martes 28 de octubre 2025

El detalle día por día

Tras el "mini invierno" en plena primavera, el tiempo se mantendrá cambiante en San Juan

El frente que ingresó al inicio de la semana cambió drásticamente la temperatura. Según un especialista local, el termómetro seguirá subiendo y bajando.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Esta semana comenzó en San Juan con un brusco cambio en el tiempo. De los 30 grados de máxima registrados el domingo, la provincia pasó a vivir un lunes casi invernal, con una temperatura que apenas alcanzó los 14 grados en plena primavera. Ahora, las condiciones comenzarán a modificarse de forma paulatina, aunque para el fin de semana se espera el ingreso de un nuevo frente meteorológico.

“El fenómeno que impactó al comienzo de la semana fue una perturbación que ingresó arrastrando aire subpolar. Llegó con viento intenso y una nubosidad muy espesa y persistente, lo que provocó un brusco descenso de la temperatura”, explicó a Tiempo de San Juan el climatólogo Germán Poblete.

El especialista detalló que en la Capital la máxima de este lunes apenas alcanzó los 14 grados y que, incluso, en zonas cercanas, como las áreas altas de Mendoza, se registraron nevadas. “El remanente de esa perturbación es lo que estamos sintiendo este martes”, agregó.

De acuerdo con Poblete, el cielo comenzará a despejarse de manera gradual y este martes la temperatura máxima rondará los 16 grados, luego de una mínima de 6 grados. Para el miércoles, el panorama será diferente: el cielo estará completamente despejado y el sol se hará sentir, con una máxima que llegará a 24 grados, aunque la mínima se mantendrá baja, entre 5 y 6 grados.

El jueves el ascenso continuará, con una máxima cercana a 27 grados y una mínima que subirá hasta los 10 grados. Sin embargo, ese repunte no durará mucho: “Después ingresará una nueva perturbación que provocará un viento Zonda de altura. Ese viento traerá calor termodinámico y, como consecuencia, el viernes la temperatura podría superar los 30 grados, llegando incluso a 32”, anticipó el climatólogo.

Tras ese nuevo episodio cálido, se espera la llegada del viento Sur, aunque no será demasiado intenso. El cambio traerá nuevamente nubosidad y un descenso en las marcas térmicas. “Durante la madrugada del sábado podrían registrarse algunas lloviznas aisladas, con una probabilidad del 25%. Ese día la temperatura rondará los 26 grados”, indicó Poblete.

De todos modos, el especialista aclaró que la perturbación pasará rápido y que el domingo volverán las condiciones de estabilidad, con una mínima de 12 grados y una máxima cercana a 20.

Finalmente, Poblete recordó que este tipo de fluctuaciones son típicas de la estación. “Todos estos procesos de cambio de temperatura, provocados por el ingreso de frentes con vientos de distintos sectores, son propios de la primavera, que en San Juan suele presentarse muy inestable”, concluyó.

