martes 28 de octubre 2025

7 y 8 de noviembre

'San Juan celebra la Cuyanía' vivirá su 5ª edición en los jardines del Auditorio Juan Victoria

Se trata de una cita ineludible para celebrar la identidad, la música y el talento de la provincia. Grandes artistas locales y un nutrido grupo de emprendedores permititán disfrutar de un par de jornadas bien cuyanas

Por Jorge Balmaceda Bucci
Abelino Cantos volverá a formar parte de los artistas sanjuaninos que dirán presente en San Juan celebra la Cuyanía.

Abelino Cantos volverá a formar parte de los artistas sanjuaninos que dirán presente en 'San Juan celebra la Cuyanía'.

La cultura regional y el folclore se preparan para tomar el centro de la escena. Los días 7 y 8 de noviembre se llevará a cabo la 5ta edición de "San Juan celebra la Cuyanía", uno de los eventos más esperados de la provincia, que promete dos noches inolvidables de música, danza y tradición.

El encuentro tendrá lugar en el emblemático predio de Los Jardines del Auditorio Juan Victoria, convirtiéndolo en el epicentro de la identidad cuyana.

El corazón de la fiesta será el “Escenario de La Peña”, que comenzará a vibrar a partir de las 22:00 horas. El público podrá deleitarse con un desfile de talentos sanjuaninos que mantendrán viva la llama de la música folclórica regional.

La grilla de artistas que engalanarán las dos jornadas incluye a: Confluencia, Gustavo Troncozo, Elia Cantos, Daniel Giovenco, Los Barros, Los Gajos de Pinono, Carlota de Belaustegui, Abelino Cantos, Nano Rodríguez, Tres para Cuyo, Dúo Díaz Heredia, Los Lucero de Jáchal, Los Videla, El Nuevo Encuentro, Diablito Martínez, Ernesto Villavicencio, Labriegos y Raúl Rizo.

image

Además de la música, los amantes de la danza tradicional podrán participar en clases abiertas de baile folclórico y disfrutar de las actuaciones a cargo de los reconocidos bailarines Carlos Illanes y Cecilia Soler. La conducción del evento estará en manos de los experimentados Laura Poblete y Jorge Maestre.

image

Un paseo de sabor y emprendimiento

La celebración comenzará mucho antes de que se enciendan las luces del escenario principal. Desde las 20:00 horas, las familias podrán recorrer El Paseito, una nutrida feria de emprendedores y artesanos que reunirá a más de 100 expositores. Se trata de una excelente oportunidad para apoyar la producción local y adquirir productos únicos y artesanales.

Para completar la experiencia, se montará un amplio sector gastronómico donde se ofrecerán deliciosas comidas típicas cuyanas. Los asistentes podrán disfrutar de los sabores tradicionales de la región mientras disfrutan del espectáculo musical, garantizando un par de noches completas de entretenimientos para toda la familia.

"San Juan celebra La Cuyanía" se consolida como una cita ineludible para celebrar la identidad, la música y el talento de la provincia. La invitación está hecha para el 7 y 8 de noviembre en los Jardines del Auditorio Juan Victoria.

