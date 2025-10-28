martes 28 de octubre 2025

Desarrollo Humano

El Gobierno de San Juan habló sobre las colonias de verano, ¿cuándo comenzarán?

El anuncio se realizó durante un operativo del programa “San Juan Cerca” en Ullum. El presupuesto de dichas actividades será actualizado conforme a la inflación respecto al año anterior.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

El ministro de Familia y Desarrollo Humano local, Carlos Platero, confirmó que las tradicionales colonias de verano se desarrollarán con normalidad en San Juan. Según adelantó, las actividades comenzarán en los primeros días de enero, con un presupuesto que será actualizado conforme a la inflación respecto al año anterior.

El anuncio se realizó durante un operativo del programa “San Juan Cerca” en Ullum, donde Platero estuvo acompañado por el intendente David Domínguez y el gobernador de la provincia. En ese contexto, el funcionario brindó detalles sobre los preparativos del programa estival, que cada verano convoca a miles de niños, niñas y adultos mayores en toda la provincia.

“Siempre coordinamos estas actividades con cada uno de los municipios, los intendentes, los predios y la realización de los mismos”, explicó el ministro, quien destacó el aporte comunal en “el mantenimiento de las piletas y todo eso”.

Platero señaló que la cartera provincial evalúa constantemente la posibilidad de sumar nuevos predios, según la cantidad de habitantes y participantes en cada departamento. “Vemos la cantidad de participantes por departamento, según la población, y lo vamos a resolver en base a esas necesidades”, indicó.

Uno de los ejes centrales de las colonias será la participación de equipos multidisciplinarios que recorrerán los distintos espacios. “Muchas veces se detectan algunos problemas familiares dentro de los predios, y para eso están estos gabinetes. Su función es ayudar, acercar a la familia y acompañar”, detalló el funcionario.

Otros programas en marcha

Durante la actividad, Platero también se refirió a los Centros de Desarrollo Infantil (CEDI), señalando que los edificios ya están finalizados, aunque aún resta la entrega del mobiliario que depende del Ministerio de Infraestructura.

En cuanto al programa “San Juan Cerca”, confirmó que solo restan los operativos en Rivadavia y Santa Lucía para completar los 17 previstos para este año, aunque no descartó realizar “operativos de refuerzo” si se detectan trámites pendientes en algunos departamentos.

