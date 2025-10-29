Ritual de Luna Nueva: la poderosa energía del 20 de noviembre y cómo aprovecharla con una vela blanca

El lunes 20 de noviembre habrá una nueva fase lunar que marcará el comienzo de un ciclo energético distinto. La Luna Nueva se caracteriza porque el satélite queda alineado entre la Tierra y el Sol, lo que lo vuelve invisible. Este fenómeno simboliza los nuevos comienzos , las intenciones y la oportunidad de dejar atrás lo que ya no aporta.

Tiempo loco ¿Qué hacer para no sufrir el cambio de clima en San Juan? Los tips de la IA

Tips para el hogar El infalible truco para que tu hijo deje de comerse las uñas

Durante esta fase, muchas personas eligen hacer rituales de limpieza o renovación. La vela blanca es la protagonista porque representa la pureza, la luz y la protección espiritual . Según las tradiciones esotéricas, su fuego limpia las energías densas, atrae equilibrio y potencia los deseos que se manifiestan en este nuevo ciclo lunar.

Además, encenderla puede ir acompañado de una breve meditación o del acto simbólico de escribir en un papel aquello que se desea transformar o liberar, para luego quemarlo con la llama como señal de cierre.

Cómo hacer el ritual paso a paso

Prepará el espacio: abrí una ventana o puerta para que circule el aire y se renueve la energía.

Encendé una vela blanca: podés sumar incienso, aroma a lavanda o música suave para acompañar.

Escribí tus intenciones: anotá metas, emociones o aspectos que querés cambiar o atraer.

Leé en voz alta lo que escribiste: visualizá cómo esos deseos comienzan a hacerse realidad.

Dejá que la vela se consuma: cuando termine, apagála con gratitud (sin soplarla) para cerrar el ciclo.

Leé más: A puro overol: los tres signos que enfrentarán el mayor desafío en lo que resta del 2025

Un momento para conectar con tus deseos

La Luna Nueva de noviembre llega con una energía de renovación y claridad. Es una oportunidad ideal para hacer balance, proyectar lo que se espera para el cierre del 2025 y soltar lo que impide avanzar. Un simple gesto, como encender una vela blanca con intención, puede convertirse en un poderoso símbolo de transformación personal.