jueves 30 de octubre 2025

Tiempo de cocinar

Recetas dulces de Halloween: 5 ideas fáciles y terroríficamente ricas para preparar en familia

Te mostramos cómo preparar postres simples, económicos y perfectos para sorprender a tus invitados este Halloween.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Halloween está a la vuelta de la esquina y nada mejor que celebrarlo con una mesa dulce llena de sabor y creatividad. Si querés sorprender a tus invitados, o simplemente disfrutar en casa con los más chicos, estas recetas de Halloween son ideales: fáciles, económicas y con ese toque “espeluznante” que no puede faltar. Desde galletas en forma de momia hasta cupcakes sangrientos y fantasmitas de merengue, te contamos cómo preparar los dulces más aterradores (y deliciosos) para disfrutar la noche más tenebrosa del año.

Cinco recetas para preparar en Halloween

Galletas de momia

Ingredientes:

  • 12 galletitas dulces (pueden ser tipo vainilla o pepas sin relleno)

  • 200 g de chocolate blanco

  • Ojitos de azúcar o chispas de chocolate

Preparación:

  • Derretí el chocolate blanco a baño maría o en microondas (de a 30 segundos).

  • Cubrí las galletas con una capa fina de chocolate.

  • Con una cuchara o manga, hacé líneas irregulares simulando las vendas de una momia.

  • Antes de que se endurezca, colocá los ojitos encima.

  • Llevá a la heladera 10 minutos y ¡listo!

Tip: si no tenés ojitos, podés usar pequeñas gotas de chocolate o confites blancos y negros.

2. Ojos monstruosos de chocolate

Ingredientes:

  • 200 g de chocolate cobertura

  • 1 paquete de confites de colores

  • Glaseado rojo o mermelada de frutilla

Preparación:

  • Derretí el chocolate y formá pequeñas esferas del tamaño de una nuez.

  • Colocá un confite en el centro de cada una (será el “iris”).

  • Con glaseado rojo o mermelada, dibujá pequeñas venas alrededor del “ojo”.

  • Dejá enfriar hasta que el chocolate solidifique.

Tip: si los servís en cápsulas de papel o vasitos, quedan más prolijos y festivos.

3. Cupcakes sangrientos

Ingredientes:

  • 1 caja de mezcla para cupcakes (o tu receta básica)

  • 100 g de crema chantilly o buttercream

  • 2 cucharadas de mermelada de frutilla

  • Jeringas pequeñas de plástico (decorativas)

Preparación:

  • Prepará los cupcakes y dejalos enfriar.

  • Decorá con crema blanca o buttercream.

  • Colocá una cucharadita de mermelada sobre la crema, simulando sangre.

  • Si querés un efecto más divertido, rellená una jeringa con la mermelada y clavala en el cupcake.

Tip: usá cápsulas negras o naranjas para darles un toque más Halloween.

4. Fantasmitas de merengue

Ingredientes:

  • 2 claras de huevo

  • 100 g de azúcar

  • Pizca de sal

  • Chips de chocolate

Preparación:

  • Batí las claras con la sal hasta que estén firmes.

  • Agregá el azúcar en forma de lluvia y seguí batiendo hasta que quede brillante.

  • Colocá el merengue en una manga con pico redondo y formá fantasmitas sobre una placa con papel manteca.

  • Llevá al horno bajo (90°C) por 1 hora, hasta que estén secos.

  • Una vez fríos, agregá los chips de chocolate como ojos.

Tip: podés usar colorante comestible negro para dibujar bocas o expresiones divertidas.

5. Cerebros de gelatina rosa

Ingredientes:

  • 2 sobres de gelatina de frutilla

  • 1 taza de yogur natural o crema

  • Moldes de silicona (idealmente con forma de cerebro, pero no es necesario)

Preparación:

  • Prepará la gelatina como indica el envase, pero usá la mitad del agua.

  • Cuando esté tibia, agregá el yogur y mezclá bien.

  • Verté la mezcla en los moldes y llevá a la heladera 3 horas.

  • Desmoldá con cuidado y serví sobre un plato con mermelada para dar un efecto “sangriento”.

Tip: si no tenés moldes, usá vasos pequeños o bandejas y cortá porciones irregulares.

