martes 28 de octubre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Obra pública

Iluminarán una famosa ruta de San Juan en tramos que son un paraíso turístico

El Gobierno de San Juan avanza con una licitación privada para modernizar cuatro intersecciones vitales de la Ruta 150 en el departamento Iglesia, buscando reducir accidentes y mejorar la calidad de vida de los vecinos.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

El Gobierno de San Juan está impulsando una obra clave para la seguridad y la visibilidad en una famosa vía de comunicación provincial como es la Ruta Nacional 150, ya que se colocará alumbrado público en tramos esenciales de esta carretera en el departamento Iglesia que pasa por los más bellos paisajes cordilleranos sanjuaninos y en la misma arteria que comunica con Chile.

Lee además
la circunvalacion de san juan, a un paso de hacer historia: la primera ruta 100% solar del pais ya casi es una realidad
Transformación

La Circunvalación de San Juan, a un paso de hacer historia: la primera ruta 100% solar del país ya casi es una realidad
san juan, dentro del top cinco de provincias que vendieron mas combustible en septiembre
Informe nacional

San Juan, dentro del top cinco de provincias que vendieron más combustible en septiembre

Se trata de una obra trascendental ya que se busca proporcionar iluminación pública de alta calidad a una zona muy transitada, lo que se traduce directamente en mayor seguridad, mejor visibilidad y, por supuesto, más confort para todos los conductores que transitan por el lugar. Además de ordenar el flujo de tránsito, el proyecto tiene como objetivo proteger a los habitantes de las localidades cercanas y añadir valor a la región en general.

Esta intervención se hará mediante una Licitación Privada, convocada por la Dirección de Recursos Energéticos que forma parte de la Secretaría de Recursos Hídricos y Energías Renovables del Ministerio de Infraestructura, Agua y Energía de San Juan.

El Gobierno Provincial tiene previsto un presupuesto que asciende a $522.650.987, de fondos íntegramente provinciales. Una vez que se adjudique y se ponga en marcha la construcción, el plazo total de ejecución fijado para la finalización de los trabajos es de 300 días corridos.

Luces, cables y tecnología

Esta obra fundamental se focaliza en el departamento Iglesia, y específicamente, en la traza de la Ruta Nacional N°150 y sus cruces con rutas provinciales y calles significativas de la comunidad. El proyecto abarca desde la intersección con la calle Santo Domingo hasta la rotonda que se forma con la Ruta Nacional 149, con intervenciones en cruces a lo largo de unos 22 kilómetros.

image

Será un total de cuatro intersecciones clave que recibirán la iluminación integral. Las ubicaciones exactas de estos cruces son: la Rotonda de la RN150 y RN149; el cruce de RN150 y Santo Domingo Este; la unión de RN150 y Ruta Provincial 430; y finalmente, el cruce de RN150 y Calle Paoli.

Para lograr el objetivo de seguridad y visibilidad, la obra implica instalar sistemas de iluminación pública diseñados a medida para cada intersección. Esto incluye la colocación de artefactos LED de alta eficiencia y la instalación de columnas metálicas que irán bien sujetas con bases de hormigón.

Como curiosidad técnica, el cableado de potencia será subterráneo, y cada sistema de alumbrado contará con su propio diseño de distribución y con un control de encendido astronómico. Este último sistema, más allá del complejo nombre técnico, es simplemente un control automático que activa y desactiva las luces según el horario solar, garantizando un nivel de luz adecuado para manejar a cualquier hora. Para la operación de estos sistemas, se instalarán tableros de comando y medición, y se implementarán importantes medidas de seguridad como la instalación de la puesta a tierra.

Temas
Seguí leyendo

¿Qué hacer para no sufrir el cambio de clima en San Juan? Los tips de la IA

El dólar en San Juan, en alza: el oficial alcanza los $1.500 mientras que el blue se vende a $1.530

'San Juan celebra la Cuyanía' vivirá su 5ª edición en los jardines del Auditorio Juan Victoria

Tras el "mini invierno" en plena primavera, el tiempo se mantendrá cambiante en San Juan

Alarma por el aumento de tos convulsa: cuántos casos hay en San Juan y a qué síntomas estar atentos

Día del Trabajador Minero: pese a la baja nacional, en San Juan se sostiene el empleo y lidera exportaciones

El EPRE recordó que las distribuidoras no pueden cortar el servicio los viernes ni vísperas de feriado

Marche una frazada: volvió el frío a San Juan y hay tres signos muy friolentos que lo padecen mucho

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
El Hospital de Pocito incorporó nuevos aparatos que permiten hacer diagnóstico por imágenes.
Salud

Un hospital del interior sanjuanino sumó importante aparatología y avanza la descentralización de la salud

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

El empleo público en San Juan se ubica levemente por encima del promedio nacional, tanto en cantidad de trabajadores como en salarios.
Informe nacional

Empleo público: San Juan, la provincia "del medio", con más estatales que el promedio y sueldos apenas más altos

Un sanjuanino se aprovechó de su amiga que estaba ebria y la violó: irá a la cárcel durante 6 años
UFI CAVIG

Un sanjuanino se aprovechó de su amiga que estaba ebria y la violó: irá a la cárcel durante 6 años

Condenan al hermano de un juez sanjuanino por fraude y encubrimiento
Tribunales

Condenan al hermano de un juez sanjuanino por fraude y encubrimiento

Frío y viento en San Juan: se espera una jornada inestable para este martes
Clima

Frío y viento en San Juan: se espera una jornada inestable para este martes

Ganadores, perdedores y sorpresas de las Legislativas 2025: el análisis de periodistas sanjuaninos
El día después

Ganadores, perdedores y sorpresas de las Legislativas 2025: el análisis de periodistas sanjuaninos

Te Puede Interesar

Iluminarán una famosa ruta de San Juan en tramos que son un paraíso turístico
Obra pública

Iluminarán una famosa ruta de San Juan en tramos que son un paraíso turístico

Por Redacción Tiempo de San Juan
San Juan, dentro del top cinco de provincias que vendieron más combustible en septiembre
Informe nacional

San Juan, dentro del top cinco de provincias que vendieron más combustible en septiembre

La acusada en este siniestro fatal, Vanesa Carrascosa y la jueza de Garantías -ahora apartada de la causa- Flavia Allende.
Caso Jairo Malla

Apartan a la jueza Flavia Allende de una causa por rechazar de forma arbitraria un juicio abreviado

El Gobierno de San Juan habló sobre las colonias de verano, ¿cuándo comenzarán?
Desarrollo Humano

El Gobierno de San Juan habló sobre las colonias de verano, ¿cuándo comenzarán?

La Reserva de San Martín, por el último tren que lo clasifique a octavos de final
Torneo Proyección

La Reserva de San Martín, por el último tren que lo clasifique a octavos de final