Agua de tanga, ¿sirve o no sirve?: qué dicen las creencias sobre el mito

El “ agua de tang a” es un mito popular que sugiere que una persona puede generar atracción en otra mediante un líquido en el que se haya colocado ropa interior, generalmente femenina. Algunas versiones del ritual indican que se puede usar en comidas o bebidas para “despertar el deseo”.

Aunque parece reciente, la idea tiene raíces en antiguas supersticiones relacionadas con la magia simpática, donde objetos íntimos se usaban para “transferir energía” o influir en emociones ajenas.

Antropólogos señalan que esta práctica es una reinterpretación moderna de rituales afrodisíacos tradicionales de América Latina y el Caribe. Con la llegada de TikTok, Instagram y X, el mito volvió a viralizarse, mezclando humor, curiosidad y creencias populares.

El fenómeno refleja cómo las supersticiones amorosas se adaptan a la cultura digital, donde lo simbólico y lo real a veces se confunden.

Qué dicen los especialistas

Desde la ciencia, no hay evidencia que respalde la efectividad del agua de tanga. Psicólogos explican que los sentimientos y la atracción dependen de factores emocionales y sociales, no de líquidos mágicos.

Médicos advierten que ingerir líquidos en contacto con ropa interior puede ser un riesgo sanitario, ya que estas prendas contienen bacterias naturales del cuerpo.

Agua de tanga en la cultura popular

Más allá de su veracidad, el mito se mantiene como un símbolo de ingenio y picardía popular. Se usa tanto en tono humorístico como en discusiones sobre rituales de amor, y su circulación demuestra cómo los mitos amorosos persisten incluso en la era digital.

El “agua de tanga” no tiene respaldo científico, pero continúa vigente por la fascinación humana con el amor, la atracción y la superstición. Entre bromas y curiosidad, esta creencia moderna es un ejemplo de cómo los mitos tradicionales encuentran nueva vida en internet.