lunes 27 de octubre 2025

Lo dicen los astros

Profesantes de la alegría: los tres signos que tienen el optimismo como gran aliado

Mientras algunos tienden al pesimismo, existe un grupo selecto de signos que irradia confianza y ve el lado positivo de cualquier situación.

Por Mario Godoy
Hay signos que cuentan con el optimismo como grandes compañeros de vida.

En un mundo lleno de incertidumbre, contar con una actitud positiva puede ser la clave para sortear cualquier obstáculo. Según la astrología, tres signos en particular se destacan por su brillo interior, su fe inquebrantable y una visión expansiva de la vida que los convierte en los más optimistas del zodíaco. Hablamos de Sagitario, Leo y Libra.

1. Sagitario: el optimista aventurero

No es sorpresa que Sagitario ocupe el primer puesto. Regido por Júpiter, el planeta de la expansión, la suerte y la buena fortuna, los nacidos bajo este signo de Fuego son los eternos exploradores del horóscopo.

Su optimismo no es ingenuo, sino vital y profundamente filosófico. Creen firmemente en que todo sucede por una razón y que cada dificultad es simplemente un peldaño hacia un crecimiento mayor. Esta mentalidad de "buscador" les permite ver oportunidades donde otros solo ven callejones sin salida. Sagitario irradia entusiasmo, es contagioso, y su sentido del humor los ayuda a relativizar los problemas. Para ellos, la vida es una gran aventura y su confianza en el universo es su brújula más fiable.

2. Leo: el optimista apasionado

En segundo lugar, encontramos a Leo, un signo de Fuego gobernado por el mismísimo Sol, fuente de vitalidad y vida. El optimismo de Leo nace de una cualidad inestimable: su confianza en sí mismo.

Los leoninos saben que están destinados a brillar y que poseen las herramientas y el carisma necesarios para superar cualquier adversidad. Esta seguridad les permite enfrentar los desafíos con una actitud positiva y un buen humor contagioso, transformando los problemas en escenarios donde pueden demostrar su valor. Además, su naturaleza generosa y su deseo de inspirar a otros los impulsa a mantener una energía alta. Para Leo, la vida es su gran teatro, y siempre saldrán al escenario con una sonrisa triunfal.

3. Libra: el optimista diplomático

Cerrando la triada, está Libra. Aunque su optimismo es más sutil que el de los signos de Fuego, no es menos poderoso. Regido por Venus, el planeta del amor y la belleza, el optimismo de Libra se centra en la bondad humana y la armonía.

Los libranos tienen la habilidad innata de ver lo mejor en las personas y en las situaciones, buscando siempre el equilibrio y la justicia. Su actitud positiva se manifiesta en su capacidad para conciliar y mediar, creyendo firmemente en la posibilidad de una convivencia pacífica y feliz. Esta fe en un futuro mejor, basado en la tolerancia y la belleza, los convierte en optimistas naturales cuando se trata de relaciones y del entorno social. Su mantra es encontrar el punto medio y, para ellos, ese punto siempre es favorable.

