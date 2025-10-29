miércoles 29 de octubre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Historia

Después de un ACV, volvió a abrazar a su madre de 99 años y emocionaron a todo Villa Krause

Después de casi tres meses sin verse, madre e hijo protagonizaron un abrazo que conmovió a sus vecinos. Imágenes.

Por Redacción Tiempo de San Juan
abuelos 1
abuelos 2
abuelos 3

Bastaron las imágenes para contar la historia más conmovedora del fin de semana en Villa Krause. En ellas se ve a Doña Chicha, una mujer de 99 años, en su silla de ruedas, esperando a su hijo Juan, quien después de sufrir un ACV volvió a casa tras casi tres meses de internación.

Lee además
leyenda y muerte: el gran cacique cochagual que enfrento a los incas
Historias

Leyenda y muerte: el gran cacique Cochagual que enfrentó a los incas
el gobierno de san juan hablo sobre las colonias de verano, ¿cuando comenzaran?
Desarrollo Humano

El Gobierno de San Juan habló sobre las colonias de verano, ¿cuándo comenzarán?

Las fotos -publicadas por el Diario El Zonda- muestra el instante exacto en que la puerta se abre y Juan entra lentamente, apoyado en el brazo de su hijo. Su mirada se cruza con la de su madre, que lo espera con las manos temblorosas y los ojos empañados. Ella apenas puede hablar, pero alcanza a extender su mano y acariciar el rostro de su hijo, en un gesto que resume una vida entera de amor.

Las imágenes captaron lo que las palabras no alcanzan a describir: el abrazo entre madre e hijo, prolongado, silencioso, lleno de ternura. Alrededor, sus familiares contienen las lágrimas mientras graban la escena con sus celulares. En ese pequeño rincón de la cocina, el tiempo parece detenerse.

El registro se volvió viral entre los vecinos del barrio, que reconocieron de inmediato a Doña Chicha y a Juan, querido músico sanjuanino y ex integrante de Los Seguidores de Iracundos. “Fue como ver el amor en su forma más pura”, comentó una vecina al ver las imágenes que circularon en redes.

Seguí leyendo

Iluminarán una famosa ruta de San Juan en tramos que son un paraíso turístico

En Sarmiento, 20 aves nativas regresaron a la vida silvestre

En el operativo "San Juan Cerca" en Ullum, Orrego destacó la importancia de acercar el Estado a los vecinos

Tras el "mini invierno" en plena primavera, el tiempo se mantendrá cambiante en San Juan

Los ángeles de Naitan: una historia de resiliencia detrás del dolor

¡Para la anécdota! Motoqueros sanjuaninos movieron un árbol caído en una ruta y se hicieron virales

Alarma por el aumento de tos convulsa: cuántos casos hay en San Juan y a qué síntomas estar atentos

La Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes celebra los 50 años de su creación con un concierto de lujo

Dejá tu comentario

Las Más Leídas

Tragedia: murió Sebastián Peña en un violento choque frontal en plena ruta
Siniestro fatal

Tragedia: murió Sebastián Peña en un violento choque frontal en plena ruta

Iluminarán una famosa ruta de San Juan en tramos que son un paraíso turístico
Obra pública

Iluminarán una famosa ruta de San Juan en tramos que son un paraíso turístico

La acusada en este siniestro fatal, Vanesa Carrascosa y la jueza de Garantías -ahora apartada de la causa- Flavia Allende.
Caso Jairo Malla

Apartan a la jueza Flavia Allende de una causa por rechazar de forma arbitraria un juicio abreviado

Mega operativo en el barrio Valle Grande: dos tíos de Emir Barboza quedaron detenidos, ¿de qué se los acusa?
Imágenes y videos

Mega operativo en el barrio Valle Grande: dos tíos de Emir Barboza quedaron detenidos, ¿de qué se los acusa?

Robó en una torre de paneles solares de la Avenida de Circunvalación, lo filmaron y no irá preso: por qué motivo
Capital

Robó en una torre de paneles solares de la Avenida de Circunvalación, lo filmaron y no irá preso: por qué motivo

Te Puede Interesar

La frase de Fabián Martín sobre si asumirá o no como diputado nacional
Escenario

La frase de Fabián Martín sobre si asumirá o no como diputado nacional

Por Miriam Walter
Investigarán por presunto fraude al exfuncionario de Angaco condenado con cárcel
Complicado

Investigarán por presunto fraude al exfuncionario de Angaco condenado con cárcel

La fabrica de paneles solares de San Juan tiene hace años el edificio y máquinas montadas en su interior. Ahora llega la máquina que permitirá abrirla.
Lo que se viene

Con la máquina de 100 toneladas llegando, asoma en San Juan el negocio solar que promete 800.000 paneles anuales y que mira a Estados Unidos

Una conocida locutora sanjuanina protagonizó un violento choque en Capital
Delitos Especiales

Una conocida locutora sanjuanina protagonizó un violento choque en Capital

Reforma Laboral: jornadas de 12 horas, pago por productividad y pago con ticket canasta, los eje del proyecto libertario
Las claves

Reforma Laboral: jornadas de 12 horas, pago por productividad y pago con "ticket canasta", los eje del proyecto libertario