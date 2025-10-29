¡No todo es color de rosa! Cuáles son los perjuicios de comer muchas verduras

Incorporar verduras en la dieta diaria es fundamental para mantener la salud , gracias a su aporte de vitaminas, fibra y antioxidantes. Sin embargo, los nutricionistas advierten que consumirlas en exceso también puede traer consecuencias negativas.

El exceso de fibra presente en las verduras puede provocar hinchazón, gases y diarrea. Las personas con colon irritable o sensibilidad intestinal deben prestar especial atención a la cantidad y tipo de vegetales que consumen.

2. Interferencia con la absorción de nutrientes

Algunas verduras contienen compuestos como los oxalatos y fitatos, que pueden dificultar la absorción de minerales como calcio, hierro y zinc si se consumen en exceso. Esto puede derivar en deficiencias nutricionales a largo plazo.

3. Riesgo de desequilibrio nutricional

Aunque las verduras son saludables, una dieta basada únicamente en vegetales puede carecer de proteínas, grasas saludables y otros nutrientes esenciales. La clave está en combinar distintos grupos de alimentos para mantener un equilibrio nutricional.

4. Efectos sobre la tiroides

Algunas verduras crucíferas (como brócoli, coliflor y repollo) consumidas en grandes cantidades crudas pueden afectar la función tiroidea en personas predispuestas, debido a su contenido de goitrógenos.

Consejos para disfrutar de las verduras sin riesgos