En Sarmiento, 20 aves nativas regresaron a la vida silvestre

Luego de un extenso proceso de rehabilitación en el Área Protegida La Ciénaga , en Jáchal , veinte aves nativas regresaron a su hábitat natural en un operativo cuidadosamente planificado. La liberación se realizó gracias a una orden judicial que autorizó la acción, consolidando un nuevo logro en la protección y recuperación de fauna silvestre.

Cosecha de votos Cómo les fue a los caciques del orreguismo en sus tierras

El destino elegido por el equipo técnico de la Secretaría de Ambiente fue Sarmiento, un entorno ideal que funciona como refugio natural. Las aves habían sido recuperadas en operativos de fauna realizados en todo el territorio provincial.

Posteriormente iniciaron el proceso de rehabilitación y finalmente fueron trasladadas por el personal de Rescate de Fauna Silvestre y los equipos de agentes de conservación de las Áreas Protegidas La Ciénaga y Pedernal. Durante el viaje, que incluyó dos paradas de control, se verificó constantemente la temperatura y el bienestar de las aves, garantizando un transporte seguro y sin estrés.

Previo a la liberación se siguió un protocolo especial que incluyó la provisión de agua y alimento para garantizar que las aves contaran con suficiente energía para adaptarse nuevamente al entorno silvestre.

El equipo ya se prepara para una nueva etapa: la liberación de otras 38 aves que completaron su rehabilitación y se encuentran en condiciones óptimas para sobrevivir en libertad.