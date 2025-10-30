Recetas dulces de Halloween: 5 ideas fáciles y terroríficamente ricas para preparar en familia

Halloween está a la vuelta de la esquina y nada mejor que celebrarlo con una mesa dulce llena de sabor y creatividad. Si querés sorprender a tus invitados, o simplemente disfrutar en casa con los más chicos, estas recetas de Halloween son ideales: fáciles, económicas y con ese toque “espeluznante” que no puede faltar. Desde galletas en forma de momia hasta cupcakes sangrientos y fantasmitas de merengue, te contamos cómo preparar los dulces más aterradores (y deliciosos) para disfrutar la noche más tenebrosa del año.
-
12 galletitas dulces (pueden ser tipo vainilla o pepas sin relleno)
-
200 g de chocolate blanco
-
Ojitos de azúcar o chispas de chocolate
Preparación:
-
Derretí el chocolate blanco a baño maría o en microondas (de a 30 segundos).
-
Cubrí las galletas con una capa fina de chocolate.
-
Con una cuchara o manga, hacé líneas irregulares simulando las vendas de una momia.
-
Antes de que se endurezca, colocá los ojitos encima.
-
Llevá a la heladera 10 minutos y ¡listo!
Tip: si no tenés ojitos, podés usar pequeñas gotas de chocolate o confites blancos y negros.
2. Ojos monstruosos de chocolate
Ingredientes:
-
200 g de chocolate cobertura
-
1 paquete de confites de colores
-
Glaseado rojo o mermelada de frutilla
Preparación:
-
Derretí el chocolate y formá pequeñas esferas del tamaño de una nuez.
-
Colocá un confite en el centro de cada una (será el “iris”).
-
Con glaseado rojo o mermelada, dibujá pequeñas venas alrededor del “ojo”.
-
Dejá enfriar hasta que el chocolate solidifique.
Tip: si los servís en cápsulas de papel o vasitos, quedan más prolijos y festivos.
3. Cupcakes sangrientos
Ingredientes:
-
1 caja de mezcla para cupcakes (o tu receta básica)
-
100 g de crema chantilly o buttercream
-
2 cucharadas de mermelada de frutilla
-
Jeringas pequeñas de plástico (decorativas)
Preparación:
-
Prepará los cupcakes y dejalos enfriar.
-
Decorá con crema blanca o buttercream.
-
Colocá una cucharadita de mermelada sobre la crema, simulando sangre.
-
Si querés un efecto más divertido, rellená una jeringa con la mermelada y clavala en el cupcake.
Tip: usá cápsulas negras o naranjas para darles un toque más Halloween.
4. Fantasmitas de merengue
Ingredientes:
-
2 claras de huevo
-
100 g de azúcar
-
Pizca de sal
-
Chips de chocolate
Preparación:
-
Batí las claras con la sal hasta que estén firmes.
-
Agregá el azúcar en forma de lluvia y seguí batiendo hasta que quede brillante.
-
Colocá el merengue en una manga con pico redondo y formá fantasmitas sobre una placa con papel manteca.
-
Llevá al horno bajo (90°C) por 1 hora, hasta que estén secos.
-
Una vez fríos, agregá los chips de chocolate como ojos.
Tip: podés usar colorante comestible negro para dibujar bocas o expresiones divertidas.
5. Cerebros de gelatina rosa
Ingredientes:
-
2 sobres de gelatina de frutilla
-
1 taza de yogur natural o crema
-
Moldes de silicona (idealmente con forma de cerebro, pero no es necesario)
Preparación:
-
Prepará la gelatina como indica el envase, pero usá la mitad del agua.
-
Cuando esté tibia, agregá el yogur y mezclá bien.
-
Verté la mezcla en los moldes y llevá a la heladera 3 horas.
-
Desmoldá con cuidado y serví sobre un plato con mermelada para dar un efecto “sangriento”.
Tip: si no tenés moldes, usá vasos pequeños o bandejas y cortá porciones irregulares.