miércoles 29 de octubre 2025

Gastronomía

¡No todo es color de rosa! Cuáles son los perjuicios de comer muchas verduras

Las verduras son esenciales para una dieta saludable, pero el exceso también puede generar problemas digestivos y otras complicaciones. Conoce los efectos secundarios de consumir demasiadas verduras y cómo equilibrar tu alimentación.

Por Redacción Tiempo de San Juan
verduras
1. Problemas digestivos

El exceso de fibra presente en las verduras puede provocar hinchazón, gases y diarrea. Las personas con colon irritable o sensibilidad intestinal deben prestar especial atención a la cantidad y tipo de vegetales que consumen.

2. Interferencia con la absorción de nutrientes

Algunas verduras contienen compuestos como los oxalatos y fitatos, que pueden dificultar la absorción de minerales como calcio, hierro y zinc si se consumen en exceso. Esto puede derivar en deficiencias nutricionales a largo plazo.

3. Riesgo de desequilibrio nutricional

Aunque las verduras son saludables, una dieta basada únicamente en vegetales puede carecer de proteínas, grasas saludables y otros nutrientes esenciales. La clave está en combinar distintos grupos de alimentos para mantener un equilibrio nutricional.

4. Efectos sobre la tiroides

Algunas verduras crucíferas (como brócoli, coliflor y repollo) consumidas en grandes cantidades crudas pueden afectar la función tiroidea en personas predispuestas, debido a su contenido de goitrógenos.

Consejos para disfrutar de las verduras sin riesgos

  • Moderar las porciones y variar los tipos de verduras.
  • Cocinar algunas verduras para reducir compuestos que interfieren con la absorción de nutrientes.
  • Combinar con proteínas y grasas saludables para una dieta equilibrada.
  • Escuchar las señales del cuerpo: si hay malestar digestivo, ajustar la cantidad y frecuencia.
  • Comer verduras es esencial para una alimentación saludable, pero como todo, el exceso puede ser perjudicial. Moderar las porciones y combinar alimentos asegura disfrutar de todos sus beneficios sin poner en riesgo la salud.
