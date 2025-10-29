Después de un ACV, volvió a abrazar a su madre de 99 años y emocionaron a todo Villa Krause

Bastaron las imágenes para contar la historia más conmovedora del fin de semana en Villa Krause . En ellas se ve a Doña Chicha, una mujer de 99 años, en su silla de ruedas, esperando a su hijo Juan, quien después de sufrir un ACV volvió a casa tras casi tres meses de internación.

Las fotos -publicadas por el Diario El Zonda- muestra el instante exacto en que la puerta se abre y Juan entra lentamente, apoyado en el brazo de su hijo. Su mirada se cruza con la de su madre, que lo espera con las manos temblorosas y los ojos empañados. Ella apenas puede hablar, pero alcanza a extender su mano y acariciar el rostro de su hijo, en un gesto que resume una vida entera de amor.

Las imágenes captaron lo que las palabras no alcanzan a describir: el abrazo entre madre e hijo, prolongado, silencioso, lleno de ternura. Alrededor, sus familiares contienen las lágrimas mientras graban la escena con sus celulares. En ese pequeño rincón de la cocina, el tiempo parece detenerse.

El registro se volvió viral entre los vecinos del barrio, que reconocieron de inmediato a Doña Chicha y a Juan, querido músico sanjuanino y ex integrante de Los Seguidores de Iracundos. “Fue como ver el amor en su forma más pura”, comentó una vecina al ver las imágenes que circularon en redes.