martes 28 de octubre 2025

Tiempo loco

¿Qué hacer para no sufrir el cambio de clima en San Juan? Los tips de la IA

San Juan suele atravesar transiciones climáticas marcadas entre el Zonda y el viento Sur, lo que exige una rápida adaptación del cuerpo y la mente. Con estos tips simples y respaldados por inteligencia artificial, es posible enfrentar mejor los cambios del tiempo y cuidar la salud sin sobresaltos.

Por Redacción Tiempo de San Juan
cambio de clima tiempo san juan ia

En los últimos días, San Juan vivió un verdadero vaivén climático. Tras el intenso calor provocado por el viento Zonda en altura durante la semana pasada, la provincia pasó a experimentar un descenso brusco de temperaturas con la llegada del viento Sur. Estos cambios repentinos no solo se sienten en el cuerpo, sino que también pueden afectar la salud, el estado de ánimo y la rutina diaria.

Ante esta situación, la inteligencia artificial sugiere una serie de consejos prácticos para cuidar el organismo y adaptarse mejor al cambio de clima en San Juan.

1. Hidratarse constantemente

El aire seco del Zonda y el frío posterior pueden deshidratar tanto como el verano. La IA recomienda beber entre 2 y 2,5 litros de agua por día, incluso si no se siente sed. También es ideal incorporar frutas ricas en agua, como naranja, melón o manzana.

2. Ajustar la vestimenta al cambio

Los expertos virtuales aconsejan vestirse en capas, una estrategia clave para enfrentar los cambios bruscos de temperatura. De esa manera, se puede sumar o quitar abrigo según el momento del día sin afectar la regulación térmica del cuerpo.

3. Mantener los ambientes ventilados

Aunque el viento sur suele traer frío, la IA recuerda que ventilar la casa unos minutos al día ayuda a renovar el aire y evitar la proliferación de virus respiratorios.

4. Evitar los cambios bruscos de temperatura

Uno de los errores más comunes es pasar de un ambiente muy calefaccionado al aire frío del exterior. Para evitar resfriados, lo ideal es regular la temperatura interna y proteger cuello y pecho al salir.

5. Reforzar las defensas

Según las recomendaciones generadas por IA, consumir alimentos ricos en vitamina C y zinc —como cítricos, miel, jengibre o frutos secos— puede ayudar a fortalecer el sistema inmunológico frente a las variaciones del clima.

6. Dormir bien y reducir el estrés

El cuerpo se adapta mejor al clima cuando está descansado. La IA aconseja mantener una rutina de sueño estable, dormir entre 7 y 8 horas y realizar ejercicios de respiración para disminuir el estrés.

Temas
