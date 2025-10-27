lunes 27 de octubre 2025

Tips

Por qué recomiendan y para qué sirve hervir cáscaras de naranja con vinagre

Esta sencilla mezcla casera se volvió viral por su efectividad. Descubrí cómo prepararlo y cuáles son sus beneficios.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Entre los trucos caseros más populares del momento, hervir cáscaras de naranja con vinagre blanco se ha convertido en un favorito por su simplicidad, efectividad y delicioso aroma cítrico. Este método, que se viralizó en redes sociales, permite crear un limpiador ecológico multiuso, económico y con un perfume natural que deja todo impecable.

¿Para qué sirve hervir cáscaras de naranja con vinagre?

La combinación de vinagre blanco y cáscaras de naranja potencia las propiedades de ambos ingredientes.

  • El vinagre blanco actúa como desinfectante natural, ideal para eliminar bacterias, hongos y grasa acumulada.

  • La cáscara de naranja contiene aceites esenciales con un aroma fresco y propiedades desodorizantes que neutralizan malos olores y aportan brillo.

Al hervirlos juntos, se obtiene un limpiador natural y biodegradable, perfecto para higienizar mesadas, pisos, vidrios, azulejos, muebles y electrodomésticos. Además, es una excelente opción para quienes buscan reducir el uso de productos químicos y aprovechar restos orgánicos que normalmente se desechan.

Cómo preparar el limpiador casero de vinagre y cáscara de naranja

Preparar este limpiador ecológico es muy fácil y no lleva más de unos minutos. Seguí estos pasos:

  • Reuní las cáscaras de naranja (también podés usar limón o mandarina).

  • Colocalas en una olla y agregá vinagre blanco hasta cubrirlas por completo.

  • Llevá la mezcla a hervor durante algunos minutos, hasta que el aroma cítrico inunde la cocina.

  • Dejá enfriar y colá el líquido.

  • Guardá el preparado en una botella con atomizador o frasco de vidrio con tapa hermética.

Tip: si preferís una limpieza más suave, diluí el líquido con un poco de agua antes de usarlo.

Beneficios del limpiador natural de naranja y vinagre

  • Limpia, desinfecta y desengrasa de forma natural.

  • Perfuma y desodoriza los ambientes con aroma cítrico.

  • Cuida el medioambiente, al evitar productos químicos industriales.

  • Aprovecha residuos orgánicos, convirtiéndolos en un aliado de la limpieza ecológica.

Un aliado ecológico para el hogar

El limpiador casero de cáscaras de naranja y vinagre blanco no solo deja las superficies brillantes, sino que también aporta una sensación de frescura y bienestar en todo el hogar. Es una alternativa sustentable, económica y efectiva que cada vez gana más adeptos entre quienes eligen una limpieza natural y consciente.

