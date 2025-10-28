Iluminarán una famosa ruta de San Juan en tramos que son un paraíso turístico

El Gobierno de San Juan está impulsando una obra clave para la seguridad y la visibilidad en una famosa vía de comunicación provincial como es la Ruta Nacional 150, ya que se colocará alumbrado público en tramos esenciales de esta carretera en el departamento Iglesia que pasa por los más bellos paisajes cordilleranos sanjuaninos y en la misma arteria que comunica con Chile.

Se trata de una obra trascendental ya que se busca proporcionar iluminación pública de alta calidad a una zona muy transitada, lo que se traduce directamente en mayor seguridad, mejor visibilidad y, por supuesto, más confort para todos los conductores que transitan por el lugar. Además de ordenar el flujo de tránsito, el proyecto tiene como objetivo proteger a los habitantes de las localidades cercanas y añadir valor a la región en general.

Esta intervención se hará mediante una Licitación Privada, convocada por la Dirección de Recursos Energéticos que forma parte de la Secretaría de Recursos Hídricos y Energías Renovables del Ministerio de Infraestructura, Agua y Energía de San Juan.

El Gobierno Provincial tiene previsto un presupuesto que asciende a $522.650.987, de fondos íntegramente provinciales. Una vez que se adjudique y se ponga en marcha la construcción, el plazo total de ejecución fijado para la finalización de los trabajos es de 300 días corridos.

Luces, cables y tecnología

Esta obra fundamental se focaliza en el departamento Iglesia, y específicamente, en la traza de la Ruta Nacional N°150 y sus cruces con rutas provinciales y calles significativas de la comunidad. El proyecto abarca desde la intersección con la calle Santo Domingo hasta la rotonda que se forma con la Ruta Nacional 149, con intervenciones en cruces a lo largo de unos 22 kilómetros.

Será un total de cuatro intersecciones clave que recibirán la iluminación integral. Las ubicaciones exactas de estos cruces son: la Rotonda de la RN150 y RN149; el cruce de RN150 y Santo Domingo Este; la unión de RN150 y Ruta Provincial 430; y finalmente, el cruce de RN150 y Calle Paoli.

Para lograr el objetivo de seguridad y visibilidad, la obra implica instalar sistemas de iluminación pública diseñados a medida para cada intersección. Esto incluye la colocación de artefactos LED de alta eficiencia y la instalación de columnas metálicas que irán bien sujetas con bases de hormigón.

Como curiosidad técnica, el cableado de potencia será subterráneo, y cada sistema de alumbrado contará con su propio diseño de distribución y con un control de encendido astronómico. Este último sistema, más allá del complejo nombre técnico, es simplemente un control automático que activa y desactiva las luces según el horario solar, garantizando un nivel de luz adecuado para manejar a cualquier hora. Para la operación de estos sistemas, se instalarán tableros de comando y medición, y se implementarán importantes medidas de seguridad como la instalación de la puesta a tierra.