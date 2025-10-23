jueves 23 de octubre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Creer o reventar

Agua de tanga, ¿sirve o no sirve?: qué dicen las creencias sobre el mito

Mientras algunos aseguran que atrae el amor, otros lo consideran un mito. Qué dicen los expertos y por qué esta creencia sigue vigente.

Por Redacción Tiempo de San Juan
agua de tanga mito

El “agua de tanga” es un mito popular que sugiere que una persona puede generar atracción en otra mediante un líquido en el que se haya colocado ropa interior, generalmente femenina. Algunas versiones del ritual indican que se puede usar en comidas o bebidas para “despertar el deseo”.

Lee además
la dieta que protege tu sonrisa: los 9 alimentos que recomiendan para evitar caries y cuidar las encias
Tomá nota

La dieta que protege tu sonrisa: los 9 alimentos que recomiendan para evitar caries y cuidar las encías
phubbing, el termino en auge que esta vinculado al uso del celular y su impacto negativo en las relaciones
Un mal moderno

"Phubbing", el término en auge que está vinculado al uso del celular y su impacto negativo en las relaciones

Aunque parece reciente, la idea tiene raíces en antiguas supersticiones relacionadas con la magia simpática, donde objetos íntimos se usaban para “transferir energía” o influir en emociones ajenas.

Antropólogos señalan que esta práctica es una reinterpretación moderna de rituales afrodisíacos tradicionales de América Latina y el Caribe. Con la llegada de TikTok, Instagram y X, el mito volvió a viralizarse, mezclando humor, curiosidad y creencias populares.

El fenómeno refleja cómo las supersticiones amorosas se adaptan a la cultura digital, donde lo simbólico y lo real a veces se confunden.

Qué dicen los especialistas

Desde la ciencia, no hay evidencia que respalde la efectividad del agua de tanga. Psicólogos explican que los sentimientos y la atracción dependen de factores emocionales y sociales, no de líquidos mágicos.

Médicos advierten que ingerir líquidos en contacto con ropa interior puede ser un riesgo sanitario, ya que estas prendas contienen bacterias naturales del cuerpo.

Agua de tanga en la cultura popular

Más allá de su veracidad, el mito se mantiene como un símbolo de ingenio y picardía popular. Se usa tanto en tono humorístico como en discusiones sobre rituales de amor, y su circulación demuestra cómo los mitos amorosos persisten incluso en la era digital.

El “agua de tanga” no tiene respaldo científico, pero continúa vigente por la fascinación humana con el amor, la atracción y la superstición. Entre bromas y curiosidad, esta creencia moderna es un ejemplo de cómo los mitos tradicionales encuentran nueva vida en internet.

Temas
Seguí leyendo

Las tres plantas para sembrar en noviembre que llenarán tu jardín de flores en verano

Migrañas, las claves para identificar el dolor y saber cuándo ir al médico

Un simple análisis podría anticipar la esclerosis múltiple años antes de los primeros síntomas

Neuroarquitectura: cómo el diseño de los espacios influye en nuestras emociones y bienestar

Un estudio que podría detectar el ELA en etapas tempranas

¿Chau a las canas? mirá con qué productos de la cocina podés eliminarlas y fortalecer tu pelo

Cinco ejercicios de gimnasio para hacer sin salir de tu casa y con el mismo efecto

Truco casero con limón y canela: ambientador natural y limpiador multiuso

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
la dieta que protege tu sonrisa: los 9 alimentos que recomiendan para evitar caries y cuidar las encias
Tomá nota

La dieta que protege tu sonrisa: los 9 alimentos que recomiendan para evitar caries y cuidar las encías

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Encontraron a Daniela, la mujer que buscaban desde el 2 de octubre: ¿dónde estaba?
San Juan

Encontraron a Daniela, la mujer que buscaban desde el 2 de octubre: ¿dónde estaba?

Conmoción por la muerte de una adolescente en Sarmiento, tras sufrir peritonitis
Los Berros

Conmoción por la muerte de una adolescente en Sarmiento, tras sufrir peritonitis

Lo asesinaron por una discusión de tránsito a tres días de ser padre
Crimen

Lo asesinaron por una discusión de tránsito a tres días de ser padre

Manejaba con casi el quíntuple de alcohol en sangre y chocó contra un árbol en Angaco
Delitos Especiales

Manejaba con casi el quíntuple de alcohol en sangre y chocó contra un árbol en Angaco

Cayeron El Olmos y El Terco tras una intensa persecución en Villa América: Recuperaron joyas y dólares robados
San Juan

Cayeron "El Olmos" y "El Terco" tras una intensa persecución en Villa América: Recuperaron joyas y dólares robados

Te Puede Interesar

Revuelo en Caucete: detienen a tres sujetos con 17kg de marihuana, en medio de una persecución
Gendarmería Nacional

Revuelo en Caucete: detienen a tres sujetos con 17kg de marihuana, en medio de una persecución

Por Redacción Tiempo de San Juan
Por las elecciones y el efecto dólar, el comercio sanjuanino recibe factura sin precios
Incertidumbre

Por las elecciones y el efecto dólar, el comercio sanjuanino recibe factura sin precios

La Planta y el amor de toda una vida video
Pasiones del Interior

La Planta y el amor de toda una vida

Ladrón gasolero: se robó un celular de una casa y quiso escapar en colectivo
Santa Lucía

Ladrón gasolero: se robó un celular de una casa y quiso escapar en colectivo

Aprender, Trabajar y Producir, el programa para alentar el trabajo en San Juan, busca tentar a los más jóvenes
Apuesta fuerte

Aprender, Trabajar y Producir, el programa para alentar el trabajo en San Juan, busca tentar a los más jóvenes