadas de mermelada de frutilla

Jeringas pequeñas de plástico (decorativas)

Preparación:

Prepará los cupcakes y dejalos enfriar.

Decorá con crema blanca o buttercream.

Colocá una cucharadita de mermelada sobre la crema, simulando sangre.

Si querés un efecto más divertido, rellená una jeringa con la mermelada y clavala en el cupcake.

Tip: usá cápsulas negras o naranjas para darles un toque más Halloween.

4. Fantasmitas de merengue

image

Ingredientes:

2 claras de huevo

100 g de azúcar

Pizca de sal

Chips de chocolate

Preparación:

Batí las claras con la sal hasta que estén firmes.

Agregá el azúcar en forma de lluvia y seguí batiendo hasta que quede brillante.

Colocá el merengue en una manga con pico redondo y formá fantasmitas sobre una placa con papel manteca.

Llevá al horno bajo (90°C) por 1 hora, hasta que estén secos.

Una vez fríos, agregá los chips de chocolate como ojos.

Tip: podés usar colorante comestible negro para dibujar bocas o expresiones divertidas.

5. Cerebros de gelatina rosa

image

Ingredientes:

2 sobres de gelatina de frutilla

1 taza de yogur natural o crema

Moldes de silicona (idealmente con forma de cerebro, pero no es necesario)

Preparación:

Prepará la gelatina como indica el envase, pero usá la mitad del agua.

Cuando esté tibia, agregá el yogur y mezclá bien.

Verté la mezcla en los moldes y llevá a la heladera 3 horas.

Desmoldá con cuidado y serví sobre un plato con mermelada para dar un efecto “sangriento”.

Tip: si no tenés moldes, usá vasos pequeños o bandejas y cortá porciones irregulares.