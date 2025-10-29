miércoles 29 de octubre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Lo dicen los astros

A puro overol: los tres signos que enfrentarán el mayor desafío en lo que resta del 2025

No se trata de una sentencia de "mala suerte", sino de la necesidad de enfrentar importantes lecciones kármicas y ajustar el rumbo

Por Mario Godoy
Tres signos tendrán que emplearse a fondo para tener el mejor fin de año.

Tres signos tendrán que emplearse a fondo para tener el mejor fin de año.

El 2025 avanza hacia su recta final y, según las proyecciones astrológicas que analizan los tránsitos planetarios, el cosmos tiene reservados desafíos particulares para algunos signos del zodiaco en este segundo semestre. No se trata de una sentencia de "mala suerte", sino de la necesidad de enfrentar importantes lecciones kármicas y ajustar el rumbo ante las presiones planetarias, principalmente la influencia persistente de Saturno (el gran maestro) y movimientos de planetas externos como Plutón y Neptuno.

Lee además
Hay tres signos del zodíaco que llevan muy mal el tema del frío.
Lo dicen los astros

Marche una frazada: volvió el frío a San Juan y hay tres signos muy friolentos que lo padecen mucho
Hay signos que cuentan con el optimismo como grandes compañeros de vida.
Lo dicen los astros

Profesantes de la alegría: los tres signos que tienen el optimismo como gran aliado

A continuación, un desglose de los tres signos que podrían experimentar mayores obstáculos o periodos de tensión hasta fin de año, y las áreas clave donde deberán extremar precauciones.

1. Escorpio: la batalla en el frente emocional y económico

Los nativos de Escorpio se encuentran bajo una intensa presión que se manifestará en sus finanzas y, sobre todo, en sus lazos más íntimos.

  • El desafío central: Tensiones en relaciones y asuntos de dinero compartido. Escorpio podría experimentar crisis emocionales profundas, ya sea con su pareja, socios o familiares cercanos, lo que requiere un esfuerzo consciente para comunicarse de manera clara y sin secretismos.

  • Área de riesgo: El plano económico es el que exige mayor prudencia. La influencia de aspectos tensos en el eje Tauro-Escorpio podría generar gastos imprevistos o la necesidad de sanear deudas antiguas. Se recomienda encarecidamente la planificación financiera y evitar inversiones impulsivas.

  • Consejo astral: La clave para Escorpio será buscar apoyo emocional, respetar sus límites psíquicos y evitar las decisiones impulsivas dictadas por la intensidad.

2. Virgo: la búsqueda del orden en el caos relacional

Virgo, el signo de la Tierra analítica y ordenada, se verá afectado principalmente en el ámbito de las relaciones personales y de pareja, un área donde a menudo tiene dificultades.

  • El desafío central: Saturno, el planeta de las restricciones, sigue poniendo a prueba las alianzas. Virgo podría enfrentar serios desafíos en sus vínculos: sentir que sus parejas o socios no cumplen con sus expectativas de compromiso, o lidiar con malentendidos persistentes. El perfeccionismo de Virgo será un obstáculo, ya que la fricción en las relaciones puede deberse a la dificultad de aceptar a los demás tal y como son.

  • Área de riesgo: La necesidad de orden de Virgo podría chocar con un entorno laboral o doméstico que se siente caótico. Esto puede generar altos niveles de estrés y la sensación de que los esfuerzos por mantener el control son infructuosos.

  • Consejo astral: Virgo debe soltar la necesidad de control, especialmente sobre otros. La astrología invita a concentrarse en la espiritualidad y el crecimiento interno (Nodo Norte en Piscis), dejando de lado las obsesiones excesivas con el detalle.

3. Acuario: la etapa de la transformación incomoda

Acuario continúa sintiendo la profunda, aunque lenta, influencia de Plutón, el planeta de la muerte y el renacimiento, que comenzó su tránsito en este signo.

  • El desafío central: Transformación a la fuerza. Aunque este tránsito es fundamental para la evolución, en el corto plazo puede generar una sensación de estar bajo presión para reinventarse, lo que resulta incómodo y desestabilizador. Los acuarianos pueden sentir que su identidad, sus grupos sociales o sus grandes ideales están siendo puestos a prueba.

  • Área de riesgo: Problemas relacionados con el orden legal o financiero. Las proyecciones indican que Acuario debe extremar las precauciones ante posibles multas, fraudes o trámites complicados. Este es un período para ser excepcionalmente meticuloso en documentos y transacciones.

  • Consejo astral: La energía para Acuario es de adaptación y flexibilidad. Los cambios que se presenten, aunque dolorosos, son necesarios para un éxito a largo plazo. Resistirse solo hará más difícil el proceso.

Temas
Seguí leyendo

Advertencia para graciosos: el top 3 de los signos más cascarrabias y gruñones

Los pilares de la resiliencia: los tres signos que transforman la tristeza en fortaleza

Los amantes de la tozudez: los tres signos que siempre creen tener la razón

Amantes de la sorpresa: los tres signos que desafían las expectativas en la intimidad

¡Ahí lo tenés...! Estos son los signos más atolondrados, según la astrología

¡Los mecha corta! Estos son los signos más pendencieros

El peso de la memoria: los 3 signos más condicionados por su pasado

Corazones con voz: los signos que ofrecen los mejores consejos en tiempos difíciles

Dejá tu comentario

Las Más Leídas

Tragedia: murió Sebastián Peña en un violento choque frontal en plena ruta
Siniestro fatal

Tragedia: murió Sebastián Peña en un violento choque frontal en plena ruta

Iluminarán una famosa ruta de San Juan en tramos que son un paraíso turístico
Obra pública

Iluminarán una famosa ruta de San Juan en tramos que son un paraíso turístico

La acusada en este siniestro fatal, Vanesa Carrascosa y la jueza de Garantías -ahora apartada de la causa- Flavia Allende.
Caso Jairo Malla

Apartan a la jueza Flavia Allende de una causa por rechazar de forma arbitraria un juicio abreviado

Mega operativo en el barrio Valle Grande: dos tíos de Emir Barboza quedaron detenidos, ¿de qué se los acusa?
Imágenes y videos

Mega operativo en el barrio Valle Grande: dos tíos de Emir Barboza quedaron detenidos, ¿de qué se los acusa?

Robó en una torre de paneles solares de la Avenida de Circunvalación, lo filmaron y no irá preso: por qué motivo
Capital

Robó en una torre de paneles solares de la Avenida de Circunvalación, lo filmaron y no irá preso: por qué motivo

Te Puede Interesar

La frase de Fabián Martín sobre si asumirá o no como diputado nacional
Escenario

La frase de Fabián Martín sobre si asumirá o no como diputado nacional

Por Miriam Walter
Investigarán por presunto fraude al exfuncionario de Angaco condenado con cárcel
Complicado

Investigarán por presunto fraude al exfuncionario de Angaco condenado con cárcel

La fabrica de paneles solares de San Juan tiene hace años el edificio y máquinas montadas en su interior. Ahora llega la máquina que permitirá abrirla.
Lo que se viene

Con la máquina de 100 toneladas llegando, asoma en San Juan el negocio solar que promete 800.000 paneles anuales y que mira a Estados Unidos

Una conocida locutora sanjuanina protagonizó un violento choque en Capital
Delitos Especiales

Una conocida locutora sanjuanina protagonizó un violento choque en Capital

Reforma Laboral: jornadas de 12 horas, pago por productividad y pago con ticket canasta, los eje del proyecto libertario
Las claves

Reforma Laboral: jornadas de 12 horas, pago por productividad y pago con "ticket canasta", los eje del proyecto libertario