jueves 30 de octubre 2025

Tiempo Pregunta

¿Festejan los sanjuaninos Halloween? esto nos respondieron

Este 31 de octubre, Tiempo Pregunta salió a las calles para conocer si los sanjuaninos se suman o no a la noche más terrorífica del año. Algunos ya preparan sus disfraces, otros salen a pedir dulces y hay quienes todavía miran la fecha con cierta distancia.

Por Redacción Tiempo de San Juan
WhatsApp Image 2025-10-29 at 21.21.19

Este 31 de octubre llega una de las noches más esperadas para los amantes de lo misterioso: Halloween. Aunque durante mucho tiempo fue una tradición ajena, lo cierto es que cada año gana más terreno en San Juan, sobre todo entre los más jóvenes. En Tiempo Pregunta recorrimos las calles para saber si los sanjuaninos se suman —o no— a esta fecha llena de disfraces, dulces y sustos.

Las respuestas fueron tan variadas como creativas. Algunos aseguraron que ya compraron sus disfraces y planean salir a pedir caramelos o asistir a fiestas temáticas. Otros, más reacios, admitieron que prefieren no participar porque consideran que “no es parte de nuestra cultura”.

Entre quienes celebran, los disfraces más populares son los clásicos: brujas, vampiros, esqueletos y personajes de películas de terror. Sin embargo, también hay quienes apuestan por looks más originales o incluso divertidos, inspirados en memes o series del momento.

En distintos barrios ya se organizaron encuentros para los más chicos, donde la consigna es simple: disfrazarse, tocar timbres y pedir caramelos al grito de “¡dulce o truco!”. También proliferan las fiestas privadas y en boliches, donde el dress code es clave para ingresar.

Lo cierto es que Halloween ya no pasa desapercibido en San Juan. Algunos lo viven como una excusa para divertirse, otros como una costumbre ajena que llegó para quedarse. Vos, ¿de qué lado estás?

Mirá el video con las respuestas de los sanjuaninos en las calles:

Embed - Tiempo Pregunta: ¿Festejan Halloween los sanjuaninos?

