¡No todo es color de rosa! Cuáles son los perjuicios de comer muchas verduras

Incorporar verduras en la dieta diaria es fundamental para mantener la salud, gracias a su aporte de vitaminas, fibra y antioxidantes. Sin embargo, los nutricionistas advierten que consumirlas en exceso también puede traer consecuencias negativas.
Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.SUSCRIBITE
Las verduras son esenciales para una dieta saludable, pero el exceso también puede generar problemas digestivos y otras complicaciones. Conoce los efectos secundarios de consumir demasiadas verduras y cómo equilibrar tu alimentación.
Incorporar verduras en la dieta diaria es fundamental para mantener la salud, gracias a su aporte de vitaminas, fibra y antioxidantes. Sin embargo, los nutricionistas advierten que consumirlas en exceso también puede traer consecuencias negativas.
El exceso de fibra presente en las verduras puede provocar hinchazón, gases y diarrea. Las personas con colon irritable o sensibilidad intestinal deben prestar especial atención a la cantidad y tipo de vegetales que consumen.
Algunas verduras contienen compuestos como los oxalatos y fitatos, que pueden dificultar la absorción de minerales como calcio, hierro y zinc si se consumen en exceso. Esto puede derivar en deficiencias nutricionales a largo plazo.
Aunque las verduras son saludables, una dieta basada únicamente en vegetales puede carecer de proteínas, grasas saludables y otros nutrientes esenciales. La clave está en combinar distintos grupos de alimentos para mantener un equilibrio nutricional.
Algunas verduras crucíferas (como brócoli, coliflor y repollo) consumidas en grandes cantidades crudas pueden afectar la función tiroidea en personas predispuestas, debido a su contenido de goitrógenos.